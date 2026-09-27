Hưng Yên đẩy mạnh ứng dụng AI, từng bước xây dựng lớp học số

Trường Tiểu học Kim Đồng (phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên) tăng cường ứng dụng AI vào hoạt động dạy học.

Đưa AI vào trường học, từng bước xây dựng lớp học số

Thực hiện chỉ đạo của Bộ GD&ĐT về thí điểm nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo cho học sinh phổ thông, ngày 14/1/2026, Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên ban hành Kế hoạch số 07/KH-SGDĐT triển khai thí điểm nội dung giáo dục AI cho học sinh phổ thông.

Theo đó, Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên đã tổ chức tập huấn cho 83 cơ sở giáo dục tiểu học, THCS, THPT và GDNN-GDTX được lựa chọn tham gia thí điểm. Nội dung tập huấn nhằm thống nhất nhận thức, nội dung và phương pháp tổ chức thực hiện.

Theo TS. Nguyễn Viết Huy, Phó Trưởng Phòng Giáo dục phổ thông (Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên), sau tập huấn, các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế; triển khai linh hoạt thông qua lồng ghép trong các môn học, hoạt động giáo dục, chuyên đề, câu lạc bộ và học tập theo dự án.

Việc triển khai được thực hiện theo hướng không làm thay đổi chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, không gây quá tải cho học sinh, đồng thời tạo cơ sở thực tiễn để triển khai đại trà từ năm học 2026-2027.

TS Nguyễn Viết Huy - Phó Trưởng phòng Giáo dục Phổ thông, Sở GD&ĐT Hưng Yên.

Trước đó, ngay từ đầu năm học 2025-2026, Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên đã tổ chức tập huấn sử dụng AI cho 100% cán bộ quản lý, giáo viên tại các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh. Hình thức tập huấn kết hợp trực tiếp và trực tuyến, với hơn 26.000 người tham gia.

Ngày 3/11/2025, Sở GD&ĐT ban hành Kế hoạch số 1731/KH-SGDĐT phát động phong trào ứng dụng AI trong thiết kế bài giảng tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông năm học 2025-2026.

“Đến nay, các cơ sở giáo dục đã xây dựng và gửi về Sở 897 bài giảng ứng dụng AI, gồm 173 bài giảng cấp mầm non, 314 bài giảng cấp tiểu học, 187 bài giảng cấp THCS và 223 bài giảng cấp THPT”, TS. Nguyễn Viết Huy cho biết.

Cũng theo TS. Nguyễn Viết Huy, 100% giáo viên tham gia phong trào ứng dụng các công cụ AI trong thiết kế bài giảng. Nhiều giáo viên đã tích hợp AI vào các tiết dạy, góp phần tạo hứng thú và hỗ trợ học sinh tiếp cận kiến thức theo cách trực quan hơn.

Đáng chú ý, các trường có cấp THCS đã thực hiện 7.650 tiết dạy có ứng dụng AI. Trường TH, THCS & THPT Greenfield có 628 tiết dạy ứng dụng AI.

Ở cấp THPT, toàn tỉnh ghi nhận 5.002 tiết dạy có ứng dụng AI, trong đó Trường THPT Nguyễn Huệ có 450 tiết.

“Cùng với đó, ngành Giáo dục Hưng Yên đã xây dựng 1.239 video bài giảng ứng dụng AI, đóng góp vào Kho học liệu số dùng chung toàn tỉnh”, Phó Trưởng Phòng Giáo dục phổ thông (Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên) thông tin.

Tại Trường Tiểu học Kim Đồng (phường Trần Hưng Đạo), AI được xác định là công cụ hỗ trợ thiết thực cho giáo viên và cán bộ quản lý.

Cô Đỗ Thị Oanh, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết trường ưu tiên những công việc AI có thể hỗ trợ hiệu quả như xây dựng kế hoạch, học liệu, câu hỏi, phân tích dữ liệu và tổng hợp báo cáo. Qua đó, giảm bớt công việc hành chính, giúp giáo viên có thêm thời gian dành cho học sinh.

Nhà trường cũng chú trọng giúp giáo viên phân biệt giữa việc sử dụng các ứng dụng AI và tích hợp AI vào hoạt động dạy học, từ đó khai thác công nghệ đúng mục đích, hiệu quả.

Theo cô Oanh, nhà trường đang từng bước xây dựng lớp học số theo hướng cá thể hóa việc học. Công nghệ được sử dụng để hỗ trợ giáo viên hiểu học sinh hơn, nhận diện những em cần được hỗ trợ cũng như những học sinh có năng lực nổi trội để tổ chức dạy học phù hợp.

“Điều chúng tôi đặc biệt quan tâm là không chạy theo công nghệ. Mọi giải pháp số đều phải trả lời được một câu hỏi: Công nghệ này có giúp thầy cô làm việc hiệu quả hơn và giúp học sinh học tốt hơn hay không?”, cô Đỗ Thị Oanh chia sẻ.

Giáo viên thực hành sử dụng công cụ AI tại buổi tập huấn do Sở GD&ĐT Hưng Yên tổ chức.

Cần đầu tư đồng bộ hạ tầng và công cụ AI

Theo TS. Nguyễn Viết Huy, việc triển khai AI tại 100% cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên toàn tỉnh bước đầu tạo những chuyển biến rõ nét, từ cắt giảm thủ tục hành chính, nâng cao tính công khai, minh bạch đến thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học.

Đáng chú ý, việc ứng dụng công nghệ đang góp phần chuyển dần từ quản lý hành chính sang quản trị nhà trường dựa trên dữ liệu số.

Tuy nhiên, Phó Trưởng Phòng Giáo dục phổ thông (Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên) cũng thẳng thắn nhìn nhận: Quá trình ứng dụng AI trong các cơ sở giáo dục vẫn còn một số khó khăn.

Điển hình như, hệ thống máy tính tại nhiều trường đã xuống cấp, cần được đầu tư, nâng cấp; các ứng dụng AI phục vụ quản lý, giảng dạy, kiểm tra đánh giá hiện phần lớn được sử dụng ở phiên bản miễn phí, còn hạn chế về tính năng; một số giáo viên phải tự bỏ kinh phí mua các ứng dụng nên việc sử dụng còn nhỏ lẻ, chưa có tính hệ thống.

Bên cạnh đó, hiện các cơ sở giáo dục đồng thời sử dụng nhiều phần mềm phục vụ những lĩnh vực khác nhau như quản lý bán trú, thiết bị dạy học, thi đua, khen thưởng... dẫn đến tình trạng phân mảnh, trùng lặp dữ liệu và mất nhiều thời gian thao tác.

Ngoài ra, khả năng tiếp cận, làm chủ các công nghệ mới, đặc biệt là AI, của một bộ phận cán bộ quản lý, giáo viên còn hạn chế và chưa đồng đều. “Đây là vấn đề cần tiếp tục được quan tâm thông qua các chương trình tập huấn, bồi dưỡng trong thời gian tới”, TS. Nguyễn Viết Huy nhấn mạnh.

TS. Nguyễn Viết Huy cho biết, từ những kết quả ban đầu, ngành Giáo dục Hưng Yên sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai AI theo hướng hiệu quả, thực chất, đi vào chiều sâu, đồng thời từng bước hoàn thiện nền tảng để mở rộng giáo dục AI trong những năm học tới.

Phong trào ứng dụng AI trong thiết kế bài giảng đang được triển khai mạnh mẽ tại các cơ sở giáo dục Hưng Yên. Toàn ngành đã xây dựng, gửi về Sở GD&ĐT 897 bài giảng ứng dụng AI, gồm 173 bài giảng mầm non, 314 bài giảng tiểu học, 187 bài giảng THCS và 223 bài giảng THPT. Đáng chú ý, các trường có cấp THCS đã thực hiện 7.650 tiết dạy có ứng dụng AI, trong khi cấp THPT thực hiện 5.002 tiết. Bên cạnh đó, ngành Giáo dục Hưng Yên đã xây dựng 1.239 video bài giảng ứng dụng AI, đóng góp vào Kho học liệu số dùng chung của tỉnh.