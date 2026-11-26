Hội nghị do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Quyền và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Quốc Bình chủ trì.

Theo báo cáo, năm 2026, tỉnh Hưng Yên triển khai đồng bộ nhiều chính sách giảm nghèo, hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm và nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Toàn tỉnh thực hiện hỗ trợ thu nhập hằng tháng cho 5.214 đối tượng, với kinh phí hơn 6,67 tỷ đồng/tháng; hỗ trợ sinh kế cho 697 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hoặc có thành viên là phụ nữ; tổ chức dạy nghề cho 98 hộ, tư vấn, giới thiệu việc làm cho 215 hộ.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Trần Quốc Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Báo Hưng Yên.

Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh đã hỗ trợ 943 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo vay vốn ưu đãi, với tổng số tiền hơn 65,4 tỷ đồng.

Theo kết quả rà soát sơ bộ năm 2026, toàn tỉnh không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025. Số hộ cận nghèo là 7.950 hộ, chiếm 0,76%. Theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2027 - 2030, toàn tỉnh có 7.677 hộ nghèo, chiếm 0,73% và 12.545 hộ cận nghèo, chiếm 1,19%.

Đối với chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, tỉnh phê duyệt hỗ trợ 1.357 hộ, trong đó có 905 hộ xây mới và 452 hộ sửa chữa nhà ở, với tổng kinh phí 115 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh và Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh. Đến ngày 24/11, toàn bộ 1.357 hộ đã được khởi công xây dựng, sửa chữa nhà ở, đạt 100% kế hoạch; trong đó, 642 hộ đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, đạt 47,3%.

Hiện tại, các địa phương đang tập trung đôn đốc, hướng dẫn các hộ thực hiện xây mới, sửa chữa nhà ở để bảo đảm tiến độ hoàn thành trước ngày 25/12/2026 và hoàn thiện nghiệm thu để thanh, quyết toán kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát đối với những hộ đã hoàn thành.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả thực hiện chính sách giảm nghèo, tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát; đồng thời làm rõ khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chính sách hỗ trợ đúng đối tượng, đúng quy định.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Bình phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Báo Hưng Yên.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Quốc Bình đề nghị MTTQ các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức vận động, đa dạng hóa các hình thức huy động nguồn lực xã hội; phối hợp rà soát nhu cầu của từng hộ nghèo để có giải pháp hỗ trợ phù hợp. Đồng thời, tăng cường giám sát việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và thực hiện chính sách, bảo đảm nguồn lực được sử dụng công khai, minh bạch, hiệu quả; chú trọng hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm để người dân vươn lên thoát nghèo bền vững.

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Quyền ghi nhận, biểu dương nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong triển khai công tác giảm nghèo, xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Báo Hưng Yên

Nhấn mạnh mục tiêu đến hết năm 2028, toàn tỉnh cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2027- 2030, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ xây mới, sửa chữa nhà ở, bảo đảm các hộ dân được đón Tết trong những ngôi nhà an toàn, khang trang.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các địa phương tiếp tục rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn giai đoạn 2027 - 2030, bảo đảm chính xác, thực chất; phân loại rõ nguyên nhân nghèo và hoàn cảnh từng hộ để xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, giảm nghèo không chỉ dừng ở mục tiêu giúp người dân thoát nghèo mà quan trọng hơn là tạo điều kiện để các hộ vươn lên khá giả, làm giàu, hạn chế tái nghèo. Công tác giảm nghèo cần gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển đô thị, nhà ở xã hội và bảo đảm sinh kế, điều kiện tiếp cận các dịch vụ thiết yếu, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và thực hiện các mục tiêu phát triển của tỉnh đến năm 2030.