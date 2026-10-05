Hưng Yên: Gia hạn cuộc thi Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo 2026

Mở rộng lĩnh vực dự thi

Theo kế hoạch, sau khi kết thúc tiếp nhận hồ sơ ngày 10/10, Hội đồng giám khảo sẽ tiến hành chấm sơ khảo và chấm chung khảo (19 - 25/10). Lễ tổng kết và trao giải dự kiến diễn ra vào ngày 29/10.

Đối tượng tham gia cuộc thi gồm các tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân (không quá 5 thành viên), sinh viên, giảng viên, nhà khoa học, nhà nghiên cứu đang sinh sống, học tập, công tác tại Hưng Yên hoặc có dự án dự kiến triển khai sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Đối với doanh nghiệp tham gia, thời gian thành lập và hoạt động không quá 5 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

Lĩnh vực dự thi được mở rộng trên nhiều ngành nghề gồm: công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hóa, robot, nông nghiệp thông minh, công nghệ xanh, vật liệu mới đến y tế, giáo dục, du lịch, logistics, thương mại điện tử, dịch vụ sáng tạo và các giải pháp phục vụ cộng đồng.

Cuộc thi phân chia thành 2 nhóm đối tượng: Nhóm "Ý tưởng khởi nghiệp" (dành cho các ý tưởng, giải pháp đang trong giai đoạn nghiên cứu, thử nghiệm, chưa có sản phẩm hoàn chỉnh) và Nhóm "Dự án khởi nghiệp" (dành cho các công trình đã hoàn thiện sản phẩm, có kết quả thử nghiệm hoặc doanh thu thực tế).

Đáng chú ý, cuộc thi xây dựng hệ thống đánh giá toàn diện tại vòng Sơ khảo với thang điểm 100, tập trung vào tính đổi mới sáng tạo, sản phẩm/giải pháp, công nghệ, tài sản trí tuệ, thị trường, tính khả thi, khả năng tăng trưởng, tác động kinh tế - xã hội, môi trường và năng lực đội ngũ. Vòng Chung kết sẽ tập trung đánh giá chất lượng công trình, khả năng thuyết trình, thương mại hóa và huy động nguồn lực.

Giải thưởng được trao trị giá 80 triệu đồng

Đối với Nhóm "Ý tưởng khởi nghiệp" gồm: 1 giải Nhất (40 triệu đồng); 2 giải Nhì (30 triệu đồng/giải); 4 Giải Ba (20 triệu đồng/giải) và 6 Giải Khuyến khích (10 triệu đồng/giải).

Đối với Nhóm "Dự án khởi nghiệp" (đã có sản phẩm): 1 giải Nhất (80 triệu đồng); 2 giải Nhì (60 triệu đồng/giải); 4 giải Ba (40 triệu đồng/giải) và 6 giải Khuyến khích (20 triệu đồng/giải).

Ngoài giải thưởng tiền mặt, các dự án lọt vào vòng Chung kết sẽ được tham gia các chương trình huấn luyện, tư vấn chuyên sâu, kết nối với chuyên gia, doanh nghiệp, nhà đầu tư và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp để hoàn thiện mô hình kinh doanh.

Sau cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ xem xét giới thiệu các công trình xuất sắc và tiềm năng tới các thành phần trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Các hỗ trợ tập trung vào tư vấn sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, phát triển thị trường, đào tạo, ươm tạo cũng như tạo điều kiện tiếp cận các chương trình, chính sách ưu đãi của tỉnh Hưng Yên.

Việc điều chỉnh thời gian tổ chức Cuộc thi nhằm bảo đảm hiệu quả, chất lượng sản phẩm dự thi. Ảnh: BTC

Việc điều chỉnh thời gian tổ chức Cuộc thi nhằm bảo đảm hiệu quả, chất lượng; đồng thời tạo thêm thời gian để các tổ chức, cá nhân hoàn thiện ý tưởng, sản phẩm và hồ sơ tham gia. Đây cũng là khoảng thời gian để những người đang có một ý tưởng nhưng chưa kịp hoàn thiện có thể xem lại vấn đề mình muốn giải quyết, làm rõ giải pháp, bổ sung thông tin và chuẩn bị hồ sơ theo hướng dẫn của Ban Tổ chức.