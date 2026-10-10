Hưng Yên FC thắng 8-1 ở giải hạng Nhất quốc gia

Trong một buổi chiều thi đấu với phong độ cao, các cầu thủ Hưng Yên đã mở tiệc bàn thắng đãi các CĐV nhà trên sân PVF.

Trong chiến thắng áp đảo 8-1 trước đội khách Phú Thọ, có ba cầu thủ ghi cú đúp là Đức Vũ, Joseph Khalio và Lê Minh Bình, để cùng 2 bàn thắng khác của Đăng Dương và Long Nhật tạo nên cách biệt kỷ lục.

Hưng Yên FC thắng áp đảo ở giải hạng Nhất quốc gia (Ảnh: HYFC)

Với chiến thắng này, Hưng Yên FC có 6 điểm sau 2 vòng, ghi 11 bàn và mới chỉ thủng lưới 1 lần, tạm đứng đầu BXH một cách thuyết phục.

Ở vòng tới, Hưng Yên FC sẽ có màn chạm trán rất đáng chú ý với CLB Công an nhân dân tại vòng 3 giải hạng Nhất quốc gia, vào 18h ngày 17-10 tới.