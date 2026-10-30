Hưng Yên đón thêm dự án nhà máy may công nghệ cao từ Đan Mạch

Hưng Yên sắp có nhà máy may mặc giảm 1.600 tấn CO2 mỗi năm. (Ảnh minh họa)

Hưng Yên tiếp tục thu hút đầu tư từ Đan Mạch với Dự án công nghệ may mặc Spectre 2 Hưng Yên tại Khu công nghiệp Sông Trà. Dự án có tổng vốn đầu tư 477 tỷ đồng, hướng đến sản xuất các sản phẩm may mặc công nghệ cao, đồng thời chú trọng sử dụng năng lượng hiệu quả và bảo vệ môi trường.

Đây là nhà máy thứ tư của Tập đoàn Spectre tại Việt Nam và là nhà máy thứ hai của tập đoàn này tại Hưng Yên. Dự án có tổng diện tích 5ha, công suất thiết kế 3,5 triệu sản phẩm/năm. Bên cạnh hoạt động sản xuất, nhà máy còn có kế hoạch cho thuê nhà xưởng, văn phòng với diện tích khoảng 9.400 m2.

Theo kế hoạch, khi đi vào hoạt động ổn định, dự án dự kiến đạt doanh thu khoảng 800 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho khoảng 2.000 lao động và đóng góp ngân sách trên 100 tỷ đồng.

Một trong những điểm đáng chú ý của Nhà máy may Spectre 2 Hưng Yên là định hướng phát triển theo mô hình sản xuất thân thiện với môi trường. Công trình đạt chứng nhận LEED Gold - tiêu chuẩn về thiết kế và xây dựng công trình tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường.

Nhờ sử dụng năng lượng mặt trời kết hợp thiết kế hiện đại, nhà máy dự kiến giảm khoảng 1.600 tấn khí thải CO2 mỗi năm so với các nhà máy thông thường có quy mô tương đương.

Hiện Hưng Yên có 2 dự án của nhà đầu tư Đan Mạch với tổng vốn đăng ký 19,3 triệu USD. Việc triển khai dự án Spectre 2 được kỳ vọng góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp, mở rộng hoạt động sản xuất may mặc công nghệ cao và tạo thêm việc làm cho người lao động địa phương.

Dự án cũng góp phần tăng cường quan hệ hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và Đan Mạch, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp gắn với sử dụng năng lượng hiệu quả và trách nhiệm môi trường.