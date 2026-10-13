Hưng Yên: Công nghiệp và xuất khẩu tạo động lực cho tăng trưởng

Công nghiệp giữ vai trò đầu tàu tăng trưởng

Bức tranh kinh tế Hưng Yên trong 9 tháng năm 2026 ghi nhận nhiều điểm sáng, nổi bật là đà tăng trưởng của công nghiệp, hoạt động xuất khẩu và thu hút đầu tư. Sức sản xuất được duy trì tại các nhà máy, khu công nghiệp góp phần củng cố nền tảng kinh tế, đồng thời tạo động lực phát triển thương mại, dịch vụ và mở rộng việc làm.

Công nhân Xí nghiệp Veston Hưng Hà (Tổng Công ty May 10) hăng hái thi đua lao động sản xuất.

Theo báo cáo tại phiên họp thường kỳ tháng 9 của UBND tỉnh, GRDP 9 tháng năm 2026 của Hưng Yên ước tăng 11,22% so với cùng kỳ, xếp thứ 7/34 tỉnh, thành phố; riêng quý III tăng 12,01%. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 14,87%, kim ngạch xuất khẩu tăng 16,69%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 17,5%.

Hoạt động sản xuất và kiểm tra chất lượng may mặc tại Công ty TNHH Dệt may xuất khẩu Hồng Nhật (xã Tiên La, tỉnh Hưng Yên).

Đáng chú ý, khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 55,58% cơ cấu kinh tế, trong đó riêng công nghiệp chiếm 45,18%. Cơ cấu này cho thấy sản xuất công nghiệp tiếp tục giữ vai trò trụ cột, thúc đẩy tăng trưởng của địa phương.

Tuy nhiên, để duy trì đà tăng trưởng trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng lớn, Hưng Yên không chỉ cần thêm dự án mới mà còn phải nâng cao chất lượng dòng vốn, thúc đẩy đổi mới công nghệ và tăng giá trị sản xuất.

Sức hấp dẫn đầu tư của tỉnh được thể hiện qua kết quả thu hút nguồn lực trong 9 tháng. Hưng Yên thu hút khoảng 68.000 tỷ đồng và 1,9 tỷ USD vốn đầu tư đăng ký; có 4.008 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 44.212 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 117.508 tỷ đồng, tăng 14,28% so với cùng kỳ.

Đặc biệt, Đề án thành lập Khu Công nghệ cao tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, mở thêm triển vọng thu hút các dự án có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao.

Dòng vốn đầu tư tiếp tục mở rộng là tín hiệu tích cực, song hiệu quả cuối cùng phải được đo bằng những giá trị thực chất: dự án đi vào hoạt động, năng lực sản xuất được nâng lên, việc làm được tạo ra và đóng góp ngân sách tăng trưởng.

Lãnh đạo Sở Tài chính Hưng Yên cho biết: “Để duy trì đà tăng trưởng, tỉnh cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, khơi thông các nguồn lực xã hội và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Trọng tâm không chỉ là thu hút dự án mới mà còn phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn để các dự án sớm đi vào hoạt động, đóng góp thiết thực cho nền kinh tế”.

Định hướng này đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng điều hành, lấy hiệu quả giải quyết công việc làm thước đo. Khi những vướng mắc của doanh nghiệp được xử lý kịp thời, thủ tục được thực hiện minh bạch và hạ tầng sản xuất được đầu tư đồng bộ, Hưng Yên sẽ có thêm điều kiện chuyển lợi thế thu hút đầu tư thành năng lực tăng trưởng thực tế.

Hạ tầng đồng bộ tại Khu công nghiệp Hưng Phú (tỉnh Hưng Yên), sẵn sàng đón các nhà đầu tư.

Khơi thông nguồn lực, tạo dư địa phát triển dài hạn

Kết quả tăng trưởng 9 tháng tạo nền tảng thuận lợi cho Hưng Yên trong năm 2026. Tuy nhiên, để duy trì đà phát triển và hoàn thành mục tiêu cả năm, tỉnh cần tập trung xử lý những điểm nghẽn về giải ngân đầu tư công, giải phóng mặt bằng, giao thông và hạ tầng năng lượng.

Đến ngày 30/9, toàn tỉnh giải ngân hơn 28.300 tỷ đồng vốn đầu tư công; riêng vốn kế hoạch năm 2026 thuộc kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đạt 60,3%.

Trong đó, các dự án giao thông liên vùng như Vành đai 4 - Vùng Thủ đô và cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng kết nối của Hưng Yên.

Cùng với giao thông, bảo đảm nguồn điện và hạ tầng năng lượng cũng là điều kiện cần thiết để đáp ứng nhu cầu sản xuất ngày càng tăng.

Công trình nhà máy sản xuất đang trong quá trình hoàn thiện tại cụm công nghiệp Kim Động (tỉnh Hưng Yên).

Tại phiên họp thường kỳ tháng 9, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Quyền khẳng định, Hưng Yên kiên định mục tiêu tăng trưởng năm 2026 từ 11,5% trở lên; đồng thời yêu cầu các cấp, ngành tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, nâng cao hiệu quả đầu tư công và thu hút doanh nghiệp lớn, công nghệ cao.

Cùng với việc đẩy nhanh các dự án hiện hữu, Hưng Yên cần tiếp tục định hướng thu hút đầu tư vào những lĩnh vực có công nghệ tiên tiến, sử dụng hiệu quả đất đai, tạo việc làm ổn định và gia tăng đóng góp cho ngân sách.