Hưng Yên: Đẩy nhanh tiến độ Đề án thủy lợi Bắc Hưng Hải và dự án tái hiện thương cảng Phố Hiến

Tại cuộc họp, Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tiến độ thực hiện Đề án phát triển tổng thể hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải theo hướng phục vụ đa mục tiêu, gắn với bảo vệ môi trường bền vững.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Ảnh: Báo Hưng Yên.

Được Bộ Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt tháng 10/2025, đề án hướng tới nâng cao năng lực tưới, tiêu thoát nước, kiểm soát ô nhiễm môi trường, đồng thời khai thác hiệu quả không gian và cảnh quan dọc hệ thống kênh trục chính.

Hiện tỉnh Hưng Yên đang tập trung chuẩn bị đầu tư 3 dự án trọng điểm thuộc Đề án, gồm: Dự án gia cố bờ kênh Kim Sơn kết hợp chỉnh trang, tạo tuyến đường giao thông đoạn từ sau cống Báo Đáp đến cống Kênh Cầu; dự án cải tạo, nạo vét các tuyến kênh, cống, trạm bơm nâng cao năng lực tưới, tiêu hệ thống sông Bắc Hưng Hải; dự án thu gom, xử lý nước thải lưu vực kênh Kim Sơn.

Các dự án đang được hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư. Một số công trình do Bộ Nông nghiệp và Môi trường và tỉnh triển khai đã được khởi công. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn gặp khó khăn trong việc phân định phạm vi đầu tư, bảo đảm kết nối đồng bộ giữa các hạng mục và cân đối nguồn vốn.

Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tiến độ thực hiện Đề án phát triển tổng thể hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải tại cuộc họp.Ảnh: Báo Hưng Yên.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát tổng thể các nhiệm vụ, dự án; làm việc với Bộ Nông nghiệp và Môi trường để thống nhất phạm vi, phân đoạn tuyến và trách nhiệm đầu tư của từng cấp, tránh chồng chéo, trùng lặp hoặc bỏ sót nhiệm vụ.

Các đơn vị cần xây dựng danh mục dự án, kế hoạch, lộ trình và phương án bố trí vốn theo thứ tự ưu tiên. Quá trình khảo sát, thiết kế phải bảo đảm đồng bộ về quy mô, giải pháp kỹ thuật và kết nối hạ tầng giữa các công trình do Bộ và tỉnh đầu tư; gắn chỉnh trang hệ thống kênh với phát triển giao thông, cảnh quan đô thị và xử lý ô nhiễm môi trường.

Đối với dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội, tái hiện thương cảng Phố Hiến xưa, theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, dự án có tổng mức đầu tư gần 6.800 tỷ đồng, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2029 tại các phường: Sơn Nam, Phố Hiến và Hồng Châu.

Đồ án tái hiện thương cảng Phố Hiến xưa. Ảnh: UBND tỉnh Hưng Yên.

Các hạng mục chính gồm tuyến đường bao hồ cảnh quan dài khoảng 10km, kết nối với tuyến đường kết nối di sản văn hóa, du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng; đào, nạo vét hồ cảnh quan, xây dựng kè hồ cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Đến nay, các địa phương đã trích lục khoảng 380ha đất dự kiến thu hồi, đồng thời triển khai thủ tục giải phóng mặt bằng và chuẩn bị khu tái định cư.

Đơn vị tư vấn đang khảo sát, đánh giá tác động của dự án đối với dòng chảy và khả năng thoát lũ sông Hồng. Kết quả đánh giá là cơ sở xác định vị trí tuyến đường bao hồ và phạm vi giải phóng mặt bằng, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và an toàn thoát lũ.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục chuẩn bị đầu tư theo quy định.

Các địa phương cần chủ động thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, rà soát phạm vi thu hồi đất, chuẩn bị điều kiện tái định cư; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để tạo mặt bằng sạch phục vụ thi công khi dự án đủ điều kiện triển khai.

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong giải quyết những vấn đề liên quan đến quy hoạch, đất đai và nguồn vốn; xác định rõ trách nhiệm, xây dựng kế hoạch và lộ trình thực hiện cụ thể, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư.