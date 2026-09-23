Hưng Yên đưa khoa học và công nghệ thành động lực phát triển kinh tế

Doanh nghiệp tại Khu Công nghiệp Phố Nối A áp dụng công nghệ vào sản xuất. (Ảnh Mạnh Khánh/TTXVN)

Trong quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng được nhìn nhận là lĩnh vực hỗ trợ và trở thành một trong những nền tảng tạo ra năng suất, sản phẩm mới và năng lực cạnh tranh cho nền kinh tế.

Với tỉnh Hưng Yên, định hướng này đang được cụ thể hóa thông qua nhiều hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và kết nối nguồn lực, trong đó Cuộc thi Khởi nghiệp, Đổi mới sáng tạo tỉnh Hưng Yên năm 2026 là một điểm nhấn.

Không dừng ở việc tìm kiếm và tôn vinh các ý tưởng mới, cuộc thi được thiết kế theo hướng kết nối dự án với chuyên gia, nhà đầu tư, doanh nghiệp và các tổ chức hỗ trợ. Cách tiếp cận này cho thấy nỗ lực của địa phương trong việc chuyển từ khuyến khích phong trào sang xây dựng môi trường để ý tưởng có khả năng được hoàn thiện, thương mại hóa và phát triển.

Từ chủ trương đến những cơ chế hỗ trợ cụ thể

Cuộc thi Khởi nghiệp, Đổi mới sáng tạo tỉnh Hưng Yên năm 2026 được tổ chức trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển quốc gia. Cuộc thi là hoạt động cụ thể hóa tinh thần của Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đồng thời gắn với Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15.

Đối tượng của cuộc thi khá rộng, gồm cá nhân, nhóm cá nhân và doanh nghiệp khởi nghiệp có các dự án dựa trên việc khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ hoặc mô hình kinh doanh mới, có khả năng tăng trưởng nhanh và dự kiến triển khai, phát triển trên địa bàn Hưng Yên. Đối với doanh nghiệp khởi nghiệp, thời gian hoạt động không quá 5 năm tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu. Mỗi nhóm cá nhân tham gia không quá 5 thành viên.

Nhà máy trong Khu Công nghiệp Thăng Long 2 Hưng Yên sử dụng máy móc trong vận hành sản xuất. (Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN)

Các dự án có thể đang ở giai đoạn ý tưởng hoặc đã hình thành sản phẩm cụ thể. Yêu cầu đặt ra là ý tưởng phải có tính sáng tạo, khả thi, hướng tới giải quyết các vấn đề thực tiễn của đời sống, sản xuất, kinh doanh và cộng đồng.

Theo kế hoạch, công tác tiếp nhận hồ sơ, đánh giá và lựa chọn dự án được tổ chức qua các vòng. Các dự án có tiềm năng còn được hỗ trợ tập huấn kỹ năng thuyết trình, lập kế hoạch, hoàn thiện ý tưởng và kết nối với các cố vấn khởi nghiệp. Đây là khâu có ý nghĩa quan trọng đối với một cuộc thi khởi nghiệp. Một ý tưởng tốt chưa đồng nghĩa với một dự án có khả năng triển khai.

Để đi từ ý tưởng đến thị trường, các nhóm khởi nghiệp còn phải xác định được khách hàng, mô hình doanh thu, nguồn lực, công nghệ, phương án quản trị và khả năng mở rộng. Việc được phản biện, tư vấn và hoàn thiện trong quá trình tham gia có thể giúp các dự án nhìn rõ hơn những điểm mạnh, hạn chế và yêu cầu thực tế của thị trường.

Thực tế triển khai năm 2026 cho thấy Ban Tổ chức đang tập trung đồng thời vào chuyên môn, truyền thông và kết nối nguồn lực. Tại cuộc họp ngày 11/9, Ban Tổ chức đánh giá tiến độ, thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm và phân công trách nhiệm cho Ban Thư ký, Tổ giúp việc, Tổ chuyên gia.

Nhận diện chính thức của Cuộc thi Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tỉnh Hưng Yên năm 2026. (Ảnh: Báo Hưng Yên)

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các thành viên phát huy trách nhiệm, chủ động phối hợp, bám sát kế hoạch, bảo đảm các phần việc được thực hiện đúng tiến độ và thực chất. Công tác truyền thông tiếp tục được nhấn mạnh nhằm mở rộng khả năng tiếp cận, thu hút những ý tưởng và dự án có tiềm năng.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ được điều chỉnh đến hết ngày 10/10/2026; chấm sơ khảo từ ngày 12/10 đến 17/10, chấm chung kết từ ngày 19/10 đến 25/10 và lễ tổng kết, trao giải dự kiến ngày 29/10/2026.

Việc tổ chức cuộc thi theo hướng có đào tạo, tư vấn và kết nối cho thấy một chuyển biến đáng chú ý: hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đang được đặt trong chuỗi từ phát hiện ý tưởng, hoàn thiện dự án đến tìm kiếm nguồn lực phát triển.

