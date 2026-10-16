Hưng Yên có 25 xã được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại III

25 xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên được công nhận là đô thị loại III gồm: Triệu Việt Vương, Châu Ninh, Phụ Dực, Quỳnh Phụ, Đông Hưng, Hoàng Hoa Thám, Lương Bằng, Hưng Phú, Mễ Sở, Việt Yên, Kiến Xương, Vũ Quý, Long Hưng, Hưng Hà, Khoái Châu, Vũ Thư, Ân Thi, Nguyễn Trãi, Tiên Tiến, Lạc Đạo, Văn Giang, Hoàn Long, Xuân Trúc, Tiên Lữ và Quang Hưng.

Một góc Hưng Yên.

Trước đó, tại kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVIII ngày 28/9, HĐND tỉnh Hưng Yên đã thông qua các đề án công nhận xã là đô thị loại III. Trong danh mục nghị quyết được công bố có các nghị quyết thông qua đề án đối với các địa phương: Đông Hưng, Vũ Quý, Kiến Xương, Mễ Sở, Việt Yên, Hưng Phú, Lương Bằng, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Trãi, Ân Thi, Khoái Châu, Văn Giang, Xuân Trúc, Tiên Tiến, Tiên Lữ và Quang Hưng.

Việc công nhận đô thị loại III là cơ sở để các địa phương định hướng phát triển không gian đô thị, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, tổ chức lại không gian dân cư và khai thác tốt hơn tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội. Quá trình triển khai cần gắn với quy hoạch, nguồn lực đầu tư và yêu cầu nâng cao chất lượng sống của người dân.