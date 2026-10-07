Hưng Yên: CSGT xử lý học sinh chế gương chiếu hậu 'mở ra gập vào' để đối phó

Chưa kịp mở gương đã bị phát hiện

Ngày 6/10, tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 Công an tỉnh Hưng Yên tuần tra lưu động kết hợp lập chốt để xử lý người điều khiển phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là lứa tuổi học sinh tại đường 10B (qua xã Vũ Thư).

Cảnh sát giao thông tỉnh Hưng Yên phát hiện, xử lý học sinh lắp gương chiếu hậu có thể gập lại, mở ra trên xe máy điện.

Trong ca làm việc, 6 trường hợp là học sinh vi phạm đã bị lực lượng cảnh sát giao thông dừng xe lập biên bản xử lý. Các lỗi chủ yếu mà những học sinh này mắc phải là điều khiển xe mô tô, xe máy điện không gương chiếu hậu, không đội mũ bảo hiểm, che hoặc không có biển số…

Điều đáng nói, có một số trường hợp các em học sinh đã chế gương chiếu hậu có thể mở ra, gập vào nhằm đối phó với lực lượng cảnh sát giao thông.

Cụ thể, trường hợp của em H.B.H (học sinh lớp 11 của một trường THPT trên địa bàn xã Vũ Thư), đi xe máy điện lắp gương chiếu hậu có thể thể mở ra, gập vào (gập vào không có tác dụng chiếu hậu), khi gặp lực lượng cảnh sát giao thông, H chưa kịp mở gương ra thì đã bị phát hiện (ghi hình trước đó).

Vi phạm này của H được xác định lỗi "điều khiển xe máy điện không có gương chiếu hậu". Không những vậy, H còn mắc thêm lỗi không đội mũ bảo hiểm.

Phân trần với tổ công tác, H.B.H cho biết, vừa chế gương chiếu hậu có thể gập ra, gập vào nhằm đối phó với lực lượng cảnh sát giao thông.

"Đây là bài học cho chúng em, đã đi xe máy điện phải có gương chiếu hậu đúng và đầy đủ cùng với đó là đội mũ bảo hiểm để bảo đảm an toàn cho mình và không bị xử phạt", em H nói.

Với hai lỗi vi phạm này, H sẽ bị xử phạt 500 nghìn đồng (50% tiền phạt vì là người chưa đủ 18 tuổi).

Những học sinh vi phạm giao thông ngoài bị phạt tiền còn bị gửi danh sách về nhà trường để nhà trường có hướng xử lý.

Tương tự, em N.H.T (học sinh lớp 10 của một trường THPT tại xã Vũ Thư) cũng thừa nhận việc lắp gương có thể mở ra, gập vào để đối phó với lực lượng chức năng.

"Đi xe không gương em cảm thấy thời trang hơn nên đã lắp gương chiếu hậu có thể gập ra, gập vào. Hôm nay bị lập biên bản như thế này chúng em đã rút ra bài học kinh nghiệm, em cam kết về sẽ tháo gương này ra và lắp gương đúng tiêu chuẩn vào xe để bảo đảm an toàn cho mình và cho người khác", em T nói.

Cảnh sát giao thông đến trường tuyên truyền an toàn giao thông

Trung tá Lại Đình Thi, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị thường xuyên tuần tra, xử lý những học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông nhằm nâng cao ý thức của các em.

"Nhờ việc tuần tra, xử lý nghiêm nên ý thức chấp hành quy định về an toàn giao thông của các em học sinh lứa tuổi THCS và THPT trên địa bàn tổ công tác quản lý đã nâng cao. Những trường hợp vi phạm chủ yếu là những em học sinh cá biệt, không phải đại trà", trung tá Thi nói. Đồng thời ông cho biết, tất cả những học sinh vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông sẽ bị gửi thông đến nhà trường để có biện pháp xử lý.

Trung tá Lại Đình Thi, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 Công an tỉnh Hưng Yên.

Trung tá Lại Đình Thi cũng cho hay, ngoài xử lý, công tác tuyên truyền các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông cũng được Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 chú trọng.

"Ở lứa tuổi này các em cần trang bị những kiến thức lái xe an toàn và quy định pháp luật về giao thông. Chính vì thế chúng tôi đã kết hợp công an xã cùng với 100% các nhà trường trên địa bàn tổ chức những buổi tuyên truyền phổ biến kiến thức lái xe, pháp luật giao thông đến các em học sinh từ cấp 1 đến cấp 3", trung tá Lại Đình Thi nói.

Tại những buổi tuyên truyền này các học sinh, thầy cô giáo, Ban Giám hiệu nhà trường đều thực hiện ký cam kết đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

"Đây là hoạt động phối hợp trọng điểm nhằm nâng cao trách nhiệm nêu gương và siết chặt quản lý trật tự an toàn giao thông ở lứa tuổi học sinh. Tuyên truyền kết hợp với xử lý nghiêm nên tỷ lệ học sinh trên địa bàn vi phạm trật tự an toàn giao thông đã giảm rõ rệt, ý thức chấp hành pháp luật giao thông và kỹ năng lái xe của các em được nâng cao", trung tá Lại Đình Thi cho biết.

Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Công an xã Vũ Thư tuyên truyền kỹ năng lái xe, pháp luật giao thông đến các em học sinh trường THPT Lý Bôn.

Thượng tá Phạm Đình Thăng, Đội trưởng đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 Công an tỉnh Hưng Yên cho hay, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã phối hợp với nhà trường (cấp 1, 2, 3) tổ chức hơn 70 buổi tuyên truyền kỹ năng lái xe và pháp luật giao thông. "Cùng với tuyên truyền là công tác xử lý nghiêm những hành vi vi phạm giao thông của các em học sinh. Từ đầu năm đến nay chúng tôi xử lý hơn 2.300 trường hợp học sinh vi phạm. Tứ đó ý thức tuân thủ các quy định về trật tự an toàn giao thông của các em học sinh đã có chuyển biến rõ nét", thượng tá Phạm Đình Thăng nói.