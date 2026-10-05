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Hưng Yên: Hai ô tô đầu kéo đối đầu, hai lái xe bị thương

Khoảng 9h15 ngày 5/10, tại Km21+600 trên đường nối giữa cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (tỉnh Hưng Yên) xảy ra vụ tai nạn đối đầu giữa hai xe ô tô đầu kéo.

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Cụ thể, khoảng thời gian trên, xe đầu kéo BKS 89H - 110.xx kéo theo sơ-mi rơ-moóc mang BKS 89RM - 001.xx do anh L.Q.K (SN 1986, thường trú tại xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên) điều khiển theo hướng Hưng Yên - Ninh Bình, đến gần ngã tư thuộc tổ dân phố Đặng Cầu, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên thì lao qua dải phân cách va chạm với xe ô tô BKS 90C - 046.xx kéo theo sơ-mi rơ-moóc 35RM - 027.xx do anh ĐK.L (SN 1991, trú tại xã Tân Thanh, tỉnh Ninh Bình) điều khiển theo hướng Ninh Bình - Hưng Yên.

Video ghi lại cảnh hai xe đầu kéo đối đầu nhau trên đường nối giữa cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (tỉnh Hưng Yên).

Vụ va chạm được camera ghi lại cho thấy xe đầu kéo BKS 89H - 110.xx kéo theo sơ-mi rơ-moóc 89RM - 001.xx đã lao qua dải phân cách với tốc độ khá cao rồi tông trực diện khiến xe ô tô BKS 90C - 046.xx kéo theo sơ-mi rơ-moóc 35RM - 027.xx lật ngửa và đổ vật liệu ra ngã tư.

Hiện trường vụ hai xe đầu kéo đối đầu nhau trên đường nối giữa cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (tỉnh Hưng Yên).

Hiện trường vụ hai xe đầu kéo đối đầu nhau trên đường nối giữa cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (tỉnh Hưng Yên).

Vụ va chạm khiến hai xe ô tô hư hỏng nặng, anh L và K bị thương nhẹ. Hiện tại lực lượng chức năng đã phối hợp khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn.

Phùng Tuệ An

Anh Đức

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.vn/hung-yen-hai-o-to-dau-keo-doi-dau-hai-lai-xe-bi-thuong-192261005175822185.htm