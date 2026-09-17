Hưng Yên: Khẩn trương khắc phục ngập úng sau mưa lớn

Lãnh đạo xã Nghĩa Trụ kiểm tra công tác tiêu thoát nước, khắc phục mưa ngập trên địa bàn. Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN

Do lượng mưa lớn đã làm cho khoảng 80 ha lúa trên địa bàn tỉnh bị ngập úng cục bộ (tập trung tại các xã: Minh Thọ 40 ha, Ngự Thiên 40 ha), tuy nhiên chưa gây thiệt hại.

Còn tại xã Nghĩa Trụ, lượng mưa đo được tại Trạm bơm Văn Giang từ ngày 14 - 17/9 là 277mm đã gây ngập úng cục bộ một số diện tích đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã. Số liệu từ UBND xã cho thấy, tính đến 17h ngày 17/9, bước đầu xác định, tổng diện tích sản xuất nông nghiệp bị ngập úng là 220 ha, trong đó: Rau màu bị ngập nặng 20 ha, rau màu bị ngập cục bộ 40 ha. Cây ăn quả bị ngập nặng 30 ha, cây ăn quả bị ngập cục bộ: 70 ha. Hoa, cây cảnh bị ngập nặng 30 ha. Hoa, cây cảnh bị ngập cục bộ 30 ha.

Ghi nhận sáng 17/9, lãnh đạo xã Nghĩa Trụ tổ chức kiểm tra tại nhiều khu vực bị ngập trên địa bàn. Ông Nguyễn Quốc Chương, Chủ tịch UBND xã cho biết, ngay sau khi mưa lớn xảy ra lãnh đạo xã đã có mặt tại nhiều khu vực ngập úng chỉ đạo công tác tiêu thoát nước, khắc phục thiệt hại do mưa gây ra.

Trước mắt, xã đã triển khai một số giải pháp như: Tổ chức lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, cắm biển cảnh báo các khu vực ngập sâu để ngăn ngừa tai nạn. Xã huy động nhân lực tiến hành cắt tỉa cành cây to có nguy cơ gây mất an toàn, giải tỏa khơi thông dòng chảy các điểm ách tắc, ngập úng. Mặt khác, UBND xã chỉ đạo các lực lượng Công an, quân sự xã chủ động huy động cán bộ, chiến sỹ xuống các địa phương hỗ trợ nhân tại các khu vực ngập úng.

Chủ tịch UBND xã Nghĩa Trụ cũng cho biết thêm, việc khắc phục úng ngập trên địa bàn cũng phụ thuộc vào những yếu tố khách quan. Đó là nước sông Kim Sơn thuộc hệ thống sông Bắc Hưng Hải chảy qua địa bàn đang dâng lên rất cao và dự kiến sẽ tiếp tục dâng cao trong những giờ tới do ảnh hưởng của mưa lớn từ thượng nguồn và những ngày qua ở khu vực miền Bắc nên việc tiêu thoát nước gặp khó khăn.

Xã đã phối hợp với Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Châu Giang, Công ty khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải, mở tối đa các cống tiêu để tiêu nước trên địa bàn. Ngoài ra, xã cũng đề nghị các trạm bơm Văn Giang 1, Văn Giang 2 và các trạm bơm tiêu của 2 khu đô thị trên địa bàn để tiêu nước bằng động lực. Do lượng mưa quá lớn, UBND xã nhận định, có thể sẽ phải mất nhiều giờ đồng hồ mới có thể khắc phục được tình trạng úng, ngập trên địa bàn, khôi phục lại sản xuất.

Xã Phạm Ngũ Lão tổ chức đắp 2.000 bao tải cát tại bờ bao sông Kim Sơn thuộc hệ thống sông Bắc Hưng Hải, nhằm ngăn nước tràn vào khu dân cư và diện tích lúa. Ảnh: TTXVN phát

Tương tự, tại xã Phạm Ngũ Lão, mưa lớn đã khiến khoảng 18 ha lúa mùa tại các vùng trũng bị ngập úng, tập trung ở các khu vực thôn: Đô Lương khoảng 10 ha, thôn Đào Xá 2 ha và thôn Phần Dương 6 ha. Bên cạnh đó, khoảng 2,5 ha rau màu tại thôn Bãi Sậy cũng bị ngập úng. Đáng chú ý, một số đoạn bờ kênh sông Kim Sơn thuộc hệ thống sông Bắc Hưng Hải, tại khu vực thôn Phần Hà, Phù Ủng có nguy cơ bị tràn nếu thời tiết tiếp tục có mưa lớn, mực nước trên các tuyến kênh tiếp tục dâng cao.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, xã Phạm Ngũ Lão đã huy động hàng vài chục nhân lực tổ chức đắp khoảng 2.000 bao tải cát để ngăn nước tràn qua khu vực nêu trên, nhằm ngăn chặn ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và khu dân cư.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, bà Bạch Thị Hằng, Chủ tịch UBND xã cho biết, trước diễn biến phức tạp của thời tiết xã đang duy trì nghiêm chế độ trực của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã, chủ động chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện theo phương châm "4 tại chỗ", sẵn sàng ứng phó với các tình huống phát sinh.

Xã chỉ đạo các lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, mực nước trên các tuyến kênh, đồng thời thường xuyên kiểm tra những khu vực có nguy cơ ngập úng, tràn bờ để kịp thời xử lý. Cùng với đó, xã tiếp tục rà soát, cập nhật tình hình thiệt hại, chủ động các phương án tiêu thoát nước, bảo vệ diện tích sản xuất nông nghiệp và báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Xã Nghĩa Trụ tổ chức khơi thông dòng chảy nhằm nhanh chóng tiêu thoát nước mưa trên địa bàn. Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN

Theo ông Phí Quốc Việt, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Hưng Yên, để tiêu thoát nước trên địa bàn, tỉnh Hưng Yên chỉ đạo các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh đã tranh thủ mở tối đa các cống tiêu ngang và cống tiêu ra biển để tiêu nước.

Cùng với đó, tỉnh cũng yêu cầu Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hưng Yên vận hành 120 trạm bơm, với 396 tổ máy; Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Thái Bình vận hành 6 trạm bơm với 51 tổ máy; Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Nam Thái Bình vận hành 3 trạm bơm với 11 tổ máy.

Ngoài ra, tỉnh Hưng Yên cũng chỉ đạo, các Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi, các địa phương chủ động triển khai công tác tiêu nước để phòng, chống ngập úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp, hạn chế ngập úng tại đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn.