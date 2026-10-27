Hưng Yên đặt mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2028

Ngày 27/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên, tổ chức hội nghị xem xét, thảo luận và thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó có kế hoạch xây dựng, phát triển đô thị tỉnh đến năm 2030.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc, việc xây dựng và phát triển đô thị là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, gắn với định hình không gian phát triển, nâng cao chất lượng sống của người dân và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Mục tiêu được tỉnh đặt ra là phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2028.

Ông Phạm Quang Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: B.H.Y.

Để thực hiện được mục tiêu trên, ông Ngọc yêu cầu các cấp, ngành thống nhất cao về nhận thức, quyết tâm chính trị và hành động; nghiên cứu kỹ các căn cứ chính trị, pháp lý và điều kiện thực tiễn để triển khai nhiệm vụ theo đúng lộ trình.

UBND tỉnh được yêu cầu chỉ đạo xây dựng đồng thời đề án công nhận đô thị loại I và đề án thành lập thành phố, xác định rõ các bước thực hiện, cơ quan chủ trì và trách nhiệm của từng đơn vị. Quá trình phát triển đô thị phải gắn với xây dựng nông thôn mới, bảo đảm hài hòa giữa đô thị và nông thôn, giữ gìn bản sắc văn hóa, cảnh quan và những giá trị đặc trưng của vùng đất Hưng Yên.

Phối cảnh minh họa kiến trúc dự án Phố Hiến xưa của tỉnh Hưng Yên.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng đã xem xét phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu UBND tỉnh tập trung hoàn thiện, phê duyệt phương án trong tháng 10 và các đề án liên quan trong tháng 11, bảo đảm hoạt động của các đơn vị sau sắp xếp hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đào tạo nghề và tạo điều kiện để các cơ sở sớm đi vào nền nếp.

Nhấn mạnh nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026, ông Ngọc đề nghị các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cấp, ngành bám sát địa bàn và lĩnh vực được phân công, thường xuyên rà soát tiến độ, tập trung hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ. Công tác tuyên truyền cần hướng vào những nội dung trọng tâm, giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu rõ, đồng thuận và tích cực tham gia thực hiện các nghị quyết.