Phát biểu tại hội thảo, TTƯT.TS.BS Nguyễn Thị Anh, Giám đốc Sở Y tế Hưng Yên, nhấn mạnh: câu hỏi hôm nay không còn là "có ứng dụng AI hay không", mà là "ứng dụng thế nào cho đúng, cho an toàn và cho bền vững". Với hơn 3,5 triệu dân, dân số già hóa và năng lực chênh lệch giữa các tuyến, tỉnh xác định chuyển đổi số và AI là con đường rút ngắn khoảng cách về chất lượng chăm sóc sức khỏe.

Giám đốc Sở Y tế Hưng Yên Nguyễn Thị Anh, nhấn mạnh câu hỏi hôm nay không còn là có ứng dụng AI hay không, mà là ứng dụng thế nào cho đúng, cho an toàn và cho bền vững.

Tại hội thảo, chuyên gia Bệnh viện Yongin Severance và Công ty AITRICS (Hàn Quốc) chia sẻ kinh nghiệm triển khai y tế thông minh. Đáng chú ý là báo cáo kết quả bước đầu thí điểm giải pháp cảnh báo sớm AITRICS-VC tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình từ tháng 4/2026. Hệ thống phân tích 19 chỉ số từ bệnh án điện tử để dự báo nguy cơ nhiễm khuẩn huyết, biến cố nghiêm trọng và tử vong. Đến nay, 3.534 người bệnh tại 24 khoa lâm sàng đã được theo dõi, 2.291 người được cảnh báo, trong đó 903 người có cảnh báo vào ban đêm. Báo cáo cũng nêu rõ những hạn chế như dữ liệu nhập chậm, cảnh báo lặp lại, và khẳng định AI chỉ cảnh báo nguy cơ, còn quyết định xử trí thuộc về nhân viên y tế.

GS.BS. Kim Soo-Jeong Bệnh viện Yongin Severance, Hàn Quốc chia sẻ Xu hướng phát triển và kinh nghiệm triển khai y tế thông minh ứng dụng AI tại các cơ sở y tế Hàn Quốc.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đánh giá cao cách tiếp cận lấy thực tiễn lâm sàng làm thước đo cho giá trị công nghệ.

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đánh giá cao cách tiếp cận lấy thực tiễn lâm sàng làm thước đo cho giá trị công nghệ. Ông đề nghị ngành Y tế Hưng Yên gắn ứng dụng AI với y đức và an toàn người bệnh, bảo vệ dữ liệu cá nhân, xây dựng dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống", đào tạo nhân lực số và hợp tác quốc tế minh bạch.

Toàn cảnh đại biểu là các giám đốc bệnh viện trên địa bàn tỉnh tham dự hội nghị.

Hội thảo cũng nghe lộ trình chuyển đổi số ngành Y tế Hưng Yên đến năm 2030, cùng kinh nghiệm của Bệnh viện Nhi Thái Bình và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Toàn tỉnh hiện đã tạo lập gần 1,3 triệu bệnh án điện tử.