Ưu tiên công nghệ mới, gắn đổi mới sáng tạo với lợi thế địa phương

Nếu nguồn lực trí tuệ là đầu vào quan trọng của đổi mới sáng tạo, thì công nghệ và thị trường là những yếu tố quyết định khả năng biến ý tưởng thành giá trị kinh tế.

Cuộc thi Khởi nghiệp, Đổi mới sáng tạo tỉnh Hưng Yên năm 2026 dành sự khuyến khích chú ý cho các dự án thuộc nhóm công nghệ và các mô hình kinh doanh đổi mới sáng tạo. Những lĩnh vực được ưu tiên gồm công nghệ cao, công nghệ số, robot, Trí tuệ Nhân tạo (AI), blockchain, Internet vạn vật (IoT), thiết bị bay không người lái (UAV), vật liệu mới, nông nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi số, an toàn và an ninh mạng.

Danh mục này phản ánh những lĩnh vực đang có khả năng tạo ra thay đổi về phương thức sản xuất, quản lý và cung cấp dịch vụ. Trí tuệ Nhân tạo có thể hỗ trợ tự động hóa và phân tích dữ liệu; IoT tạo khả năng giám sát theo thời gian thực; robot mở rộng khả năng tự động hóa; còn công nghệ số và các mô hình kinh doanh mới có thể giúp doanh nghiệp tiếp cận thị trường với chi phí thấp hơn.

Giới thiệu, trình diễn mô hình, sản phẩm công nghệ tại hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Báo Hưng Yên)

Đối với một địa phương đang hướng tới nâng cao chất lượng tăng trưởng, việc khuyến khích các dự án ứng dụng những công nghệ này có thể tạo thêm nguồn sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh mới.

Tuy nhiên, điểm quan trọng không nằm ở việc một dự án sử dụng công nghệ nào, mà ở khả năng công nghệ giải quyết được vấn đề cụ thể. Một sản phẩm Trí tuệ Nhân tạo chỉ tạo ra giá trị khi đáp ứng nhu cầu thực tế; một giải pháp IoT chỉ có ý nghĩa khi dữ liệu thu thập được giúp nâng cao hiệu quả; công nghệ cao cũng cần được gắn với bài toán thị trường và khả năng triển khai.

Bởi vậy, việc cuộc thi khuyến khích các ý tưởng gắn với đặc thù, thế mạnh của Hưng Yên có ý nghĩa nhất định. Những sáng kiến xuất phát từ các vấn đề thực tế của sản xuất, nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, logistics, môi trường, dịch vụ hay đời sống đô thị có điều kiện tiếp cận thị trường thực tế ngay tại địa phương.

Đổi mới sáng tạo khi đó không nhất thiết phải bắt đầu từ những công nghệ quá phức tạp. Một giải pháp quản lý hiệu quả hơn, một quy trình sản xuất tiết kiệm chi phí hơn, một phương thức phân phối mới hay cách khai thác tài sản trí tuệ tốt hơn cũng có thể tạo ra giá trị kinh tế. Đây là điểm cần được nhìn nhận trong quá trình xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp.

Với Hưng Yên, việc khuyến khích đồng thời khởi nghiệp công nghệ và khởi nghiệp dựa trên mô hình kinh doanh đổi mới sáng tạo có thể mở rộng nguồn ý tưởng, tránh cách tiếp cận chỉ tập trung vào các doanh nghiệp công nghệ thuần túy. Mặt khác, việc ưu tiên các lĩnh vực như nông nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi số, vật liệu mới hay tự động hóa cũng tạo dư địa để kết nối đổi mới sáng tạo với các ngành sản xuất hiện hữu. Đây là hướng tiếp cận có thể giúp công nghệ đi vào nền kinh tế thực, thay vì chỉ tồn tại trong phạm vi các dự án nghiên cứu hoặc thử nghiệm.

Kết nối vốn, chuyên gia và thị trường để phát triển ý tưởng

Một trong những thách thức đối với các dự án khởi nghiệp là khoảng cách giữa ý tưởng và khả năng thương mại hóa. Không ít dự án có sản phẩm nhưng thiếu vốn; có công nghệ nhưng chưa tìm được khách hàng; hoặc có thị trường nhưng thiếu năng lực quản trị để mở rộng.

Hưng Yên chú trọng phát triển các khu công nghiệp sinh thái, công nghiệp thông minh đạt chuẩn Net-Zero, nơi có hạ tầng xử lý chất thải tuần hoàn, sử dụng năng lượng tái tạo và bảo đảm không gian đệm môi trường. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Cuộc thi Khởi nghiệp, Đổi mới sáng tạo tỉnh Hưng Yên năm 2026 đặt mục tiêu tạo cầu nối giữa các dự án với nhà đầu tư, quỹ đầu tư, chuyên gia, cố vấn, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp và doanh nghiệp lớn. Đây là phần việc có thể tạo giá trị lâu dài hơn việc trao giải đơn thuần.

