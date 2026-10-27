Hưng Yên đặt mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2028

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, nhấn mạnh các nội dung trình hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I và Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến thiết thực, bảo đảm tính khả thi trong tổ chức thực hiện.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Báo Hưng Yên.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trình bày các nội dung về chủ trương đầu tư tuyến đường kết nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường Vành đai V - vùng Thủ đô Hà Nội; dự án trục phát triển Bắc - Nam tỉnh Hưng Yên, đoạn từ xã Nam Tiên Hưng đến tuyến đường bộ ven biển; dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Tống Trân và kế hoạch xây dựng, phát triển đô thị tỉnh đến năm 2030.

Ông Phạm Văn Nghiêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, báo cáo dự thảo Nghị quyết về phát huy bản sắc văn hóa và sức mạnh con người Hưng Yên giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu thống nhất cao với những nội dung trình hội nghị, đồng thời thảo luận về điều kiện, lộ trình và giải pháp tổ chức thực hiện. Hội nghị đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Quang Ngọc đánh giá cao tinh thần dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm của các đại biểu; đồng thời yêu cầu các cấp, các ngành khẩn trương cụ thể hóa những nội dung đã được thống nhất thành chương trình, kế hoạch hành động, xác định rõ nhiệm vụ, lộ trình và trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Về mục tiêu phát triển đô thị, Hưng Yên phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2028. Theo Bí thư Tỉnh ủy, đây là mục tiêu lớn, có ý nghĩa chiến lược, gắn với định hình không gian phát triển, nâng cao chất lượng đô thị, cải thiện đời sống Nhân dân và xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Mục tiêu này đòi hỏi sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị.

Ông Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Báo Hưng Yên.

Ông Phạm Quang Ngọc yêu cầu các cấp, các ngành thống nhất về nhận thức và hành động; rà soát kỹ các căn cứ chính trị, pháp lý, điều kiện thực tiễn, tập trung triển khai các nhiệm vụ theo lộ trình, bảo đảm đầy đủ điều kiện và hồ sơ theo quy định. UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng đồng thời đề án công nhận đô thị loại I và đề án thành lập thành phố, xác định cụ thể các bước thực hiện, cơ quan chủ trì và trách nhiệm của từng đơn vị.

Quá trình phát triển đô thị phải gắn với xây dựng nông thôn mới, bảo đảm hài hòa giữa đô thị và nông thôn, đồng thời giữ gìn bản sắc văn hóa, cảnh quan và những giá trị đặc trưng của vùng đất, con người Hưng Yên; tránh phát triển thiếu định hướng, làm mai một bản sắc địa phương.

Đối với hai dự án giao thông trọng điểm, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện thủ tục theo quy định; chủ động xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Về phát huy bản sắc văn hóa và sức mạnh con người Hưng Yên, các cấp, các ngành cần khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, gắn bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội. Đối với việc sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, UBND tỉnh tập trung hoàn thiện, phê duyệt phương án trong tháng 10 và các đề án liên quan trong tháng 11.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành tập trung thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026; tăng cường tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo sự thống nhất về nhận thức, đồng thuận trong hành động, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển của tỉnh.