Hưng Yên đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị xây dựng hai học viện thuộc Bộ Công an

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, khu đất dự kiến triển khai dự án có tổng diện tích khoảng 409,1 ha, thuộc địa giới hành chính phường Phố Hiến, xã Tân Hưng và xã Hoàng Hoa Thám.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền chủ trì cuộc họp. Ảnh: hungyen.gov.vn

Theo quy hoạch được duyệt, khu vực này được bố trí các chức năng sử dụng đất gồm: trường đại học, ký túc xá, nhà ở thấp tầng, đất công cộng đại học, đất giao thông, nghĩa trang nhân dân, cây xanh và mặt nước.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung rà soát, đánh giá những điều kiện cần thiết để triển khai dự án, trong đó trọng tâm là công tác quy hoạch, chủ trương đầu tư, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư và di dời mồ mả. Các nội dung được thảo luận nhằm bảo đảm quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án đồng bộ, đúng quy định, đáp ứng yêu cầu về tiến độ.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh, việc xây dựng Học viện An ninh nhân dân và Học viện Cảnh sát nhân dân có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường, hiện đại hóa cơ sở đào tạo của lực lượng Công an nhân dân. Đồng thời, dự án được kỳ vọng tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quá trình đô thị hóa và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: hungyen.gov.vn

Trên cơ sở sự thống nhất cao giữa Bộ Công an và tỉnh Hưng Yên về chủ trương, địa điểm quy hoạch xây dựng hai học viện, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động xây dựng phương pháp, cách thức triển khai phù hợp, khẩn trương thực hiện các bước tiếp theo, bảo đảm tiến độ và tuân thủ quy định pháp luật. Đồng thời, đề xuất thành lập Tổ công tác của Bộ Công an và Tổ công tác của tỉnh Hưng Yên nhằm tăng cường phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Về nhiệm vụ cụ thể, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ Công an, triển khai đồng thời các phần việc, phấn đấu cơ bản hoàn thành các nội dung về quy hoạch trong tháng 12/2026; đồng thời đề nghị Bộ Công an sớm hoàn thiện, phê duyệt Đề án và chủ trương đầu tư dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng ba địa phương liên quan khẩn trương rà soát tổng thể quỹ đất, các công trình, vật kiến trúc trên đất và số hộ dân bị ảnh hưởng trong phạm vi dự án; xác định cụ thể diện tích, ranh giới, chỉ giới khu đất. Trên cơ sở đó, xây dựng phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư và di dời mồ mả.

Đặc biệt, công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng các khu tái định cư cần được quan tâm thực hiện đồng bộ, bảo đảm đầy đủ hệ thống hạ tầng thiết yếu, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và ổn định đời sống của người dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

Khẳng định quyết tâm của địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Quyền cho biết Hưng Yên sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong suốt quá trình chuẩn bị và triển khai dự án, phấn đấu tổ chức khởi công hai học viện vào dịp ngày 3/2/2027.