Các dự án đạt yêu cầu tại vòng chung kết sẽ được trao giải theo quy định và có cơ hội được lựa chọn tham dự diễn đàn kết nối đầu tư cùng các sự kiện liên quan. Hoạt động tổng kết, trao giải dự kiến kết hợp với trưng bày, giới thiệu sản phẩm của các dự án và diễn đàn kết nối đầu tư tại lễ khai mạc Techfest HungYen 2026.

Nếu được tổ chức hiệu quả, không gian này có thể giúp dự án tiếp cận trực tiếp với những chủ thể đang nắm giữ các nguồn lực mà startup cần: vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản trị, mạng lưới khách hàng và thị trường. Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp lớn tìm kiếm những giải pháp mới, công nghệ mới và đối tác có khả năng đáp ứng nhu cầu đổi mới trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đối với cơ quan quản lý, việc hình thành nguồn dự án khởi nghiệp cũng tạo cơ sở để nhận diện những lĩnh vực mới có tiềm năng phát triển, từ đó thiết kế chính sách hỗ trợ phù hợp hơn. Thay vì hỗ trợ dàn trải, nguồn lực có thể được tập trung vào những dự án có nhu cầu rõ ràng và khả năng tạo tác động.

Ở góc độ rộng hơn, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp chỉ phát huy hiệu quả khi tạo được một chuỗi liên kết. Ý tưởng cần được tiếp cận tri thức; sản phẩm cần được kiểm chứng; doanh nghiệp cần được tư vấn; công nghệ cần được kết nối với nhu cầu thực tế; còn dự án có tiềm năng cần có cơ hội tiếp cận vốn và thị trường.

Đó cũng là lý do một hệ sinh thái khởi nghiệp không thể chỉ được tạo nên bằng một cuộc thi. Cuộc thi có thể là điểm khởi đầu để phát hiện dự án, nhưng để hình thành doanh nghiệp đổi mới sáng tạo có sức sống lâu dài cần sự tham gia của nhiều chủ thể: cơ quan quản lý, trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức hỗ trợ và chính cộng đồng khởi nghiệp.

Tạo cơ hội cho các doanh nghiệp, giới trẻ khởi nghiệp

Với Hưng Yên, việc duy trì các hoạt động kết nối này có thể góp phần tạo môi trường để tinh thần “dám nghĩ, dám làm” được chuyển hóa thành năng lực đổi mới trong sản xuất và kinh doanh.

Đặc biệt, sự tham gia của giới trẻ, sinh viên và doanh nghiệp khởi nghiệp trẻ mang đến nguồn ý tưởng mới và khả năng tiếp cận nhanh với các công nghệ đang thay đổi. Đây là lực lượng có thể bổ sung những cách tiếp cận mới cho nền kinh tế, nhất là trong các lĩnh vực số hóa, công nghệ cao và mô hình kinh doanh mới.

Trung tâm Sáng tạo và phát triển Robot YMG, Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Hưng Yên. (Ảnh: TTXVN)

Về dài hạn, mục tiêu quan trọng không chỉ là có thêm một số dự án đoạt giải mà là tạo được dòng chảy liên tục từ ý tưởng đến sản phẩm, từ sản phẩm đến doanh nghiệp và từ doanh nghiệp đến thị trường. Trong dòng chảy đó, khoa học và công nghệ đóng vai trò tạo nền tảng, đổi mới sáng tạo tạo ra phương thức mới, còn khởi nghiệp là một trong những kênh đưa những giá trị mới vào nền kinh tế.

Cuộc thi Khởi nghiệp, Đổi mới sáng tạo tỉnh Hưng Yên năm 2026 có thể được nhìn nhận như một mắt xích trong quá trình xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của địa phương. Giá trị của hoạt động này không chỉ được đo bằng số lượng hồ sơ hay giải thưởng mà còn ở số dự án tiếp tục được phát triển, số kết nối được hình thành và khả năng những ý tưởng mới được chuyển hóa thành sản phẩm, dịch vụ, doanh nghiệp và giá trị kinh tế cụ thể.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng dựa nhiều hơn vào năng suất, công nghệ và tri thức, việc tạo môi trường thuận lợi cho sáng tạo và khởi nghiệp là một phần của bài toán tăng trưởng. Với những chính sách hỗ trợ ngày càng hướng tới kết nối nguồn lực và thương mại hóa ý tưởng, Hưng Yên đang từng bước xây dựng thêm nền tảng để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội.

​Nếu những ý tưởng được phát hiện hôm nay tiếp tục nhận được sự đồng hành về tri thức, công nghệ, vốn và thị trường, chúng có thể trở thành những hạt giống cho các ngành nghề, sản phẩm và mô hình kinh doanh mới của Hưng Yên trong tương lai./.