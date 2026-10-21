Hưng Yên hướng tới các sản phẩm OCOP đa giá trị

Các địa phương tích cực triển khai

Tại xã Tống Trân, năm 2026 toàn xã có tổng diện tích lúa 397 ha, trong đó lúa chất lượng cao chiếm khoảng 70%; diện tích cây rau màu vụ xuân hè khoảng 225 ha, trong đó ngô 60 ha, đỗ các loại 40 ha, bí xanh - bí đỏ 18 ha, hành - tỏi 12 ha, cà rốt 20 ha, dưa các loại 2 ha, ớt 2,5 ha, cà chua 0,5 ha và rau các loại 70 ha.

Bên cạnh đó, toàn xã có 376 hộ chăn nuôi; tổng đàn lợn 17.406 con; tổng đàn gia cầm 21.736 con, trong đó 19.611 con gà và 2.125 con vịt; đàn trâu, bò 158 con. Sản lượng vật nuôi xuất trong kỳ 1/2026 gồm 14.896 con lợn, khoảng 1.713 tấn thịt; 73.472 con gia cầm, khoảng 123,68 tấn thịt và 261 nghìn quả trứng; 81 con bò, khoảng 16,2 tấn…

Trong đó có một số sản phẩm đã và đang được xây dựng thương hiệu OCOP. Đến nay, trên địa bàn xã Tống Trân có 8 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, duy trì một mô hình liên kết sản xuất và có 4 sản phẩm OCOP đạt từ 3 đến 4 sao.

Theo UBND xã Tống Trân, trong thời gian qua, xã cũng đã tăng cường xúc tiến thương mại, quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và sản phẩm OCOP. Đồng thời, tích cực hỗ trợ các hợp tác xã, hộ sản xuất, kinh doanh nâng cao hiệu quả sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh…

Tỉnh Hưng Yên định hướng phát triển sản phẩm OCOP có thương hiệu, theo chuỗi giá trị dựa trên thế mạnh, lợi thế về nguyên liệu địa phương, văn hóa và tri thức bản địa. Ảnh: Phùng Nguyện.

Chia sẻ với Mekong ASEAN, ông Đặng Xuân Quân, Phó Chủ tịch UBND xã Tống Trân cho biết trong thời gian tới, xã định hướng phát triển kinh tế nông nghiệp hàng hóa gắn với công nghệ cao. Trong đó, phát triển và mở rộng các vùng sản xuất tập trung theo quy hoạch (rau màu, cây vụ đông, chăn nuôi tập trung, thủy sản). Khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch; nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả đã hình thành từ giai đoạn 2021 - 2025.

Đồng thời, Đẩy mạnh liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ xây dựng và quảng bá thương hiệu nông sản đặc trưng, sản phẩm OCOP của xã. Tăng cường chuyển giao kỹ thuật, tập huấn sản xuất an toàn, truy xuất nguồn gốc sản phẩm…

Thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên về việc đăng ký mục tiêu phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026 - 2030, thời gian qua, UBND xã Tiên Hoa đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn tổ chức rà soát, đánh giá hiện trạng tiêu chí xã nông thôn mới theo bộ tiêu chí xã nông thôn mới theo Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Xã cũng đã đăng ký mục tiêu phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2030; nông thôn mới hiện đại vào năm 2035.

Đăng ký trong các tiêu chí và nội dung triển khai, về thực trạng hiện tại, trên địa bàn xã hiện có 6 vùng nguyên liệu tập trung đối với cây trồng, vật nuôi chủ lực của xã được chứng nhận chất lượng, gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm; 2 hợp tác xã hoạt động hiệu quả. UBND xã cũng đã có kế hoạch và thực hiện hiệu quả việc phát triển sản phẩm OCOP gắn với đặc trưng, thế mạnh của địa phương…

Đặc biệt tỉnh sẽ phát triển các đặc sản, sản phẩm làng nghề và du lịch nông thôn theo hướng kinh tế tuần hoàn, bảo đảm hệ sinh thái bền vững, thân thiện với môi trường. Ảnh: Phùng Nguyện.

Phấn đấu đến 2030 có khoảng 700 sản phẩm OCOP

Theo kế hoạch phát triển sản phẩm OCOP tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2026 - 2030, đến năm 2030, toàn tỉnh sẽ có khoảng 700 sản phẩm OCOP được công nhận từ 3 sao trở lên; trong đó có ít nhất 3 sản phẩm OCOP đạt 5 sao.

Hưng Yên sẽ ưu tiên phát triển hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa, phấn đấu có khoảng 40% chủ thể OCOP là hợp tác xã và 30% chủ thể là các doanh nghiệp; đảm bảo 100% sản phẩm OCOP thực hiện truy xuất nguồn gốc theo quy định.

Tỉnh sẽ củng cố và nâng cấp ít nhất 50% sản phẩm OCOP đã được đánh giá, phân hạng; ưu tiên phát triển sản phẩm OCOP gắn với xây dựng thương hiệu, phát triển du lịch nông thôn. Có khoảng 30% các chủ thể OCOP xây dựng được chuỗi giá trị, áp dụng quy trình sản xuất, quy trình quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm tiên tiến như VietGAP, VietGAHP, HACCP, ISO, GlobalGAP, hữu cơ, kinh tế tuần hoàn, OCOP xanh gắn với vùng nguyên liệu ổn định, trong đó ưu tiên các sản phẩm OCOP đã được đánh giá, phân hạng.

Toàn tỉnh có khoảng 50% làng nghề, làng nghề truyền thống có sản phẩm OCOP, góp phần bảo tồn và phát triển làng nghề, làng nghề truyền thống của các địa phương; tỷ lệ lao động được đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ phù hợp làm việc tại các chủ thể OCOP đạt tối thiểu 20%.

Toàn bộ các sản phẩm OCOP của tỉnh sẽ tham gia vào các kênh bán hàng hiện đại hoặc có mặt trên sàn thương mại điện tử (hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi; sàn giao dịch thương mại điện tử); khuyến khích mỗi xã, phường có một điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP gắn với phát triển du lịch tại địa phương, phấn đấu đến năm 2030, toàn tỉnh có 40 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP…

Các sản phẩm sẽ được chuẩn hóa quy trình, cải tiến chất lượng, mẫu mã, kiểu dáng bao bì sản phẩm gắn với yêu cầu của thị trường. Ảnh: Phùng Nguyện.

Về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện, tỉnh Hưng Yên sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức về sản phẩm OCOP thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; gắn kết và lồng ghép với hoạt động tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo.

Đa dạng hóa các hình thức truyền thông nhằm góp phần tôn vinh giá trị đích thực tốt đẹp của sản phẩm OCOP tới người dân; tăng cường đưa tin, giới thiệu các mô hình hay, cách làm tốt, sáng tạo trong phát triển sản phẩm, xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP gắn với giữ gìn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn thực phẩm, phát triển thương hiệu sản phẩm OCOP theo hướng phát huy giá trị tài nguyên bản địa, truyền tải về văn hóa, tri thức dân gian của địa phương.

UBND tỉnh đề nghị UBND cấp xã trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới thôn, xóm, chủ thể sản xuất về tầm quan trọng, ý nghĩa, nội dung, chính sách liên quan đến phát triển sản phẩm OCOP nhất là việc phát huy nội lực (trí tuệ, sáng tạo của chủ thể; nguyên liệu địa phương và giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa) đem lại hiệu quả kinh tế cao trong sản xuất góp phần xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới hiện đại...

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