Hưng Yên định hướng phát triển công nghệ chiến lược, thúc đẩy chuyển đổi số

Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ khoa học, công nghệ

Trong 9 tháng đầu năm 2026, tỉnh Hưng Yên tập trung chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Tỉnh đã ban hành Kế hoạch phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030; Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030 cùng nhiều văn bản liên quan. Đồng thời, phê duyệt Đề án nâng cao chỉ số các nhân tố tổng hợp (TFP) tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2026-2030.

Đáng chú ý, Đề án thành lập Khu Công nghệ cao Hưng Yên đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1499/QĐ-TTg ngày 6/8/2026.

Cùng với đó, tỉnh tổ chức thành công hội thảo “Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo bảo đảm an ninh phi truyền thống trong kỷ nguyên số” với sự tham gia của 500 đại biểu Trung ương và địa phương. Các hoạt động thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tiếp tục được triển khai thông qua Techfest Hưng Yên, Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và Giải thưởng Lê Quý Đôn.

Trong công tác quản lý nhà nước, tỉnh thực hiện quản lý các nhiệm vụ khoa học, công nghệ cấp tỉnh đối với 86 nhiệm vụ chuyển tiếp sang năm 2026 và 46 nhiệm vụ từ năm 2026. Đồng thời, rà soát, đề xuất các bài toán lớn, bài toán công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược; rà soát hạ tầng, thiết bị công nghệ thông tin, đẩy nhanh số hóa tài liệu đưa vào khai thác, sử dụng. Việc thí điểm Nền tảng không gian làm việc số và nền tảng chuyển đổi số cấp xã cũng được triển khai.

Hưng Yên ưu tiên công nghệ chiến lược, tăng tốc chuyển đổi số. (Ảnh minh họa)

Ưu tiên công nghệ chiến lược, hoàn thiện hạ tầng số

Trong những tháng cuối năm 2026, Hưng Yên tiếp tục triển khai các nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, trong đó chú trọng phát triển công nghệ chiến lược, ưu tiên những nhiệm vụ có khả năng tạo sản phẩm cụ thể, giải quyết các vấn đề cốt lõi, nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng và sức cạnh tranh, dẫn dắt tăng trưởng kinh tế.

Tỉnh xác định đẩy mạnh chuyển đổi số và thúc đẩy đổi mới sáng tạo theo hướng đồng bộ, hiệu quả, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Trọng tâm là nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp; hoàn thiện và ban hành Khung kiến trúc số của tỉnh.

Bên cạnh đó, địa phương tiếp tục triển khai chuyển đổi số trong quản lý nhà nước và hoạt động của các cơ quan, đơn vị; trang bị kiến thức số cho cán bộ, công chức, viên chức; duy trì phong trào “Bình dân học vụ số”. Công tác bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến cũng được chú trọng.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là khẩn trương chuẩn hóa, tích hợp, chia sẻ và khai thác dữ liệu, khắc phục tình trạng phần mềm cục bộ, dữ liệu phân tán, cán bộ phải thao tác trên quá nhiều hệ thống.

Đồng thời, tỉnh tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, thu hút đội ngũ cán bộ khoa học, công nghệ chất lượng cao; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Đối với Khu Công nghệ cao tỉnh Hưng Yên, địa phương sẽ nghiên cứu quy hoạch, xây dựng Kế hoạch đầu tư phát triển và Quy chế hoạt động.

Với các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, Hưng Yên tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, gắn với hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và khai thác hiệu quả dữ liệu, qua đó thực hiện các mục tiêu phát triển trong giai đoạn 2026-2030.