Hưng Yên đổi mới giáo dục, gắn đào tạo với nhu cầu nhân lực

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Mạnh Quyền đánh giá cao kết quả ngành Giáo dục và Đào tạo đạt được; đồng thời yêu cầu tiếp tục đổi mới tư duy, nhất là tư duy quản trị và phương pháp tổ chức thực hiện. Ngành cần mạnh dạn nghiên cứu, thí điểm cách làm mới, từng bước hình thành các mô hình, sản phẩm giáo dục có chất lượng, có thương hiệu.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Báo Hưng Yên.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục cần gắn với Quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị, hạ tầng và định hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm tầm nhìn dài hạn. Tỉnh yêu cầu đẩy nhanh xây dựng trường học theo mô hình mới, nghiên cứu công nghệ quản trị, công nghệ đào tạo và cập nhật có chọn lọc các tiêu chuẩn tiên tiến của khu vực, quốc tế.

Ngành Giáo dục và Đào tạo được giao nghiên cứu thí điểm mô hình giáo dục liên cấp; phát triển các trường phù hợp với quy mô, đặc điểm từng khu vực, trong đó từng bước nâng cao chất lượng các trường THPT chuyên.

Về đào tạo nhân lực, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên giao Sở Nội rà soát nhu cầu lao động tại các khu, cụm công nghiệp; tăng cường liên kết với các tỉnh, thành phố. Các cơ sở giáo dục chủ động xây dựng chương trình đào tạo phù hợp nhu cầu doanh nghiệp, nghiên cứu cơ chế khuyến khích doanh nghiệp tham gia đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Đối với giáo dục nghề nghiệp, tỉnh định hướng phát triển theo hệ sinh thái đào tạo, gắn với vị trí việc làm, ngành nghề và nhu cầu sử dụng lao động; tăng cường thực hành, liên kết với doanh nghiệp.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Báo Hưng Yên

Ngành Giáo dục và Đào tạo cũng được yêu cầu đẩy mạnh giáo dục ngôn ngữ thứ hai, tin học, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong quản lý, dạy học; nghiên cứu đưa thể thao vào trường học, chú trọng dạy bơi, kỹ năng phòng, chống đuối nước; tăng cường giáo dục, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, nghệ thuật truyền thống.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2025-2026, trên 99,8% học sinh tiểu học hoàn thành chương trình lớp học; tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm 2026 đạt 99,6%, điểm trung bình các môn thi xếp thứ 9 toàn quốc. Học sinh Hưng Yên giành 125 giải học sinh giỏi quốc gia, xếp thứ 10 toàn quốc.

Trong năm học, tỉnh sửa chữa, xây mới hơn 1.100 phòng học, phòng học bộ môn; 44 thư viện, 45 nhà đa năng, 232 công trình vệ sinh và mua mới 19.013 thiết bị dạy học. Hơn 98% hồ sơ định danh được xác thực; 100% cơ sở giáo dục sử dụng phần mềm quản trị kết nối cơ sở dữ liệu ngành, 100% người học và nhà giáo có hồ sơ số.

Sau sắp xếp, số đầu mối cơ sở giáo dục toàn tỉnh giảm từ 1.163 xuống 441 cơ sở; tổng số học sinh hơn 760.000 em.

Thời gian tới, ngành giáo dục tỉnh Hưng Yên tập trung đổi mới quản trị, phát triển đội ngũ nhà giáo, nâng cao chất lượng giáo dục, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng AI trong dạy học; chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027, đồng thời tăng cường hướng nghiệp, phân luồng và gắn đào tạo với nhu cầu phát triển nguồn nhân lực.