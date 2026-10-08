Hưng Yên định hướng phát triển các cơ sở GD nghề nghiệp thành hệ sinh thái đào tạo

Ông Nguyễn Mạnh Quyền - Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên phát biểu tại buổi làm việc với Sở GD&ĐT ngày 25/9.

Mục tiêu trở thành trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao

Nghị quyết số 12-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên về Đề án phát triển lực lượng lao động đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa, chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định mục tiêu xây dựng đội ngũ lao động đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng số, tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động cao.

Theo đó, đến năm 2030, Hưng Yên phấn đấu hình thành lực lượng nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển đổi số; cơ cấu lao động phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội.

Tầm nhìn đến năm 2045, tỉnh trở thành trung tâm nhân lực chất lượng cao của vùng Đồng bằng sông Hồng, có đội ngũ chuyên gia, kỹ sư, công nhân lành nghề đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tri thức.

Hưng Yên đặt mục tiêu trở thành trung tâm nhân lực chất lượng cao của vùng Đồng bằng sông Hồng vào năm 2045.

Theo Nghị quyết, mỗi năm tỉnh phấn đấu đào tạo mới, đào tạo lại từ 55.000-60.000 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt trên 40,5%, trong đó lao động có trình độ đại học, cao đẳng trở lên trên 30%. Ít nhất 35% người học theo các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật và công nghệ. Tỉnh đặt mục tiêu 100% lao động có kỹ năng số cơ bản, 20% có kỹ năng số nâng cao; năng suất lao động tăng bình quân trên 10%/năm.

Hưng Yên cũng phấn đấu ít nhất 80% cơ sở giáo dục nghề nghiệp đạt chuẩn quốc gia; thu hút thêm 5.000-6.000 lao động ngoài tỉnh mỗi năm; giảm tỷ trọng lao động nông nghiệp xuống dưới 15%.

Để đạt mục tiêu, tỉnh sẽ rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng tinh gọn, hiệu quả; tập trung đầu tư 1-2 trường cao đẳng chất lượng cao, ưu tiên các ngành, nghề phục vụ công nghiệp, công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và kinh tế số.

Chương trình, giáo trình đào tạo được đổi mới theo hướng tăng thực hành, thực tập tại doanh nghiệp, bổ sung kỹ năng số, ngoại ngữ, kỹ năng mềm, khởi nghiệp và an toàn lao động. Tỉnh đồng thời chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo, thu hút chuyên gia, kỹ sư, lao động có tay nghề cao từ doanh nghiệp tham gia giảng dạy.

Một nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường liên kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp, chuyển từ đào tạo theo khả năng sang đào tạo theo nhu cầu, đơn đặt hàng. Các mô hình “đào tạo kép”, “đào tạo tại doanh nghiệp” được nhân rộng, giúp người học gắn đào tạo với thực tiễn sản xuất và cơ hội việc làm.

Cùng với đó, Hưng Yên đẩy mạnh phân luồng, hướng nghiệp trong trường phổ thông, tăng cường trải nghiệm nghề nghiệp và truyền thông nhằm thay đổi nhận thức xã hội về học nghề, qua đó tạo chuyển biến trong phát triển nguồn nhân lực phục vụ các ngành kinh tế mũi nhọn.

Phát triển hệ sinh thái đào tạo nghề

Để hiện thực hóa mục tiêu này, tại buổi làm việc với Sở GD&ĐT ngày 25/9 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu ngành GD&ĐT tiếp tục đổi mới tư duy, nhất là tư duy quản trị và phương pháp tổ chức thực hiện; mạnh dạn nghiên cứu, thí điểm những cách làm mới, phát huy các mô hình, sản phẩm giáo dục có chất lượng và xây dựng thương hiệu cho giáo dục Hưng Yên.

Trên cơ sở định hướng phát triển trong Quy hoạch tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đề nghị ngành GD&ĐT chủ động nghiên cứu, định hình sự phát triển của giáo dục trong bối cảnh mới, đặt trong tư duy phát triển vùng và yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho vùng.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên giao Sở Nội vụ rà soát, khảo sát nhu cầu nhân lực của các khu, cụm công nghiệp; đồng thời tăng cường liên kết với các tỉnh, thành phố nhằm kết nối, cung ứng nguồn nhân lực cho thị trường lao động.

Từ nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục được yêu cầu chủ động xây dựng chương trình đào tạo phù hợp. Tỉnh cũng nghiên cứu cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp phối hợp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo địa chỉ, ngành nghề và nhu cầu sử dụng lao động.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền - Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên tham quan gian hàng giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp trẻ Hưng Yên.

Đặc biệt, một trong những định hướng đáng chú ý của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên là đổi mới cách tiếp cận đối với giáo dục nghề nghiệp.

Theo đó, ông Nguyễn Mạnh Quyền định hướng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phát triển theo hệ sinh thái đào tạo, gắn với vị trí việc làm, ngành nghề, nhu cầu sử dụng lao động; tăng cường thực hành và liên kết với doanh nghiệp; giao nghiên cứu chuyên đề riêng về các trường cao đẳng để sớm định hình phương án phát triển phù hợp.

Định hướng này phù hợp với mục tiêu của Nghị quyết 12-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên về xây dựng mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp tinh gọn, hiệu quả; đầu tư trọng tâm cho các cơ sở có tiềm năng và tăng cường liên kết giữa nhà trường với doanh nghiệp.

Trong đó, đào tạo nghề được đặt theo hướng chuyển mạnh từ đào tạo theo khả năng của cơ sở sang đào tạo theo nhu cầu thị trường; tăng thời lượng thực hành, thực tập tại doanh nghiệp và khuyến khích doanh nghiệp tham gia sâu vào quá trình tuyển sinh, xây dựng chương trình, đào tạo, đánh giá và tuyển dụng người học.