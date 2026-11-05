Hưng Yên: Giảm giá điện, xăng dầu tiếp sức doanh nghiệp phát triển sản xuất

Nghiên cứu cải tiến nâng cao hiệu suất công việc tại Công ty TNHH điện tử Canon Việt Nam.Ảnh Mạnh Khánh/TTXVN

Cùng ngày, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thông báo điều chỉnh giảm 2% giá điện bán lẻ bình quân hiện hành (áp dụng từ 1/11/2026).

Sau khi thông tin này được công bố, từ doanh nghiệp toàn cầu đến cơ sở sản xuất nhỏ lẻ người dân Hưng Yên đều rất phấn khởi, tin tưởng vào sự điều hành linh hoạt và đồng cảm với tình hình sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp; đồng thời coi đây là động lực để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số.

*Củng cố niềm tin

Công ty TNHH điện tử Canon Việt Nam, đóng chân tại Khu B, Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Như Quỳnh (Hưng Yên) từ năm 2010. Đây là doanh nghiệp toàn cầu có 100% vốn của Nhật Bản chuyên sản xuất, lắp ráp các loại máy xử lý hình ảnh và các bộ phận, linh kiện và thiết bị điện tử có liên quan bằng kỹ thuật cao. Thị trường tiêu thụ tại Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc…

Hoạt động sản xuất tại Công ty cổ phần Tiên Hưng ở xã Hoàng Hoa Thám (Hưng Yên). Ảnh: Mạnh Khánh - TTXVN

Doanh nghiệp hiện sử dụng khoảng 2.500 lao động. Với quy mô lớn, hàng tháng doanh nghiệp phải dành số tiền khá lớn cho chi phí điện, xăng dầu. Chỉ tính riêng chi phí tiền điện, doanh nghiệp này phải trả là khoảng xấp xỉ 1 tỷ đồng/ tháng.

Ông Hoàng Văn Thạnh, Giám đốc Sản xuất Công ty TNHH điện tử Canon Việt Nam cho biết, khi có thông tin này, doanh nghiệp rất vui, trước hết việc hạ nhiệt giá điện và giá xăng dầu trực tiếp làm giảm chi phí đầu vào của các doanh nghiệp, từ đó giảm áp lực tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Việc giảm 2% giá điện tuy không lớn, nhưng có ý nghĩa đối với doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp 100% vốn FDI. Việc giảm giá 2 mặt hàng “xương sống” góp phần cải thiện hiệu quả sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào môi trường kinh doanh tại Việt Nam.

Phân tích thêm ý nghĩa của việc giảm giá xăng dầu, ông Thạnh nhấn mạnh, doanh nghiệp FDI tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, phải cạnh tranh với các nhà máy cùng tập đoàn hoặc các cơ sở sản xuất đặt tại những quốc gia khác nên việc giảm chi phí năng lượng giúp hạ giá thành sản xuất. Việc điều chỉnh giảm giá điện thể hiện sự quan tâm của Việt Nam đối với việc chia sẻ khó khăn, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp. Đây cũng là một tín hiệu tích cực về nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Tạo thêm nguồn lực để doanh nghiệp mở rộng sản xuất.

“Đối với doanh nghiệp nước ngoài việc tiêu thụ giá xăng, dầu và điện lớn nên khi mà giá cả giảm thì đó cũng là một phần góp vào lợi nhuận của công ty và đấy cũng là một phần chi vào tiền thưởng và tăng lương cho công nhân trong năm tới. Còn nếu phải chi phí sản xuất cao, Công ty công có lợi nhuận thấp thì việc tăng lương cao cho người lao động là rất khó khăn”, ông Thạnh nhấn mạnh.

*Tái đầu tư cho con người

Cũng bàn về việc giá điện, xăng dầu giảm sẽ là cơ hội để doanh nghiệp tạo quỹ phúc lợi cho người lao động, ông Đỗ Văn Thuần, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tiên Hưng (xã Hoàng Hoa Thám, Hưng Yên) cho biết: Với đặc thù là doanh nghiệp chuyên sản xuất, gia công các sản phẩm may mặc xuất khẩu các thị trường Châu Âu, Mỹ, Nhật với hàng triệu đơn hàng mỗi tháng, nên chi phí tiền điện khá cao.

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Tiên Hưng (xã Hoàng Hoa Thám, Hưng Yên) kiểm tra hoạt động sản xuất tại doanh nghiệp. Ảnh : Mạnh Khánh - TTXVN

Bình quân mỗi tháng chi phí tiền điện của doanh nghiệp là khoảng 1,5 tỷ đồng. Với việc giảm 2% tiền điện, doanh nghiệp sẽ dành số tiền này để đưa vào quỹ phúc lợi, sử dụng chung cho 3.560 người lao động trong các hoạt động lễ, tết.

Làm rõ hơn ý nghĩa của việc giảm giá điện, xăng dầu ông Đỗ Văn Thuần cho biết, điện là một trong những yếu tố đầu vào quan trọng của nhiều ngành công nghiệp, nhất là các lĩnh vực sản xuất điện tử, linh kiện, cơ khí, dệt may. Khi giá điện giảm 2%, doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được một phần chi phí vận hành thường xuyên.

