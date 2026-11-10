Hưng Yên: Khám phá xưởng đóng du thuyền gây 'sốt' trên mạng xã hội

Du khách chụp ảnh bến du thuyền trên sông Diêm Hộ, xã Thái Thụy (tỉnh Hưng Yên). (Ảnh: MAI TÚ)

Theo tìm hiểu của phóng viên, đây là bến du thuyền ủa Công ty Cổ phần Tập đoàn Ðóng tàu Ðại Dương, một trong những doanh nghiệp đầu tiên của cả nước tiên phong trong lĩnh vực đóng du thuyền cao cấp. Công ty có tiền thân là Nhà máy Đóng tàu Đại Dương, được thành lập từ tháng 4/2008, chuyên đóng mới, sửa chữa và hoán cải tàu biển, phương tiện thủy nội địa.

Du thuyền 48 phòng đang trong khâu hoàn thiện. (Ảnh: MAI TÚ)

Điểm nhấn trong hoạt động của doanh nghiệp bắt đầu từ năm 2014 chuyên đóng các dòng du thuyền và tàu du lịch cao cấp, với những sản phẩm được giới thiệu như: Victorious, Hera Empire Halong, Erina Grace và Peony Cruise.

Ông Phạm Bá Cường, Phó Giám đốc sản xuất của công ty cho biết: Những năm gần đây, kinh tế phát triển, nhu cầu du lịch tăng cao, phân khúc khách cao cấp đòi hỏi sử dụng phương tiện có dịch vụ tốt, tiện nghi, đạt tiêu chuẩn quốc tế trên sông, trên biển (thay thế tàu gỗ), nên nhu cầu đóng mới du thuyền tân cổ điển tăng vọt.

Một chiếc du thuyền dài 80m, vốn đầu tư hơn 200 tỷ đồng đang trong khâu hoàn thiện. (Ảnh: MAI TÚ)

Nếu như năm 2014, Công ty nhận đóng được 5 chiếc, thì ba năm gần đây tăng vọt lên 12-15 chiếc/ mỗi năm. Khách hàng khá đa dạng, từ các ông chủ ở vịnh Hạ Long (thành phố Quảng Ninh), vịnh Lan Hạ (thành phố Hải Phòng) đến thành phố Hà Nội (khai thác tuyến sông Hồng lên Phú Thọ), Thành phố Hồ Chí Minh (khai thác trên sông Sài Gòn đến Cần Giờ, trên sông Mê Kông đến Biển Hồ, Campuchia).

Năm 2026, công ty Đại Dương nhận đóng 19 du thuyền. Chiếc lớn nhất đã bàn giao cho khách hàng Hà Nội khai thác tại vịnh Lan Hạ có 78 phòng, chiều dài 109,6m, rộng 15,6m, chiều cao 27m, trọng lượng 2.800 tấn, vốn đầu tư 400 tỷ đồng, đạt tiêu chuẩn 6 sao.

Tỷ lệ nội địa hóa của các du thuyền lên đến 85%. (Ảnh: MAI TÚ)

Ông Cường cho biết thêm, trước đây thiết bị nội thất của du thuyền đều phải nhập khẩu từ châu Âu, nhưng nay tỷ lệ nội địa hóa đã lên tới 85%. Tại nhà máy đóng tàu Đại Dương thường xuyên có 900 lao động làm việc, trong đó có hơn 100 kỹ sư tay nghề cao.

Việc tuyển chọn nhân công khá khắt khe vì đây là lĩnh vực đặc thù. Đóng tàu là ngành công nghiệp nặng vất vả, đòi hỏi tay nghề cao, muốn làm được một sản phẩm cao cấp người lao động phải có kinh nghiệm làm việc từ 8-10 năm.

Năm 2026, Công ty Cổ phần Tập đoàn Ðóng tàu Ðại Dương nhận đóng 19 du thuyền. (Ảnh: MAI TÚ)

Hiện nay, đơn hàng đóng du thuyền của công ty đã ký đến nửa đầu năm 2029, với kế hoạch mỗi năm bàn giao khoảng 15 chiếc cho khách hàng.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Ðóng tàu Ðại Dương đang mở rộng thêm diện tích nhà xưởng để phục vụ đóng mới du thuyền. (Ảnh: MAI TÚ)

Được biết, tổng diện tích đóng tàu của công ty khoảng 25ha, trong đó 60% diện tích có mái che. Thời điểm này, công ty đang xây dựng thêm khoảng 3ha nhà xưởng có mái che phục vụ cho đóng mới du thuyền.