Hưng Yên khẩn trương rà soát, làm sạch hơn 54.000 mã số thuế

Thuế tỉnh Hưng Yên phấn đấu đến tháng 12/2026 sẽ hoàn thành xử lý hơn 54.000 mã số thuế trong chiến dịch "Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN

Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh” được ngành thuế triển khai đồng loạt trên cả nước không chỉ nhằm xử lý hàng trăm nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký mà còn hướng đến mục tiêu xây dựng cơ sở dữ liệu người nộp thuế chính xác, minh bạch, ngăn chặn các hành vi gian lận, trục lợi từ thuế. Với mục tiêu hoàn thành chiến dịch trong tháng 12, Thuế tỉnh Hưng Yên đang khẩn trương rà soát, xử lý hơn 54.000 mã số thuế, từng bước tháo gỡ vướng mắc về thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tháo gỡ vướng mắc, tạo thuận lợi cho người nộp thuế

Đến Thuế Cơ sở 7 tỉnh Hưng Yên làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, anh Vũ Ngọc Sơn, hộ kinh doanh hàng tạp hóa tại xã Thái Thụy được cán bộ thuế hướng dẫn kiểm tra thông tin và hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Quá trình thực hiện thủ tục giúp anh hiểu rõ hơn về vai trò của việc cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế đối với hoạt động quản lý cũng như quyền lợi của chính người nộp thuế.

Anh Sơn cho biết, trước đây anh chưa thực sự hiểu rõ tầm quan trọng của việc rà soát, cập nhật thông tin mã số thuế. Sau khi được cán bộ thuế hướng dẫn cụ thể, anh nhận thấy thông tin đầy đủ, chính xác giúp quá trình giải quyết thủ tục thuận lợi hơn, hạn chế sai sót, tiết kiệm thời gian và chi phí. Khi thông tin được chuẩn hóa, tình trạng pháp lý của người nộp thuế được xác định rõ ràng, các thủ tục liên quan đến tạm ngừng, chấm dứt hoặc khôi phục hoạt động có điều kiện được giải quyết thuận lợi hơn, hạn chế những vướng mắc phát sinh do dữ liệu thiếu hoặc không thống nhất.

Cán bộ Thuế Cơ sở 9 tỉnh Hưng Yên hướng dẫn hộ kinh doanh cài đặt ứng dụng thuế điện tử Etax Mobile. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN

Thực tế tại Hưng Yên thời gian qua cho thấy, trên địa bàn vẫn còn xảy ra tình trạng người nộp thuế ngừng hoạt động hoặc chuyển địa điểm kinh doanh nhưng không thực hiện thủ tục điều chỉnh thông tin đăng ký thuế. Điều này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của chính người nộp thuế mà còn gây khó khăn cho công tác quản lý thuế, làm giảm tính chính xác của dữ liệu đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế. Bởi vậy chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh” là giải pháp cần thiết nhằm chuẩn hóa dữ liệu, hướng tới mục tiêu xây dựng hệ thống thông tin quản lý thuế “Đúng – Đủ - Sạch – Sống” và phục vụ công tác quản lý rủi ro, điều hành, cải cách thủ tục hành chính thuế theo hướng hiện đại.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện chiến dịch cũng gặp không ít khó khăn, đặc biệt đối với những hồ sơ tồn đọng nhiều năm, quá trình rà soát và xử lý phải kỹ lưỡng, mất thời gian, có thể ảnh hưởng tới tiến độ chung. Tại Thuế Cơ sở 7 tỉnh Hưng Yên, đơn vị này hiện phải rà soát, xử lý trên 12.000 doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, chiếm khoảng 22% tổng số trường hợp cần xử lý của toàn tỉnh. Khối lượng công việc lớn, trong khi một số hồ sơ đã tồn đọng qua nhiều năm, đặt ra yêu cầu phải phân loại chính xác, xử lý từng trường hợp theo đúng quy định, tránh bỏ sót hoặc xác định sai tình trạng của người nộp thuế.

Tổ trưởng Tổ Quản lý, hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh số 2 (Thuế Cơ sở 7 tỉnh Hưng Yên), Vũ Thị Vân Quỳnh cho biết, với những hồ sơ tồn đọng qua nhiều năm, cán bộ thuế phải kiểm tra, đối chiếu thông tin trên hệ thống quản lý, hồ sơ đăng ký thuế và các tài liệu liên quan; đồng thời xác minh tình trạng hoạt động thực tế của doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh. Nhiều trường hợp thiếu thông tin, hồ sơ giấy thất lạc, chủ doanh nghiệp đã chuyển địa điểm hoặc không thể liên hệ khiến việc xác định tình trạng pháp lý mất nhiều thời gian. Đến ngày 17/10, Thuế Cơ sở 7 xử lý được khoảng 85% khối lượng công việc theo kế hoạch đặt ra. Hiện đơn vị đang tập trung rà soát, phân loại từng trường hợp, xác định nguyên nhân vướng mắc để có phương án xử lý phù hợp. Cùng với đó, cán bộ thuế Cơ sở 7 tỉnh Hưng Yên tích cực phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế chủ động kiểm tra thông tin, bổ sung hồ sơ và thực hiện các thủ tục liên quan; phấn đấu hoàn thành 100% số lượng hồ sơ mã số thuế đúng kế hoạch Thuế tỉnh giao.

