Các đơn vị nghiệm thu hạng mục cột đèn chiếu sáng trên tuyến đường Vũ Lăng (xã Tiền Hải). Ảnh: Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Tiền Hải vừa phối hợp với Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới (Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam) tổ chức bàn giao, đưa vào sử dụng công trình lắp đặt hộ lan tôn sóng, gương cầu lồi và thiết bị cảnh báo giao thông tại một số điểm đen, vị trí tiềm ẩn nguy cơ tai nạn trên địa bàn.

Công trình được khởi công từ tháng 5/2026 và hoàn thành vào tháng 6/2026. Sau khi hoàn tất thi công, các hạng mục đã được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Tiền Hải cùng các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu.

Thiết bị cảnh báo giao thông được tài trợ và lắp đặt trên tuyến đường Nguyễn Trung Khuyến (xã Tiền Hải). Ảnh: Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam.

Theo thiết kế, công trình gồm hệ thống hộ lan tôn sóng kết hợp mắt phản quang dẫn đường tại các vị trí khuất tầm nhìn; gương cầu lồi và thiết bị cảnh báo giao thông tại những điểm có nguy cơ xảy ra tai nạn.

Công trình lắp đặt các cột đèn chiếu sáng cao 8m, sử dụng đèn LED công suất 100W chạy bằng năng lượng mặt trời tại những đoạn đường có khúc cua. Các thiết bị được bố trí nhằm hỗ trợ người tham gia giao thông quan sát tốt hơn, đặc biệt vào ban đêm và tại những vị trí có tầm nhìn hạn chế.

Một số hạng mục được triển khai trên tuyến đường Vũ Lăng và đường Nguyễn Trung Khuyến. Trong đó, hệ thống đèn chiếu sáng giúp cải thiện tầm nhìn, còn các thiết bị cảnh báo, gương cầu lồi hỗ trợ người điều khiển phương tiện nhận biết sớm nguy cơ và chủ động xử lý tình huống.

Việc hoàn thành, đưa công trình vào sử dụng góp phần bổ sung các thiết bị bảo đảm an toàn cho kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân địa phương.