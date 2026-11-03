Hưng Yên kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Hội nghị thu hút hơn 300 đại biểu tham dự, hướng tới tăng cường kết nối giữa chính quyền, nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Với chủ đề “Tiên phong công nghệ - Khơi thông nguồn lực - Bứt phá tăng trưởng”, hội nghị tập trung trao đổi các giải pháp thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, qua đó tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hưng Yên.

Hội nghị chuyên đề về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên năm 2026. Ảnh: BTC

Một trong những nội dung trọng tâm được đặt ra là tăng cường nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học, công nghệ vào thực tiễn. Việc kết nối giữa các cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp được xác định là hướng đi quan trọng nhằm phát huy các nguồn lực, đưa các kết quả nghiên cứu đến gần hơn với hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng tập trung vào việc phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, tạo điều kiện để các ý tưởng, sáng kiến có cơ hội được kết nối, hỗ trợ và phát triển.

Khoa học công nghệ được ứng dụng, góp phần tăng trưởng kinh tế địa phương. Ảnh: BTC.

Chuyển đổi số trong quản lý, sản xuất và kinh doanh cũng là vấn đề được đặt ra tại hội nghị. Tăng cường ứng dụng dữ liệu số, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa và các nền tảng công nghệ trong hoạt động quản lý nhà nước, sản xuất công nghiệp, thương mại và dịch vụ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan quản lý và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Thông qua hội nghị, Hưng Yên hướng tới tăng cường liên kết giữa chính quyền, viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia, doanh nghiệp và nhà đầu tư; đồng thời khơi thông các nguồn lực phục vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong giai đoạn 2026–2030.