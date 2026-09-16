Hưng Yên dự kiến bố trí hơn 232.000 tỷ đồng đầu tư công giai đoạn 2026-2030

UBND tỉnh Hưng Yên đang hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 từ nguồn ngân sách địa phương, cùng phương án phân bổ vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Dự kiến tổng kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách tỉnh Hưng Yên 5 năm giai đoạn 2026 - 2030 là hơn 232.592 tỷ đồng.

Theo phương án Sở Tài chính báo cáo, tổng kế hoạch vốn đầu tư công từ ngân sách địa phương trong 5 năm tới dự kiến hơn 232.592 tỷ đồng. Nguồn vốn được hình thành từ ngân sách tập trung, xổ số kiến thiết, nguồn TP. Hà Nội hỗ trợ, tiền sử dụng đất cùng các khoản kết dư, tăng thu và chuyển nguồn dành cho đầu tư công.

Trong đó, nguồn vốn do cấp tỉnh quản lý dự kiến khoảng 180.271 tỷ đồng, tập trung cho công tác chuẩn bị đầu tư, quy hoạch, giải phóng mặt bằng, các chương trình, nhiệm vụ của tỉnh và những dự án theo thứ tự ưu tiên.

Tỉnh dự kiến ưu tiên vốn cho các dự án đã hoàn thành, dự án chuyển tiếp, các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư và một số công trình khởi công mới, trong đó có các trường THPT theo mô hình kiểu mẫu.

Nguồn vốn ngân sách cấp xã quản lý được dự kiến khoảng 52.387 tỷ đồng. Các địa phương được yêu cầu ưu tiên dự án hoàn thành, dự án chuyển tiếp; chỉ khởi công mới khi bảo đảm cân đối đủ nguồn lực, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

Định hướng chung là tập trung vốn cho các công trình, dự án lớn, có tính kết nối, tạo sức lan tỏa, đồng thời hạn chế đầu tư dàn trải, kém hiệu quả.

Ngoài nguồn ngân sách địa phương, Hưng Yên dự kiến được hỗ trợ hơn 3.789 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương để thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030, trong đó hơn 3.597 tỷ đồng là vốn đầu tư công.