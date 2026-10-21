Hưng Yên dự kiến phát triển 18 loại thủy đặc sản, chủ động 50% nhu cầu con giống

Ông Lại Văn Hoàn - Phó chủ tịch UBND tình Hưng Yên chủ trì cuộc họp. (nguồn ảnh Báo Hưng Yên)

Chiều 20/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Lại Văn Hoàn chủ trì cuộc họp nghe Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo dự thảo Đề án phát triển nuôi trồng thủy đặc sản tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2026–2030.

Dự thảo Đề án hướng tới khai thác lợi thế của từng địa phương, phát triển các đối tượng thủy đặc sản có giá trị kinh tế, từng bước hình thành vùng nuôi tập trung, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Phát triển 18 loại thủy đặc sản có giá trị kinh tế

Theo dự thảo Đề án, Hưng Yên dự kiến phát triển 18 loại thủy đặc sản, gồm tôm càng xanh, ốc nhồi, ba ba, ếch, lươn, cá lăng, cá trắm đen, cá ngạnh, cá chạch, cá rô đồng, rươi, cà ra, cá chuối hoa, tôm sú, cá song, cá hói, cua biển và ngao dầu.

Các đối tượng nuôi sẽ được lựa chọn phù hợp với điều kiện tự nhiên, lợi thế của từng vùng, nhằm khai thác hiệu quả diện tích mặt nước và nâng cao giá trị sản xuất.

Dự thảo xác định đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào nuôi trồng thủy sản; chú trọng kiểm soát môi trường, phòng, chống dịch bệnh, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu chủ động đáp ứng khoảng 50% nhu cầu con giống thủy đặc sản; xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ, hướng tới ổn định đầu ra cho trên 30% sản lượng.

Trong giai đoạn 2026–2030, Hưng Yên dự kiến hỗ trợ từ 100 đến 150 tổ chức, cá nhân phát triển các mô hình nuôi thủy đặc sản điểm, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất. Qua đó, đánh giá hiệu quả kinh tế, lựa chọn những mô hình phù hợp để nhân rộng trên địa bàn.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận về việc lựa chọn đối tượng nuôi phù hợp với điều kiện sinh thái, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi phương thức sản xuất theo hướng an toàn sinh học, thân thiện với môi trường.

Một số ý kiến đề xuất từng bước phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng hữu cơ, tăng cường quản lý môi trường nuôi, nâng cao chất lượng con giống và kiểm soát dịch bệnh.

Cùng với đó, việc hình thành vùng nuôi tập trung, phát triển sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng và tăng cường liên kết giữa người nuôi với doanh nghiệp trong chế biến, tiêu thụ cũng được các đại biểu quan tâm.

Xác định rõ vùng nuôi, lựa chọn thủy đặc sản chủ lực

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Văn Hoàn yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo Đề án, trong đó xác định rõ vùng nuôi, đối tượng thủy đặc sản chủ lực và các chỉ tiêu phát triển đến năm 2030.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các nhiệm vụ, giải pháp đưa vào Đề án phải bảo đảm tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế, tiềm năng và lợi thế của từng địa phương.

Trong quá trình triển khai, cần chú trọng ứng dụng khoa học, công nghệ, chủ động nguồn giống, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Đồng thời, tăng cường quản lý môi trường nuôi, phòng, chống dịch bệnh, hướng tới phát triển thủy sản an toàn, bền vững và thân thiện với môi trường.

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu đẩy mạnh liên kết giữa các khâu sản xuất, chế biến và tiêu thụ, từng bước hình thành chuỗi giá trị, tạo đầu ra ổn định và nâng cao hiệu quả kinh tế cho người nuôi.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao khẩn trương tiếp thu các ý kiến đóng góp, hoàn thiện dự thảo Đề án, trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành, làm cơ sở triển khai các nhiệm vụ phát triển nuôi trồng thủy đặc sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026–2030.