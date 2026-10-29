Hưng Yên đề nghị truy tố bị can trốn truy nã tội mua bán người

Theo thông báo số 5746/TB-VPCQCSĐT ngày 26/10/2026 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên, ngày 8/10/2026, cơ quan này đã ban hành kết luận điều tra vụ án hình sự, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thành Trung về tội “Mua bán người”, quy định tại khoản 2, Điều 119 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009.

Nguyễn Thành Trung, sinh ngày 10/6/1984, quê tỉnh Lào Cai; nơi thường trú và nơi ở trước khi bỏ trốn tại thôn Phú Long, xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Trung có số chứng minh nhân dân 063374969, do Công an tỉnh Lào Cai cấp ngày 30/11/2009.

Theo thông báo, bị can Nguyễn Thành Trung đang bị truy nã theo Quyết định truy nã số 04/QĐTN-PC44 ngày 15/3/2013 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình, nay là Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên yêu cầu Nguyễn Thành Trung đến trụ sở cơ quan công an, viện kiểm sát nhân dân tại Việt Nam hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.