Hưng Yên: Giải ngân vốn đầu tư công đạt 52,3% kế hoạch vốn Thủ tướng giao

Giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Hưng Yên đạt 52,3% kế hoạch vốn Thủ tướng giao đạt 52,3% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao sau tiết kiệm 5% ngân sách địa phương. Ảnh: N.Lộc

Theo báo cáo của Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên, tổng kế hoạch vốn năm 2026 (sau tiết kiệm 5% nguồn vốn ngân sách địa phương) là 56.637,3 tỷ đồng; kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao 43.452,6 tỷ đồng, thực hiện tiết kiệm 2.127,1 tỷ đồng (5% nguồn vốn ngân sách địa phương), còn lại 41.325,5 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 25/9/2026, toàn tỉnh đã giải ngân 23.108,9 tỷ đồng.

Đối với các chủ đầu tư có quy mô vốn lớn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 giải ngân đạt 61,5%, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 giải ngân đạt 58,7% kế hoạch. Bên cạnh kết quả đạt được, tiến độ giải ngân giữa các đơn vị, địa phương chưa đồng đều; một số sở, ngành, địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp so với mức bình quân chung của tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc với Sở Tài chính về tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 diễn ra sáng 29/9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Lê Huy yêu cầu các xã, phường, lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, số 2 thường xuyên bám sát hiện trường, chủ động xử lý các vấn đề phát sinh. Đối với những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, phải kịp thời báo cáo các sở, ngành chuyên môn để phối hợp giải quyết, không để tồn đọng, kéo dài.

Các sở, ngành chuyên môn tăng cường phối hợp, nghiên cứu, hướng dẫn và tháo gỡ đến cùng các vấn đề liên quan đến đất đai, cơ chế, chính sách, thủ tục đầu tư.

Sở Tài chính tiếp tục rà soát, tham mưu phương án điều chỉnh kế hoạch vốn linh hoạt, sát với khả năng thực hiện của từng địa phương, đơn vị. Các địa phương phải chủ động chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, thủ tục, không chờ khi được bố trí vốn mới bắt đầu hoàn thiện các quy trình liên quan.

Cùng với đẩy nhanh giải ngân vốn, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Lê Huy yêu cầu các địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thủ tục giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất để tạo nguồn thu cho ngân sách, bổ sung nguồn lực phục vụ đầu tư phát triển.

Trong thời gian còn lại của năm 2026, các Sở, ngành, địa phương tiếp tục tập trung, quyết tâm cao, hành động quyết liệt hơn nữa, bám sát từng nhiệm vụ, từng dự án và từng nguồn vốn để thực hiện, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Đối với nội dung phân cấp và quy định thẩm quyền quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Lê Huy giao các Sở, ngành liên quan tiếp tục rà soát, nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện nội dung phân cấp, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và yêu cầu quản lý nhà nước trong tình hình mới.

Việc phân cấp phải gắn với phân bổ nguồn lực, nâng cao tính chủ động của địa phương; đồng thời bảo đảm sự thống nhất, hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành ở các cấp.

Tại tỉnh Hưng Yên đang triển khai một số dự án trọng điểm quốc gia, trọng điểm ngành giao thông. - Đối với dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội qua địa bàn tỉnh, công tác bồi thường, tái định cư và bàn giao mặt bằng đạt 99%; dự án thành phần 2.2 xây dựng đường song hành đạt khoảng 81,3% giá trị hợp đồng. - Đối với dự án cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT.08) đoạn qua tỉnh Hưng Yên và Ninh Bình, phần tuyến qua Hưng Yên dài 33,3km đã hoàn thành giải phóng mặt bằng. Toàn dự án đã triển khai thi công 14/14 gói thầu xây lắp; sản lượng lũy kế đạt 2.486/13.690 tỷ đồng, tương đương 18,2% giá trị hợp đồng. - Đối với dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đoạn qua Hưng Yên dài 16,75km, tỉnh đã phê duyệt dự án thành phần giải phóng mặt bằng với tổng mức đầu tư trên 1.300 tỷ đồng. Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi 93,6ha; tỉnh phấn đấu đến ngày 30/11 bàn giao trên 70% mặt bằng, ưu tiên các khu vực đủ điều kiện phục vụ triển khai dự án. - Đối với cao tốc CT.08, tỉnh Hưng Yên đề nghị các địa phương liên quan tạo điều kiện để nhà đầu tư, nhà thầu sớm hoàn thành thủ tục giao mỏ vật liệu xây dựng, bảo đảm nguồn vật liệu phục vụ thi công