Chuẩn hóa dữ liệu, nâng cao hiệu quả quản lý thuế

Thuế tỉnh Hưng Yên nỗ lực hoàn thành chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh” vào tháng 12/2026, đảm bảo dữ liệu thông suốt, chính xác và minh bạch. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN

Không chỉ tập trung xử lý các mã số thuế không còn phù hợp với tình trạng hoạt động thực tế, ngành thuế còn hướng đến việc hỗ trợ những người nộp thuế có nhu cầu tiếp tục kinh doanh nhưng đang gặp vướng mắc về thông tin đăng ký thuế. Việc xác định đúng tình trạng pháp lý giúp phân biệt rõ trường hợp cần chấm dứt hiệu lực mã số thuế với trường hợp có nhu cầu và đủ điều kiện khôi phục hoạt động, qua đó hạn chế những tác động không cần thiết đến quá trình kinh doanh hợp pháp.

Ông Đặng Văn Thủy, Phó Trưởng Thuế Cơ sở 5 tỉnh Hưng Yên cho biết, việc tháo gỡ các vướng mắc không chỉ góp phần làm sạch dữ liệu quản lý mà còn mở đường cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh đủ điều kiện khôi phục mã số thuế để quay lại thị trường. Vì vậy, đơn vị tập trung phân loại chính xác từng nhóm đối tượng, xác minh thông tin và xử lý dứt điểm các hồ sơ đủ điều kiện, góp phần giúp người dân, doanh nghiệp giải quyết thủ tục hành chính thuận lợi hơn, tạo điều kiện khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh theo đúng quy định.

Theo ông Thủy, mỗi trường hợp có tình trạng hoạt động và nguyên nhân tồn đọng khác nhau nên không thể áp dụng một cách xử lý chung. Cơ quan thuế phải căn cứ hồ sơ, dữ liệu và kết quả xác minh để giải quyết đúng quy định, vừa bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước, vừa bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế.

Theo Thuế tỉnh Hưng Yên, toàn tỉnh có hơn 54.000 mã số thuế thuộc diện cần rà soát, xử lý trong chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”. Trong đó, hơn 13.000 trường hợp đã ngừng hoạt động nhưng chưa làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế; trên 41.000 trường hợp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Đây là khối lượng công việc lớn, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan thuế, chính quyền địa phương và người nộp thuế. Đáng chú ý, nhiều hồ sơ được lập từ những năm trước, dữ liệu chưa đồng bộ, hồ sơ giấy thất lạc hoặc chủ doanh nghiệp đã chuyển đi nơi khác, không thể liên hệ. Những yếu tố này khiến việc xác minh tình trạng hoạt động và hoàn thiện thủ tục xử lý phải thực hiện thận trọng, bảo đảm chính xác và đúng quy định.

Cùng với làm sạch mã số thuế, Thuế tỉnh Hưng Yên đẩy mạnh hướng dẫn cá nhân, tổ chức, hộ kinh doanh cập nhật những thay đổi về thông tin đăng ký thuế theo đúng quy định. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN

Được triển khai từ tháng 8, tỉnh Hưng Yên đặt mục tiêu hoàn thành Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh” trong tháng 12/2026. Để bảo đảm tiến độ, Thuế tỉnh Hưng Yên đang chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường rà soát, đối chiếu dữ liệu, phân loại hồ sơ theo từng nhóm đối tượng và mức độ phức tạp. Những trường hợp đủ điều kiện xử lý được tập trung giải quyết; các trường hợp cần xác minh tiếp tục được phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan để bổ sung thông tin, tránh kéo dài thời gian xử lý.

Theo số liệu của Thuế tỉnh Hưng Yên, toàn tỉnh hiện có 51.278 người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức thuộc diện quản lý, trong đó 30.136 người nộp thuế đang hoạt động. Cùng với việc xử lý các mã số thuế thuộc diện rà soát, Thuế tỉnh Hưng Yên tiếp tục phối hợp với Sở Tài chính nắm bắt thông tin đăng ký, rà soát các trường hợp đang kinh doanh nhưng chưa đăng ký mã số thuế; cập nhật những thay đổi về thông tin đăng ký thuế; theo dõi các trường hợp tạm ngừng kinh doanh, tổ chức lại, chuyển đổi mô hình hoạt động, khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Qua đó, từng bước bảo đảm thông tin giữa các cơ quan quản lý được cập nhật đầy đủ, thống nhất, hạn chế tình trạng sai lệch hoặc bỏ sót dữ liệu.

Để chiến dịch đạt hiệu quả, cơ quan Thuế khuyến cáo các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân cần thường xuyên kiểm tra thông tin đăng ký thuế, kịp thời cập nhật khi có thay đổi, thực hiện đầy đủ thủ tục khi tạm ngừng hoặc chấm dứt hoạt động và phối hợp cung cấp thông tin khi cơ quan thuế yêu cầu xác minh. Đặc biệt, người dân cần nâng cao cảnh giác, không cho mượn, cho thuê hoặc mua bán thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh trái quy định. Việc sử dụng thông tin cá nhân không đúng mục đích có thể dẫn đến những rủi ro pháp lý, phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc vướng mắc trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.