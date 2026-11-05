Hưng Yên gắn phổ biến giáo dục pháp luật với nhiệm vụ phát triển kinh tế

Xây dựng môi trường pháp lý minh bạch, ổn định

Ngày 5/11, tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2026. Dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Chủ tịch Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương; ông Nguyễn Mạnh Quyền, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Lễ hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam tỉnh Hưng Yên được tổ chức tại Trung tâm Thông tin Hội nghị tỉnh (Ảnh: Đông Bắc)

Phát biểu hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, ông Nguyễn Lê Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh, Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) đã trở thành nét đẹp văn hóa pháp lý trong đời sống xã hội. Đây là dịp tôn vinh Hiến pháp và pháp luật, khẳng định vị trí, vai trò của pháp luật trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội; đồng thời tuyên truyền, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật trong cán bộ và Nhân dân.

Theo ông Nguyễn Lê Huy, cùng với kết quả phát triển kinh tế, công tác xây dựng, thi hành và PBGDPL của tỉnh có nhiều chuyển biến. Việc phân cấp, phân quyền, ủy quyền được đẩy mạnh; Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp xã được thành lập tại 104 xã, phường. Đặc biệt, tỉnh đã rà soát 1.231 văn bản quy phạm pháp luật của hai tỉnh trước hợp nhất, tham mưu lựa chọn áp dụng, bãi bỏ và ban hành mới nhằm bảo đảm sự thống nhất, phù hợp với yêu cầu quản lý trong giai đoạn mới.

Tỉnh Hưng Yên xác định muốn thu hút các nhà đầu tư chiến lược, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, giải phóng nguồn lực đất đai và nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân, cần xây dựng môi trường pháp lý minh bạch, ổn định, thủ tục hành chính thông thoáng và bộ máy thực thi công vụ liêm chính, kỷ cương...

Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật tại địa phương, ông Nguyễn Lê Huy đề nghị các cấp, ngành trên toàn tỉnh đề cao trách nhiệm người đứng đầu; gắn PBGDPL với nhiệm vụ phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh, trật tự và an sinh xã hội. Nội dung tuyên truyền cần tập trung vào những lĩnh vực thiết yếu như đầu tư, quy hoạch, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường và giải phóng mặt bằng.

Tỉnh cũng xác định đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác pháp luật; phát triển cơ sở dữ liệu pháp luật, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, xây dựng Trung tâm dữ liệu số ngành Tư pháp Hưng Yên và Cổng thông tin điện tử PBGDPL tỉnh.

Đổi mới hình thức phổ biến giáo dục pháp luật

Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Hưng Yên đạt được trong công tác xây dựng, thi hành pháp luật và PBGDPL thời gian qua. Thứ trưởng nhấn mạnh, qua 13 năm tổ chức, Ngày Pháp luật Việt Nam đã trở thành sự kiện chính trị - pháp lý sâu rộng, góp phần lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, từng bước hình thành văn hóa tuân thủ pháp luật trong đời sống xã hội.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu tại buổi Lễ Hưởng ứng (Ảnh: Đông Bắc)

Đánh giá về những kết quả của Hưng Yên, Thứ trưởng Bộ Tư pháp ghi nhận sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hưng Yên trong tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật và triển khai công tác xây dựng, thi hành pháp luật. Đặc biệt, sau hợp nhất tỉnh và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, với nòng cốt là Sở Tư pháp, đã chủ động rà soát, tham mưu xử lý các quy định chồng chéo, góp phần bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, không để xảy ra khoảng trống pháp lý hay gián đoạn thủ tục của người dân, doanh nghiệp.

Thứ trưởng cũng đánh giá cao việc Hưng Yên đổi mới hình thức PBGDPL thông qua các cuộc thi trực tuyến, chương trình tư vấn pháp luật trên sóng phát thanh, nền tảng số và mạng xã hội. Đáng chú ý, tỉnh Hưng Yên đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác tư pháp với việc triển khai Sổ hộ tịch điện tử theo nguyên tắc người dân chỉ cung cấp thông tin một lần; xây dựng Trung tâm dữ liệu số ngành Tư pháp, Trung tâm truyền thông số và các phần mềm phục vụ quản lý, hòa giải ở cơ sở.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc đề nghị, Hưng Yên tiếp tục đổi mới tư duy trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, xác định thể chế, pháp luật phải có vai trò kiến tạo, đi trước mở đường, tạo động lực cho phát triển. Các cơ quan tư pháp cần phát huy vai trò tham mưu, chủ động rà soát, hoàn thiện hành lang pháp lý, bảo đảm các chủ trương, chính sách phát triển của địa phương được thể chế hóa kịp thời, đồng bộ và khả thi. Cùng với đó, công tác truyền thông chính sách, PBGDPL cần lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, chủ động đi trước một bước ngay từ khâu đề xuất chính sách...