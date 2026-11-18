Văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên vừa thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Quyền về việc triển khai các nhiệm vụ liên quan đến xây dựng Đề án thành lập thành phố Hưng Yên, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và thành lập phường.

Hưng Yên hướng tới thành phố trực thuộc Trung ương. Ảnh minh hoạ

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ rà soát, đánh giá tổng thể các tiêu chí thành lập thành phố Hưng Yên, đồng thời tham mưu UBND tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền thành lập Ban Chỉ đạo triển khai đề án trong tháng 12/2026.

Theo định hướng phát triển, tỉnh đặt mục tiêu hoàn thiện các tiêu chí để được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại I vào cuối năm 2028, tạo tiền đề hướng tới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Trong giai đoạn 2027–2028, Hưng Yên tập trung lập Quy hoạch chung đô thị theo tiêu chí đô thị loại I, đánh giá trình độ phát triển đô thị tại các phường và xây dựng lộ trình đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng.

Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu đạt tỷ lệ đô thị hóa tối thiểu 55%; có 50% số phường đạt trình độ phát triển đô thị loại II trở lên. Đồng thời, địa phương đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2025–2030 đạt tối thiểu 10–11% mỗi năm.

Nghiên cứu sắp xếp xã, thành lập các phường mới

Để phục vụ định hướng phát triển đô thị, Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương nghiên cứu phương án sắp xếp, hợp nhất một số đơn vị hành chính cấp xã, bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Phương án phải được báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/11/2026 để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đối với việc thành lập phường, tỉnh yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề án theo tiến độ được giao, tiếp tục triển khai các thủ tục liên quan trong tháng 12/2026.

Trước đó, theo Đề án số 402/ĐA-UBND ngày 29/10/2026, tỉnh Hưng Yên đề xuất thành lập 36 phường trên cơ sở giữ nguyên diện tích tự nhiên, quy mô dân số và địa giới hành chính của 36 xã hiện hữu.

Nếu phương án được thông qua, Hưng Yên sẽ có 47 phường và 57 xã, tổng cộng 104 đơn vị hành chính cấp xã.

Chủ tịch UBND tỉnh phân công Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Nghiêm theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc Sở Nội vụ thực hiện các nhiệm vụ, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Việc rà soát tiêu chí thành lập thành phố, phát triển hệ thống đô thị và nghiên cứu sắp xếp đơn vị hành chính được xác định là những nhiệm vụ quan trọng trong lộ trình phát triển của Hưng Yên, hướng tới hoàn thiện kết cấu hạ tầng, nâng cao hiệu quả quản lý và mở rộng không gian phát triển trong giai đoạn tới.