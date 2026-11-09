Hưng Yên: Gió lốc làm tốc mái 1 điểm trường mầm non

Hiện trường sự việc. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 9/11, ông Đinh Bá Khải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tiên La (tỉnh Hưng Yên) xác nhận, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, trên địa bàn thôn Phúc Khánh (xã Tiên La) xảy ra gió lốc, làm tốc toàn bộ mái tôn và giằng thu hồi bê tông cốt thép của dãy nhà 2 tầng thuộc Điểm trường Phúc Khánh, Phân hiệu Phúc Khánh, Trường Mầm non Vũ Thị Thục.

Theo thông tin ban đầu của Ủy ban Nhân dân xã Tiên La, Điểm trường Phúc Khánh có 112 trẻ và 12 cán bộ, giáo viên. Diện tích mái tôn bị tốc, hư hỏng khoảng trên 430 m2. Rất may, thời điểm này toàn bộ học sinh và giáo viên ở trong lớp học nên không có thiệt hại về người.

Song toàn bộ phần mái tôn bị rơi xuống sân phía trước của nhà trường đã làm hư hỏng một số công trình như: nhà vòm trong sân trường, lán xe của cán bộ, giáo viên, đồ chơi ngoài trời của trẻ, một số cây xanh bị gãy, đồng thời sự cố làm mất điện toàn trường.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Ủy ban Nhân dân xã Tiên La đã tới kiểm tra, thống kê, đánh giá thiệt hại đồng thời chỉ đạo nhà trường có biện pháp đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và trẻ em.

Ủy ban Nhân dân xã cũng yêu cầu đơn vị thi công là Công ty cổ phần Hưng Khôi 89 triển khai ngay việc khắc phục hậu quả, không làm ảnh hưởng đến hoạt động của nhà trường.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hưng Yên, do ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa, ngày 9/11 nhiệt độ thấp nhất tại Hưng Yên phổ biến từ 20,2-21,2 độ C, trời chuyển lạnh. Gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4, các xã ven biển cấp 4, cấp 5. Vùng biển có mưa rào rải rác, gió Đông Bắc (tại Trạm Bạch Long Vĩ) mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 9.

Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong 24 đến 48 giờ tới, khu vực đất liền tỉnh Hưng Yên tiếp tục có mưa, mưa vừa và dông, nhiệt độ thấp nhất cả đợt phổ biến từ 16- 18 độ C.

Vùng biển ngoài khơi tỉnh Hưng Yên ngày 9 và ngày 10/11 tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, biển động mạnh, sóng biển cao 2,5-3,5m.

Tàu thuyền hoạt động ở ven biển các xã Đông Thụy Anh, Thái Thụy, Thái Ninh, Đông Thái Ninh, Đông Tiền Hải, Đồng Châu, Nam Cường, Hưng Phú có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Mưa dông có thể kèm các hiện tượng lốc, sét, gió giật mạnh có thể làm ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển là cấp 2; cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét là cấp 1./.