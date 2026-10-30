Hưng Yên đón thêm dự án công nghiệp công nghệ cao từ Đan Mạch

Sáng 30/10, tại Khu công nghiệp Sông Trà (tỉnh Hưng Yên) đã diễn ra lễ khánh thành Nhà máy may Spectre 2 Hưng Yên (thuộc Tập đoàn Spectre, Đan Mạch).

Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Lina Gandløse Hansen; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc, đại diện Tập đoàn Spectre cùng chính quyền địa phương và doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên tham dự buổi lễ.

Nhà máy May Spectre 2 Hưng Yên là nhà máy thứ tư của Tập đoàn Spectre tại Việt Nam và là nhà máy thứ hai tại Hưng Yên. Nhà máy sử dụng công nghệ cao, chú trọng sử dụng năng lượng hiệu quả và trách nhiệm với môi trường.

Nhà máy đạt chứng nhận LEED Gold - tiêu chuẩn hàng đầu về thiết kế công trình tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường. Nhờ sử dụng năng lượng mặt trời và thiết kế hiện đại, Nhà máy dự kiến giúp giảm khoảng 1.600 tấn khí thải CO2 mỗi năm so với các nhà máy thông thường có quy mô tương đương.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lina Gandløse Hansen, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam, đánh giá cao việc Tập đoàn Spectre tiếp tục tham gia đầu tư tại Việt Nam, thể hiện tiềm năng hợp tác phát triển giữa Đan Mạch-Việt Nam. Đặc biệt lễ khánh thành Nhà máy diễn ra đúng dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 quốc gia, đồng thời quan hệ hai nước vừa được nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam bày tỏ tin tưởng với vị trí chiến lược và tiềm năng phát triển mạnh mẽ, tỉnh Hưng Yên sẽ tiếp tục thu hút thêm nhiều nguồn vốn đầu tư, trong đó có doanh nghiệp đến từ Đan Mạch.

Thời gian tới, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp Đan Mạch tại Việt Nam nói chung và tại Hưng Yên nói riêng trong quá trình sản xuất kinh doanh, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đối tác Việt Nam nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và tạo thêm cơ hội hợp tác cùng có lợi.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên Lê Quang Hòa cho biết hiện có 2 dự án của nhà đầu tư Đan Mạch tại Hưng Yên với tổng vốn đăng ký 19,3 triệu USD, trong đó Dự án công nghệ may mặc Spectre 2 Hưng Yên tại Khu công nghiệp Sông Trà có tổng diện tích 5ha, tổng vốn đầu tư 477 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án là sản xuất các sản phẩm may mặc công nghệ cao, công suất 3,5 triệu sản phẩm/năm và cho thuê nhà xưởng, văn phòng với diện tích khoảng 9.400 m2. Khi đi vào hoạt động ổn định, dự án dự kiến đạt doanh thu khoảng 800 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho khoảng 2.000 lao động, đóng góp ngân sách trên 100 tỷ đồng.

Công nhân sản xuất các sản phẩm tại nhà máy. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Dự án có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ ngành công nghiệp của tỉnh, giải quyết việc làm cho người lao động địa phương, đồng thời thắt chặt quan hệ ngoại giao, mở rộng hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và Đan Mạch.

Chia sẻ về quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được công bố, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt của tỉnh là kiến tạo, xây dựng cơ chế, chính sách đồng bộ, tối ưu; hạ tầng xã hội, nhà ở, y tế, giáo dục đồng bộ, môi trường đầu tư sản xuất kinh doanh và sinh sống tốt nhất cho các nhà đầu tư, cho chuyên gia và người lao động. Tỉnh Hưng Yên cam kết luôn đồng hành, hỗ trợ, lắng nghe và giải quyết kịp thời các vướng mắc của doanh nghiệp và các nhà đầu tư.

Ông Jesper Klausen, đồng sở hữu kiêm Giám đốc Phát triển Kinh doanh Tập đoàn Spectre, cho biết với gần 80 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất may mặc, trong đó có 37 năm chuyên về trang phục chức năng và trang phục thể thao ngoài trời, Spectre chú trọng cung cấp các sản phẩm chất lượng cao và không ngừng phát triển những giải pháp sáng tạo nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Kể từ khi thành lập cơ sở sản xuất đầu tiên tại Việt Nam vào năm 2010, Spectre đã không ngừng mở rộng hoạt động.

Hiện công ty có gần 6.000 nhân viên tại 4 nhà máy tại Ninh Bình, An Giang và Hưng Yên với tổng vốn đầu tư hơn 60 triệu USD../.