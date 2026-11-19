Theo ghi nhận của phóng viên tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng được triển khai nhanh chóng theo kế hoạch. Đây là công trình giao thông có ý nghĩa quan trọng, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tăng cường kết nối giao thông và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hưng Yên.

Đến đầu tháng 11 dự án tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch đã thành hình sau một thời gian thi công. Nhà thầu cũng huy động nhiều thiết bị máy móc để triển khai dự án.

Dự án xây dựng tuyến đường kết nối di sản văn hóa, du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng tại tỉnh Hưng Yên được kỳ vọng hình thành một hành lang kinh tế - văn hóa đặc sắc, kết nối đa tỉnh thành.

Mới đây Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Nghị quyết số 64/NQ-HĐND về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng. Theo đó dự án được điều chỉnh, bổ sung quy mô đầu tư đối với đoạn tuyến từ Km0+000 đến Km3+300.

Tuyến chính cơ bản bám theo đê, kết hợp tường chắn, tận dụng tối đa đường gom hiện trạng dưới đê và hạn chế giải phóng mặt bằng.

Song song với việc triển khai dự án tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch, theo quyết định phê duyệt, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Hưng Yên cũng đang tập trung phối hợp với các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan, chủ động rà soát, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để dự án xây dựng đường bên và các cầu vượt trên tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng.

Sau điều chỉnh, tổng mức đầu tư dự án dự kiến là hơn 10 nghìn tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án được điều chỉnh thành giai đoạn 2023-2029. Các nội dung khác không thay đổi, tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 368 và Nghị quyết số 523 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Theo Nghị quyết của HĐND tỉnh Hưng Yên, dự án cũng bổ sung thêm cầu Xuân Quan, xây dựng vượt qua sông Bắc Hưng Hải tại vị trí trạm bơm Xuân Quan. Cầu được thiết kế vĩnh cửu, kết cấu vòm thép nhồi bê tông, rộng 26m, gồm 6 làn xe cơ giới cùng các dải phân cách, dải an toàn và gờ lan can.