Hưng Yên công bố quy hoạch phân khu tái hiện Thương cảng Phố Hiến xưa

Đền Mẫu - một trong những di tích tiêu biểu trong quần thể Khu di tích Quốc gia đặc biệt Phố Hiến.

Ngày 23/9, phường Hồng Châu, tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị công bố công khai Đồ án Quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 xây dựng tái hiện Thương cảng Phố Hiến xưa.

Tại hội nghị, ông Trần Quang Triển, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên đã công bố Đồ án Quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 xây dựng tái hiện Thương cảng Phố Hiến xưa.

Đồ án nhằm cụ thể hóa Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 10/6/2024 và Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên đến năm 2035 theo Quyết định số 1392/QĐ-UBND ngày 20/6/2025.

Các đại biểu dự hội nghị.

Theo quy hoạch, việc xây dựng và tái hiện thương cảng Phố Hiến xưa hướng tới hình thành điểm đến, không gian công trình tôn vinh các giá trị văn hóa, lịch sử, thương mại, dịch vụ; kết nối và phát huy các giá trị của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến.

Đồng thời, khu vực được định hướng kết nối, phát triển hài hòa, bền vững với các không gian chức năng khác của đô thị Phố Hiến - đô thị trung tâm của tỉnh Hưng Yên.

Đồ án cũng đặt mục tiêu khai thác hiệu quả, bền vững các chức năng phù hợp với điều kiện thực tế khu vực bãi sông Hồng, đồng thời bảo đảm các quy định của Chính phủ về Quy hoạch phòng, chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình.

Không gian Thương cảng Phố Hiến xưa được định hướng tái hiện dựa trên khẩu ngữ “Thứ nhất Kinh kỳ, thứ nhì Phố Hiến”, với hình ảnh trên bến dưới thuyền, kiến trúc và cảnh quan sinh thái hài hòa. Quy hoạch đề cập việc tái hiện các công trình kiến trúc cổ, không gian văn hóa, du lịch, sinh thái cùng hệ thống giao thông đường thủy, tàu thuyền cổ.

Phạm vi Quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 xây dựng tái hiện thương cảng Phố Hiến xưa có tổng diện tích tự nhiên khoảng 1.700ha, thuộc địa phận các phường, xã: Phố Hiến, Sơn Nam, Hồng Châu và Tân Hưng.

Đồ án quy hoạch tái hiện thương cảng Phố Hiến xưa có diện tích khoảng 1.700ha.

Toàn khu vực được chia thành 4 phân khu với các tính chất, chức năng chính, gồm:

Phân khu I - Phân khu Phục Hiến có quy mô khoảng 411ha, là không gian chức năng đón tiếp, bến thuyền và không gian tái hiện khu phố cổ Phố Hiến xưa của người Việt và 12 quốc gia.

Phân khu II - Phân khu lễ hội và trung tâm tổ chức sự kiện, trung tâm hội nghị quốc tế có quy mô khoảng 434ha, bố trí không gian văn hóa, trung tâm hội nghị quốc tế, quảng trường và trung tâm tổ chức sự kiện.

Phân khu III - Phân khu dịch vụ du lịch có quy mô khoảng 474ha, gồm không gian thương mại, dịch vụ, cảng, không gian mở ven sông, khu vui chơi giải trí và đảo Hải Đăng.

Phân khu IV - Phân khu cây xanh sinh thái ven sông Hồng có quy mô khoảng 388ha, là không gian mở, cảnh quan sinh thái, vườn cây và khu vực cắm trại.

Ông Đặng Văn Diên, Bí thư Đảng ủy phường Hồng Châu (tỉnh Hưng Yên).

Việc công bố công khai đồ án là cơ sở để các cơ quan, đơn vị và người dân nắm bắt định hướng quy hoạch, đồng thời góp phần triển khai các bước tiếp theo trong xây dựng, tái hiện không gian Thương cảng Phố Hiến xưa.

Ông Đặng Văn Diên, Bí thư Đảng ủy phường Hồng Châu cho biết, cán bộ và người dân trên địa bàn đang rất mong mỏi dự án xây dựng, phục dựng Phố Hiến cổ sớm được triển khai, trở thành hiện thực.

Đây không chỉ là công trình nhằm tôn vinh những giá trị lịch sử của vùng đất từng được ví “thứ Nhất kinh kỳ, thứ Nhì Phố Hiến,” mà còn góp phần gìn giữ, tái hiện những giá trị văn hóa, nghệ thuật đặc sắc của Phố Hiến xưa.