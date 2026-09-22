Hưng Yên: Điều động Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy làm Phó Bí thư Đảng ủy

Tại hội nghị, ông Phạm Văn Khuê, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hưng Yên đã công bố Quyết định số 700-QĐ/TU ngày 18/9/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo quyết định, ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy được phân công, điều động, chỉ định tham gia Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030, kể từ ngày 18/9/2026.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh. Ảnh: Báo Hưng Yên.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ông Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Thanh Tuấn.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Quang Ngọc ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, những nỗ lực và quá trình phấn đấu của ông Nguyễn Thanh Tuấn trong thời gian công tác.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên đề nghị trên cương vị mới, ông Nguyễn Thanh Tuấn tiếp tục phát huy kinh nghiệm thực tiễn, năng lực, sở trường; nhanh chóng tiếp cận công việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh đoàn kết, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Hưng Yên là tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy, đồng thời là cơ quan tham mưu trực tiếp, thường xuyên cho Tỉnh ủy. Do đó, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tập thể Đảng ủy tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, nâng cao hiệu quả công tác.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Quang Ngọc cũng đề nghị các thành viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh tiếp tục giữ vững đoàn kết, phối hợp và hỗ trợ ông Nguyễn Thanh Tuấn hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.