Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên trình hội nghị lần thứ tư, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 về việc hiệp thương cử tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; hiệp thương cử kiêm giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với ông Trần Quốc Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Duy Hưng

Trước đó, theo thông báo số 812, ngày 17/11/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên, ông Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Mặt trận, các đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 thôi kiêm chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên đã thực hiện quy trình hiệp thương, cử ông Trần Quốc Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận, các đoàn thể tỉnh tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên, hiệp thương cử ông Trần Quốc Bình kiêm giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên hiệp thương tại hội nghị. Ảnh: Duy Hưng

Kết quả, 100% Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên nhất trí hiệp thương, cử ông Trần Quốc Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận, các đoàn thể tỉnh tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên, kiêm giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tân Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Bình phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Duy Hưng

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Bình bày tỏ vinh dự khi được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên tín nhiệm, hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch.

Ông cho biết trên cương vị mới sẽ tiếp tục học hỏi, rèn luyện, phấn đấu, sâu sát cơ sở để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, vừa thực hiện tốt công tác Mặt trận ở địa phương vừa thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho Đảng về công tác dân vận; tiếp tục kế thừa truyền thống cách mạng hào hùng của MTTQ tỉnh Hưng Yên. Ông kêu gọi các thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển chung của tỉnh Hưng Yên, trong đó có nhiệm vụ đưa tỉnh Hưng Yên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong năm 2028.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên chúc mừng tân Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Quốc Bình. Ảnh: Duy Hưng

Theo hồ sơ cán bộ, ông Trần Quốc Bình sinh năm 1978, quê xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên. Ông có trình độ chuyên môn thạc sĩ Quản trị an ninh phi truyền thống; trình độ lý luận chính trị cao cấp. Trước khi công tác tại tỉnh Hưng Yên, ông Trần Quốc Bình công tác tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ngày 9/11, ông Trần Quốc Bình được Ban Bí thư điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ngày 17/11, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Trần Quốc Bình được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận, các đoàn thể tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.