Hưng Yên dự kiến sắp xếp, giảm 73% đầu mối cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

Sinh viên Trường đại học Thái Bình trong giờ thực hành. Ảnh: Đinh Chiến

Theo báo cáo, sau sắp xếp, toàn tỉnh Hưng Yên sẽ còn 5 cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, gồm 2 trường cao đẳng trực thuộc bộ, 2 trường cao đẳng và 1 trường trung cấp thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh; giảm 8 cơ sở, tương đương giảm 73% số cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh so với thời điểm ngày 01/7/2025.

Việc sắp xếp gắn với nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh tự chủ, đổi mới quản trị, xây dựng quy mô hợp lý, đa ngành, có năng lực cạnh tranh; phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp và nhu cầu nhân lực của tỉnh, không sáp nhập cơ học làm suy giảm chất lượng đào tạo.

Ông Phạm Văn Nghiêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung trao đổi, đề xuất phương án sắp xếp, tổ chức lại đối với từng cơ sở giáo dục nghề nghiệp; làm rõ chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức, phương án quản lý và việc xử lý các cơ sở giáo dục trực thuộc sau sắp xếp.

Các ý kiến cũng đề nghị rà soát kỹ cơ sở pháp lý, hiện trạng tổ chức, quy mô đào tạo, đội ngũ, cơ sở vật chất và khả năng tự chủ của từng đơn vị để lựa chọn phương án phù hợp, bảo đảm tính khả thi, ổn định hoạt động đào tạo.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Văn Nghiêm đề nghị Sở GD&ĐT tiếp thu đầy đủ ý kiến, khẩn trương hoàn thiện báo cáo, phương án sắp xếp và kế hoạch triển khai; bảo đảm tính pháp lý, chính xác của số liệu, xác định rõ phạm vi, đối tượng, thời điểm và kết quả sắp xếp, hoàn thành theo tiến độ Chính phủ yêu cầu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có số liệu chưa thống nhất với Sở GD&ĐT khẩn trương rà soát, đối chiếu, thống nhất số liệu, bảo đảm chính xác, có căn cứ pháp lý.

Ông Phạm Đồng Thụy - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên phát biểu tại cuộc họp.

Sở GD&ĐT xây dựng báo cáo đầy đủ kết quả sắp xếp các đơn vị sự nghiệp giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp từ ngày 01/7/2025 đến nay, trong đó làm rõ những nội dung đã thực hiện, chưa thực hiện, đang thực hiện và nguyên nhân; đồng thời rà soát, cập nhật những nội dung trước đây triển khai theo các văn bản chỉ đạo nhưng có yêu cầu mới của Chính phủ.

“Phương án sắp xếp xác định rõ cơ sở pháp lý, phạm vi, đối tượng, hiện trạng và phương án xử lý đối với từng cơ sở; đồng thời làm rõ những cơ sở, đối tượng không thuộc phạm vi sắp xếp”, ông Phạm Văn Nghiêm lưu ý.

Ngoài ra, phương án phải phản ánh đầy đủ kết quả sắp xếp đã thực hiện, không chỉ tính phần việc còn lại.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên yên cầu, sau khi phương án được cấp có thẩm quyền xem xét, thống nhất, các đơn vị xây dựng ngay kế hoạch tổ chức thực hiện, xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, bảo đảm phương án sau khi được phê duyệt có thể triển khai ngay.