Hưng Yên hối hả thu hoạch vụ Hè Thu 2026

Người dân chuẩn bị chỗ phơi thóc tại Thôn Cộng Hòa Xã Tiên Hưng

Tất bật trên đồng ruộng, quyết tâm nâng cao hiệu quả sử dụng đất

Bước vào những ngày đầu tháng 10/2026, toàn tỉnh Hưng Yên chính thức bước vào đợt cao điểm thu hoạch lúa vụ Hè Thu trên tổng diện tích 48.976 ha. Việc thu hoạch tập trung và dứt điểm ở thời điểm này mang ý nghĩa chiến lược vô cùng quan trọng: vừa giúp né tránh những đợt thiên tai bất lợi cuối mùa, vừa tạo tiền đề thuận lợi để triển khai sản xuất vụ Đông. Hưng Yên đã và đang quyết tâm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, gia tăng giá trị sản xuất ngành trồng trọt bằng việc đưa vào gieo trồng các nhóm cây vụ Đông quen thuộc và có giá trị kinh tế cao như ngô, khoai, đậu tương, lạc, bí xanh, bí ngô…

Ghi nhận tại các địa phương cho thấy, trên khắp các đồng ruộng, lúa vụ Hè Thu đã tiến vào giai đoạn chín rộ với tỷ lệ từ 85% đến 90%. Đây được xem là "thời điểm vàng" quyết định trực tiếp đến năng suất và chất lượng hạt lúa sau một mùa vụ lao động vất vả.

Trước những diễn biến phức tạp và khó lường của thời tiết giai đoạn chuyển mùa, các chuyên gia ngành nông nghiệp đã phát đi khuyến cáo tới bà con nông dân: Cần tập trung huy động tối đa nhân lực, đẩy mạnh đưa máy móc cơ giới hóa vào đồng ruộng để khẩn trương thu hoạch lúa với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”. Ngành chức năng lưu ý người dân tuyệt đối không chủ quan, không để lúa chín ép hoặc neo quá lâu trên ruộng, tránh nguy cơ đổ ngã, đứt gãy bông do mưa bão gây thất thoát sau thu hoạch.

Người dân thu hoạch vụ hè thu tại thôn An Liêm Xã Tiên Hưng

Nỗi niềm mùa vụ: Chi phí leo thang, năng suất sụt giảm

Dù không khí thu hoạch diễn ra rộn ràng, nhưng niềm vui trọn vẹn lại chưa thể đến với nhiều hộ gia đình. Vụ mùa năm nay ghi nhận những diễn biến thời tiết bất lợi kéo dài, tác động tiêu cực đến quá trình sinh trưởng của cây lúa, khiến năng suất ở nhiều khu vực bị sụt giảm đáng kể.

Trực tiếp chia sẻ về thực trạng này, ông Tạ Văn Dậu – một người dân canh tác tại thôn An Liêm Xã Tiên Hưng – không giấu nổi sự trăn trở. Ông Dậu cho biết, dòng lúa BC vốn là giống lúa chủ lực từng đạt năng suất rất cao, trên 2 tạ/sào ở các vụ trước (như vụ thu hoạch tháng 5). Tuy nhiên, bước sang vụ Hè Thu này, ruộng lúa gia đình ông lại rơi vào tình trạng thất thu trầm trọng, năng suất ước tính chỉ đạt khoảng 1,2 tạ/sào. Không riêng gì giống lúa BC, nhiều giống lúa khác được gieo trồng trên địa bàn cũng chịu chung số phận sụt giảm năng suất do những ảnh hưởng khắc nghiệt từ điều kiện thời tiết.

Bài toán kinh tế đối với người trồng lúa càng trở nên gay gắt hơn khi chi phí vật tư và dịch vụ nông nghiệp đầu vào liên tục tăng cao. Qua nhẩm tính thực tế của bà con nông dân, để hoàn thành việc canh tác trên mỗi sào lúa, người dân phải gánh chịu nhiều khoản chi phí cố định:

Chi phí máy cày (làm đất): Khoảng 170.000 – 180.000 đồng/sào.

Chi phí phân bón (lân, đạm): Khoảng 200.000 đồng/sào.

Chi phí bảo vệ thực vật: Khoảng 120.000 đồng/sào cho 2 đợt phun thuốc trừ sâu (bao gồm cả tiền mua thuốc và công phun).

Các khoản chi phí phụ trợ khác: Phí diệt chuột, tiền nước tưới tiêu điều tiết nội đồng...

Nguy cơ "lấy công làm lời" và áp lực của người nông dân

Sự chênh lệch giữa chi phí đầu tư và doanh thu thực tế đang đặt người nông dân vào thế khó. Với mức giá thu mua lúa tươi tại ruộng hiện nay dao động khoảng 800.000 đồng/tạ, một sào lúa đạt năng suất 1,2 tạ chỉ mang lại tổng doanh thu vỏn vẹn khoảng 960.000 đồng.

Khi đem con số doanh thu 960.000 đồng này trừ đi toàn bộ chi phí vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và dịch vụ làm đất, nguồn thu còn lại của người dân gần như bằng không. Người nông dân rơi vào cảnh hòa vốn, thậm chí là “lấy công làm lời” mà không tính đến công sức lao động mệt nhọc suốt hàng tháng trời gieo trồng, chăm sóc.

Thực trạng tại Hưng Yên trong vụ Hè Thu 2026 phản ánh rõ nét áp lực lớn mà người trồng lúa đang phải gánh chịu: Bị kẹp giữa “hai gọng kìm” – một bên là chi phí sản xuất tăng cao, một bên là đầu ra và năng suất lại chịu ảnh hưởng bấp bấp bấp bồng, phụ thuộc hoàn toàn vào thiên nhiên. Việc khẩn trương thu hoạch nhanh lúa Hè Thu để giải phóng đất chuyển sang làm cây vụ Đông có giá trị kinh tế cao hơn hiện đang được kỳ vọng sẽ là giải pháp gỡ gạc, bù đắp lại phần nào thu nhập cho bà con nông dân trong những tháng còn lại của năm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp xúc cử tri Hải Phòng trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI Hải Phòng: Chuẩn bị khởi công tuyến đường kết nối Đông - Tây Hải Phòng: Khai hội Côn Sơn - Kiếp Bạc mùa Thu 2026 Hải Phòng: Khởi công dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Thăng Long Hải Phòng quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng tại phiên họp thường kỳ tháng 9 17 bị cáo lĩnh án vụ 200 tấn thịt lợn nhiễm dịch ở Công ty Đồ hộp Hạ Long