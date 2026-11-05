Hưng Yên: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong phổ biến, giáo dục pháp luật

Dự buổi lễ có ông Nguyễn Thanh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương; ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc và lãnh đạo tỉnh Hưng Yên cùng các đại biểu nhấn nút ra mắt các phần mềm, hệ thống và mô hình chuyển đổi số ngành Tư pháp Hưng Yên. Ảnh: hungyen.gov.vn

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Lê Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh nhấn mạnh, năm 2026 đánh dấu 80 năm Quốc hội thông qua Hiến pháp năm 1946. Đây là dịp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và nhân dân trong việc tôn trọng, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Nguyễn Lê Huy phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: hungyen.gov.vn

Thời gian qua, công tác xây dựng, thi hành và phổ biến, giáo dục pháp luật tại Hưng Yên đạt nhiều kết quả tích cực. Đáng chú ý, sau hợp nhất, các cơ quan chức năng đã rà soát 1.231 văn bản quy phạm pháp luật của hai tỉnh trước hợp nhất, tham mưu xử lý, bảo đảm phù hợp với yêu cầu quản lý và thực tiễn địa phương.

Tuy nhiên, công tác phối hợp giữa một số ngành, địa phương chưa đồng bộ; việc ứng dụng công nghệ số, kết nối dữ liệu và bố trí nguồn lực cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật còn hạn chế.

Để nâng cao hiệu quả công tác này, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về công tác xây dựng và thi hành pháp luật; gắn phổ biến, giải thích chính sách với cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở.

Sở Tư pháp cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, phát triển cơ sở dữ liệu pháp luật, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền trên môi trường số.

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc ghi nhận những kết quả Hưng Yên đạt được, nhất là việc chủ động rà soát, xử lý các quy định chồng chéo sau hợp nhất, góp phần bảo đảm hoạt động quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính thông suốt.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: hungyen.gov.vn

Thứ trưởng đề nghị tỉnh tiếp tục đổi mới tư duy xây dựng và thi hành pháp luật theo hướng kiến tạo, tạo động lực phát triển; kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Trung ương phù hợp thực tiễn địa phương. Đồng thời, nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong phổ biến, giáo dục pháp luật, chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh và các nhóm yếu thế.

Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục phối hợp, hỗ trợ Hưng Yên tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật.

Tại buổi lễ, Sở Tư pháp tổ chức ra mắt các phần mềm, hệ thống và mô hình chuyển đổi số ngành Tư pháp tỉnh Hưng Yên.