Hưng Yên: Hai ô tô đầu kéo đối đầu, hai lái xe bị thương

Cụ thể, khoảng thời gian trên, xe đầu kéo BKS 89H - 110.xx kéo theo sơ-mi rơ-moóc mang BKS 89RM - 001.xx do anh L.Q.K (SN 1986, thường trú tại xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên) điều khiển theo hướng Hưng Yên - Ninh Bình, đến gần ngã tư thuộc tổ dân phố Đặng Cầu, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên thì lao qua dải phân cách va chạm với xe ô tô BKS 90C - 046.xx kéo theo sơ-mi rơ-moóc 35RM - 027.xx do anh ĐK.L (SN 1991, trú tại xã Tân Thanh, tỉnh Ninh Bình) điều khiển theo hướng Ninh Bình - Hưng Yên.

Video ghi lại cảnh hai xe đầu kéo đối đầu nhau trên đường nối giữa cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (tỉnh Hưng Yên).

Vụ va chạm được camera ghi lại cho thấy xe đầu kéo BKS 89H - 110.xx kéo theo sơ-mi rơ-moóc 89RM - 001.xx đã lao qua dải phân cách với tốc độ khá cao rồi tông trực diện khiến xe ô tô BKS 90C - 046.xx kéo theo sơ-mi rơ-moóc 35RM - 027.xx lật ngửa và đổ vật liệu ra ngã tư.

Hiện trường vụ hai xe đầu kéo đối đầu nhau trên đường nối giữa cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (tỉnh Hưng Yên).

Vụ va chạm khiến hai xe ô tô hư hỏng nặng, anh L và K bị thương nhẹ. Hiện tại lực lượng chức năng đã phối hợp khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn.

Phùng Tuệ An