Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên Vũ Mạnh Hiền phát biểu tại hội nghị tập huấn.

Tham dự và chỉ đạo hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên Vũ Mạnh Hiền; lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh cùng các chuyên gia đến từ Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ nhân tạo ABAII.

Về phía địa phương có Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Vạn Xuân Trịnh Đình Thành; lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, các ban, ngành, đoàn thể; đại diện lãnh đạo Hội Khuyến học các xã thuộc Cụm thi đua số 12 và 200 cán bộ, hội viên khuyến học xã Vạn Xuân.

Khuyến học Hưng Yên nâng cao năng lực số, lan tỏa tinh thần học tập suốt đời

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên Vũ Mạnh Hiền nhấn mạnh yêu cầu đổi mới phương thức khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập trong kỷ nguyên số.

Theo đó, mỗi cán bộ, hội viên cần chủ động nâng cao năng lực số, từng bước làm chủ công nghệ để phục vụ công việc và đời sống. Lớp tập huấn hướng tới mục tiêu giúp học viên vận dụng kiến thức vào thực tiễn, trở thành hạt nhân lan tỏa tinh thần học tập suốt đời và chuyển đổi số tại cộng đồng.

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Vạn Xuân Trịnh Đình Thành, khẳng định khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và thúc đẩy chuyển đổi số là nhiệm vụ chung của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị.

Lãnh đạo xã Vạn Xuân đề nghị các ban, ngành, chi bộ thôn và đoàn thể phối hợp chặt chẽ với Hội Khuyến học, triển khai hiệu quả nội dung tập huấn và vận động người dân tích cực ứng dụng công nghệ.

Thực hành "cầm tay chỉ việc" với trợ lý AI

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung vào 3 nội dung trọng tâm gồm đổi mới hoạt động trung tâm học tập cộng đồng trên nền tảng số theo hướng lấy người học làm trung tâm, tạo cơ hội học tập mọi lúc, mọi nơi; hướng dẫn đánh giá mô hình "Công dân học tập" bảo đảm đúng tiêu chí, khách quan, thực chất; thực hành ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào công tác khuyến học và những công việc thường ngày.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên Vũ Mạnh Hiền trao tặng Hội Khuyến học xã Vạn Xuân 10 triệu đồng

Hội Khuyến học xã Vạn Xuân tiếp nhận ủng hộ từ các cá nhân, tập thể.

Điểm nhấn của chương trình là phần hướng dẫn và thực hành ứng dụng AI do Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên và chuyên gia Đỗ Như Lâm (Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ nhân tạo ABAII) trực tiếp thực hiện.

Hai diễn giả sử dụng điện thoại thông minh tương tác trực tiếp với trợ lý AI để xử lý các tình huống cụ thể, giúp đại biểu hình dung rõ cách đặt câu hỏi, giao việc, khai thác thông tin và xây dựng nội dung.

Với phương pháp "cầm tay chỉ việc", gần gũi và dễ hiểu, lớp tập huấn giúp cán bộ, hội viên thấy AI là công cụ thiết thực, dễ tiếp cận ngay trên điện thoại thông minh.

Đồng thời, các diễn giả lưu ý người dùng cần chủ động kiểm chứng thông tin, giữ tư duy độc lập và chịu trách nhiệm với kết quả công việc.

Hoạt động tập huấn tại xã Vạn Xuân góp phần đổi mới phương thức hoạt động của Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên, tăng cường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm giữa các xã trong Cụm thi đua số 12 và huy động sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị ở cơ sở, hướng tới xây dựng xã hội học tập thích ứng với yêu cầu phát triển mới.