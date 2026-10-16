Tỉnh Hưng Yên vừa ban hành các quyết định công nhận 25 xã đạt tiêu chí đô thị loại III, tạo cơ sở thúc đẩy phát triển hạ tầng, mở rộng không gian đô thị, tăng cường kết nối liên vùng và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Hưng Yên công nhận 25 xã đạt tiêu chí đô thị loại III.

Theo UBND tỉnh Hưng Yên, việc công nhận các xã đạt tiêu chí đô thị loại III là bước tiến trong quá trình phát triển đô thị, góp phần hoàn thiện quy hoạch tổng thể, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Danh sách 25 xã được công nhận gồm: Triệu Việt Vương, Châu Ninh, Phụ Dực, Quỳnh Phụ, Đông Hưng, Hoàng Hoa Thám, Lương Bằng, Hưng Phú, Mễ Sở, Việt Yên, Kiến Xương, Vũ Quý, Long Hưng, Hưng Hà, Khoái Châu, Vũ Thư, Ân Thi, Nguyễn Trãi, Tiên Tiến, Lạc Đạo, Văn Giang, Hoàn Long, Xuân Trúc, Tiên Lữ và Quang Hưng.

Các địa phương có quy mô diện tích và dân số khác nhau. Trong đó, xã Hưng Phú có diện tích lớn nhất với 53,11 km², dân số 25.802 người; xã Hưng Hà có dân số đông nhất với 54.891 người, trên diện tích 38,93 km². Xã Quang Hưng có diện tích 25,71 km², dân số 29.562 người.

Theo UBND tỉnh Hưng Yên, việc công nhận 25 xã đạt tiêu chí đô thị loại III là tiền đề quan trọng để các địa phương tiếp tục đầu tư, nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; chú trọng phát triển các dịch vụ thiết yếu, nâng cao chất lượng môi trường sống và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân.

Trong thời gian tới, các địa phương sẽ có thêm cơ sở để phát huy lợi thế, tăng cường liên kết vùng, từng bước hoàn thiện mạng lưới đô thị, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hưng Yên.