Với những nhà máy có quy mô lớn, dây chuyền hoạt động liên tục, tiêu thụ hàng triệu kWh điện mỗi tháng, khoản tiết kiệm dù chỉ 2% cũng có thể trở thành con số đáng kể. Trong bối cảnh doanh nghiệp đang phải chắt chiu từng khoản chi phí để duy trì sản xuất, giữ đơn hàng và bảo đảm việc làm cho người lao động việc giảm 2% giá điện có thể được xem là một sự hỡ trợ rất quý báu, giúp doanh nghiệp có thêm “trợ lực” để phát triển sản xuất kinh.

Ở góc độ doanh nghiệp nhỏ, ông Nguyễn Văn Luân, Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Duy Nguyên (xã Quỳnh An, Hưng Yên), cho hay, việc Nhà nước điều chỉnh giảm 2% giá bán lẻ điện bình quân là tín hiệu tích cực, góp phần chia sẻ khó khăn và giảm áp lực chi phí đầu vào cho các doanh nghiệp sản xuất. Đặc thù, Công ty chuyên kinh doanh dịch vụ sấy thóc, hiện đầu tư dây chuyền sấy có công suất khoảng 200 tấn thóc/ngày nên phụ thuộc nhiều vào điện năng, nhất là trong các thời điểm cao điểm thu hoạch lúa, khi nhu cầu sấy nông sản tăng mạnh.

Có những tháng cao điểm mùa vụ, doanh nghiệp tiêu thụ trên 19.000 kWh điện, với chi phí tiền điện khoảng 45 triệu đồng/tháng. Đó là khoản chi phí đáng kể trong tổng chi phí vận hành, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, việc giảm giá điện, có ý nghĩa thiết thực đối với doanh nghiệp, giúp tiết giảm một phần chi phí sản xuất, cải thiện hiệu quả hoạt động và có thêm điều kiện duy trì, nâng cao chất lượng dịch vụ sấy nông sản cho người dân.

Ông Luân cho rằng, trong bối cảnh giá cả nhiều yếu tố đầu vào còn biến động, những chính sách hỗ trợ thiết thực như điều chỉnh giảm giá điện sẽ góp phần tạo thêm động lực để doanh nghiệp yên tâm duy trì sản xuất, đầu tư máy móc, thiết bị, đồng thời nâng cao năng lực phục vụ nhu cầu tiêu thụ, bảo quản nông sản tại địa phương.

Tỉnh Hưng Yên hiện có hơn 30.000 doanh nghiệp đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực và ngành nghề khác nhau (với khoảng 4.339 doanh nghiệp thành lập mới được ghi nhận trong năm 2026), việc giảm giá điện, xăng dầu tạo cú hích, động lực quan trọng đối vối cộng đồng doanh nghiệp.

Bàn về nội dung này, ông Đỗ Văn Vẻ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên cho biết, cộng đồng doanh nghiệp rất vui mừng và biết ơn về sự điều hành linh hoạt của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Cùng với đó là chia sẻ, thấu hiểu những khó khăn mà doanh nghiệp đang gặp phải, trong bối cảnh cạnh tranh và việc giữ chân người lao động đang diễn ra rất gay gắt.

Việc được “hà hơi, tiếp sức” từ chính sách giảm giá điện, xăng sẽ tạo thêm niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên. Từ đây, đội ngũ doanh nhân sẽ có thêm động lực để tích cực hơn trong sản xuất kinh doanh hoàn thành các mục tiêu kinh doanh trong những tháng cuối năm, góp phần cùng tỉnh hoàn thành và vượt mức tăng trưởng kinh tế 2% trong năm 2026, tạo tiền đề cho những năm sau phát triển; góp phần tái đầu tư cho người lao động.

Yếu tố giảm giá điện, xăng dầu tác động đa chiều đến cộng đồng doanh nghiệp. Phía doanh nghiệp thấy phấn khởi từ đó bày tỏ quyết tâm vượt khó vươn lên sản xuất kinh doanh tích cực hơn, tăng năng suất hơn, giảm giá thành sản phẩm góp phần cải thiện hiệu quả sản xuất, tạo thêm dư địa để doanh nghiệp tái đầu tư, mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng sản phẩm.

“Đây không chỉ là giải pháp giúp doanh nghiệp tiết giảm chi phí sản xuất, cải thiện hiệu quả kinh doanh mà còn tạo thêm dư địa để duy trì đơn hàng, đầu tư đổi mới công nghệ, mở rộng sản xuất và bảo đảm việc làm cho người lao động”, ông Đỗ Văn Vẻ nhìn nhận.

Có thể thấy, chính sách giảm giá điện, xăng dầu của Nhà nước trong lúc này là rất đáng quý, thể hiện sự chia sẻ, đồng hành của Nhà nước với doanh nghiệp, từ những tập đoàn FDI quy mô lớn đến các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin, tạo đà, tạo thế, tạo lực để doanh nghiệp vượt khó, hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh, góp phần cho tăng trưởng 2 con số trong nhiều năm liên tục.