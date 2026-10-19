Hưng Yên đồng hành cùng phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh

Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hưng Yên, toàn tỉnh hiện có gần 8.000 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh quy mô lớn, hoạt động trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, dệt may, nông nghiệp sạch và chế biến thực phẩm. Những năm gần đây, phụ nữ ngày càng khẳng định vai trò trong sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị đối thoại. Ảnh: Báo Hưng Yên.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ, quản lý vẫn gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn, đất đai, mặt bằng sản xuất còn hạn chế; thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh, hóa đơn, kê khai và nghĩa vụ thuế. Năng lực quản trị, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển thương mại điện tử và xây dựng thương hiệu còn hạn chế; đầu ra sản phẩm chưa ổn định, thiếu liên kết với hệ thống phân phối và thị trường tiêu thụ.

Tại hội nghị, trong không khí dân chủ, cởi mở, các đại biểu đã thẳng thắn trao đổi, phản ánh những khó khăn từ thực tiễn sản xuất, kinh doanh, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp tháo gỡ. Các kiến nghị tập trung vào việc hỗ trợ HTX giảm áp lực thuế, chi phí hoạt động; tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi; quy hoạch, bố trí quỹ đất và hỗ trợ hạ tầng sản xuất cho các mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ.

Nữ đại biểu phát biểu nêu các câu hỏi tại hội nghị đối thoại. Ảnh: Báo Hưng Yên.

Bên cạnh đó, đại biểu đề xuất tỉnh hỗ trợ kinh phí, tư vấn giải pháp chuyển đổi số phù hợp với doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ đăng ký bảo hộ thương hiệu, quyền sở hữu trí tuệ, chuẩn hóa chất lượng sản phẩm OCOP và các sản phẩm chủ lực, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Quyền ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, những ý kiến thẳng thắn, thiết thực của cán bộ, hội viên phụ nữ. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành tiếp tục rà soát, tổng hợp và giải quyết kiến nghị theo thẩm quyền; đối với những vấn đề cần sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, phải trao đổi, hướng dẫn cụ thể, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp.

Thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2026 và định hướng thời gian tới, ông Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh, tỉnh kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số gắn với phát triển bền vững, không chạy theo tăng trưởng bằng mọi giá, không đánh đổi môi trường để lấy tăng trưởng. Đồng thời, tỉnh tập trung triển khai đồng bộ các chính sách an sinh xã hội, phấn đấu xóa hộ nghèo ngay trong năm 2026.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Báo Hưng Yên.

Nhấn mạnh vai trò của công tác tuyên truyền trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, trong đó có Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, tăng cường phối hợp với các sở, ngành tổ chức tuyên truyền, trao đổi, tập huấn, giúp cán bộ, hội viên và người dân nắm rõ chủ trương, cơ chế, chính sách của Trung ương và địa phương. Nội dung tuyên truyền cần cụ thể, thiết thực, sát với những vấn đề người dân quan tâm, góp phần tạo sự đồng thuận trong triển khai các nhiệm vụ, nhất là công tác giải phóng mặt bằng và bảo vệ môi trường.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền mong muốn các doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ phát huy vai trò tiên phong trong thực hiện định hướng phát triển bền vững, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh của tỉnh. Tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách và nguồn lực để phụ nữ phát triển sản xuất, kinh doanh, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, vận động hội viên, đồng hành cùng chính quyền thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và bảo vệ môi trường.

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, ông Nguyễn Mạnh Quyền cùng lãnh đạo tỉnh tặng hoa, gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công tới cán bộ, hội viên phụ nữ; đồng thời mong muốn phụ nữ Hưng Yên tiếp tục phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, tích cực phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc và đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trao Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam” năm 2026 của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng các cá nhân; trao giải cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Hưng Yên lần thứ I và truyền thống 96 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.