Hưng Yên: Hơn 62% nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW đã hoàn thành

Theo báo cáo tại phiên họp, tính đến ngày 23/9, Hưng Yên được Trung ương giao 276 nhiệm vụ, trong đó có 99 nhiệm vụ thường xuyên; đã hoàn thành 173 nhiệm vụ, đạt hơn 62%, 4 nhiệm vụ đang thực hiện đúng hạn và không có nhiệm vụ quá hạn.

UBND tỉnh được giao 30 nhiệm vụ, đã hoàn thành 3 nhiệm vụ; Ban Chỉ đạo tỉnh được giao 27 nhiệm vụ, hoàn thành 17 nhiệm vụ, 7 nhiệm vụ đúng hạn và 3 nhiệm vụ chậm tiến độ.

Ông Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Báo Hưng Yên.

Chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh, với tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, số hóa hồ sơ và khai thác dữ liệu đạt trên 99%. Kinh tế số phát triển thông qua thương mại điện tử, thanh toán số và ứng dụng công nghệ; Sàn thương mại điện tử Hưng Yên hiện có hơn 350 gian hàng, với hơn 2.500 sản phẩm.

Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tỉnh có 16 doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Kho dữ liệu dùng chung và Cổng dữ liệu mở đang được hoàn thiện, kết nối các nguồn dữ liệu chuyên ngành.

Năm 2026, Hưng Yên bố trí 3% tổng dự toán chi ngân sách địa phương cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tại phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh tập trung phân tích những điểm nghẽn trong phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, nhất là về hạ tầng và nguồn nhân lực; đồng thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy ứng dụng công nghệ trên địa bàn.

Kết luận phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc yêu cầu các ngành, địa phương, đơn vị đối với từng nhiệm vụ chưa hoàn thành phải xác định rõ khối lượng công việc còn lại, người phụ trách, sản phẩm đầu ra, nguồn lực và thời hạn hoàn thành.

Các đơn vị phải xử lý dứt điểm những nhiệm vụ chậm, có nguy cơ chậm tiến độ, không để phát sinh nhiệm vụ quá hạn mới. Đối với những khó khăn vượt thẩm quyền, cần báo cáo kịp thời, không chờ đến sát thời hạn mới đề xuất phương án xử lý.

Ông Phạm Quang Ngọc yêu cầu tập trung xây dựng, làm sạch, chuẩn hóa, cập nhật và kết nối các cơ sở dữ liệu chuyên ngành; ưu tiên dữ liệu về đất đai, cán bộ, công chức, viên chức, y tế, giáo dục, xây dựng, tư pháp và các dữ liệu thiết yếu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.

Đồng thời, cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào thực tiễn nhiệm vụ của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ông Phạm Quang Ngọc cũng yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức thực hiện và chế độ thông tin, báo cáo. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải trực tiếp chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý; thường xuyên rà soát, cập nhật đầy đủ kết quả, sản phẩm và tài liệu minh chứng.

Bàn giao nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh giữa Văn phòng Tỉnh ủy và Công an tỉnh. Ảnh: Báo Hưng Yên.

Cũng tại phiên họp, Văn phòng Tỉnh ủy bàn giao để Công an tỉnh tiếp nhận, tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh theo quy định.

Việc bàn giao bao gồm nhiệm vụ, hồ sơ, tài liệu, dữ liệu, tài khoản và các công việc đang xử lý thuộc phạm vi bàn giao. Công an tỉnh có trách nhiệm kế thừa, tiếp tục triển khai các nhiệm vụ đang thực hiện; theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục phối hợp, trao đổi và cung cấp thông tin cần thiết đối với những nội dung đã tham mưu, xử lý trước thời điểm bàn giao, bảo đảm công việc được chuyển tiếp liên tục, thông suốt.

Việc bàn giao Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh không làm thay đổi trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì. Những nhiệm vụ đã có kết luận, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục được thực hiện theo đúng nội dung, tiến độ và trách nhiệm đã phân công.