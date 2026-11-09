Sau khi hợp nhất với tỉnh Thái Bình từ ngày 1/7/2025, Hưng Yên có không gian phát triển rộng lớn hơn, với diện tích tự nhiên trên 2.500 km², dân số khoảng 3,5 triệu người và 104 đơn vị hành chính cấp xã.

Với vị trí tiếp giáp Thủ đô Hà Nội, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và sở hữu 54km đường bờ biển, địa phương có thêm điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, logistics, du lịch và kinh tế biển.

Hưng Yên hướng tới trung tâm kinh tế vùng đồng bằng sông Hồng. Ảnh internet

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền, Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được xây dựng trên cơ sở khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, đồng thời bảo đảm phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia và quy hoạch vùng.

Trong đó, công nghiệp, công nghệ cao, dịch vụ, du lịch, logistics, phát triển đô thị và kinh tế biển được xác định là những động lực tăng trưởng chủ yếu.

Thu hút hơn 19 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài

Theo ông Đào Trọng Truyến, Trưởng Thống kê tỉnh Hưng Yên, đến cuối tháng 10/2026, toàn tỉnh có 1.017 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký hoạt động, với tổng vốn đăng ký hơn 19 tỷ USD.

Riêng từ đầu năm đến ngày 27/10/2026, Hưng Yên thu hút thêm 52 dự án FDI đăng ký mới, tổng vốn đạt 930,68 triệu USD.

Hoạt động sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Trong 10 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của tỉnh tăng 15,64% so với cùng kỳ năm trước.

Cùng với thu hút đầu tư nước ngoài, hoạt động thành lập doanh nghiệp cũng ghi nhận những kết quả đáng chú ý. Trong khoảng 10 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 4.364 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 46.498 tỷ đồng.

Những kết quả trên cho thấy công nghiệp và hoạt động đầu tư tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu phát triển kinh tế của địa phương.

Đẩy mạnh hạ tầng, hình thành các vùng động lực phát triển

Theo định hướng quy hoạch, Hưng Yên tổ chức không gian phát triển thành ba vùng kinh tế với những chức năng riêng biệt.

Vùng phía Bắc được xác định là khu vực động lực về công nghiệp, đô thị, dịch vụ, logistics và công nghệ cao, đóng vai trò kết nối giữa vùng Thủ đô với khu vực đồng bằng ven biển.

Vùng trung tâm giữ vai trò hành chính, chính trị, văn hóa, giáo dục và du lịch, đồng thời là đầu mối liên kết giữa các khu vực kinh tế trong tỉnh.

Trong khi đó, vùng ven biển được định hướng phát triển kinh tế biển tổng hợp, tập trung vào công nghiệp năng lượng, chế biến, chế tạo, logistics cảng biển, đô thị và dịch vụ biển.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, tỉnh đang tập trung huy động nguồn lực đầu tư hệ thống giao thông kết nối liên vùng.

Đáng chú ý là dự án tuyến đường kết nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô, dài khoảng 11,5km, tổng mức đầu tư dự kiến gần 5.800 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, dự án trục phát triển Bắc - Nam, đoạn từ xã Nam Tiên Hưng đến tuyến đường bộ ven biển, dài khoảng 29,58km, có tổng mức đầu tư dự kiến 21.801 tỷ đồng.

Các dự án được kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, tăng cường liên kết giữa các khu công nghiệp, đô thị và khu vực ven biển, đồng thời tạo thuận lợi cho hoạt động vận chuyển hàng hóa, thu hút đầu tư.

Việc mở rộng không gian phát triển sau sáp nhập cũng tạo thêm dư địa cho thị trường bất động sản, nhất là tại các khu vực có lợi thế về kết nối giao thông và phát triển đô thị.

Theo kế hoạch ban đầu, Hưng Yên đặt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2026 đạt 10-10,5%. Tuy nhiên, tại phiên họp thường kỳ tháng 10/2026, UBND tỉnh đã nâng mục tiêu phấn đấu tăng trưởng cả năm lên từ 11,5% trở lên.

Với định hướng phát triển mới, Hưng Yên đang tập trung chuyển lợi thế về vị trí địa lý, quỹ đất, hạ tầng và nguồn vốn đầu tư thành động lực tăng trưởng, từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế quan trọng của vùng đồng bằng sông Hồng.