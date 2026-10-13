Hưng Yên chuẩn hóa dữ liệu 3,2 triệu thửa đất để nâng cao hiệu quả quản trị

Rà soát cơ sở dữ liệu đất đai tại phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN)

Trong công cuộc chuyển đổi số, dữ liệu đất đai luôn là một trong những cơ sở dữ liệu cốt lõi, tác động trực tiếp và sâu rộng nhất tới quản lý nhà nước, hoạt động của doanh nghiệp cũng như đời sống của người dân. Việc xây dựng, chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu đất đai chính là chìa khóa nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản trị.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên Bùi Xuân Hậu khẳng định, làm sạch dữ liệu đất đai là điều kiện tiên quyết để mọi quyết định quản lý đất đai có giá trị pháp lý và thực tiễn.

Giai đoạn 2025-2026, tỉnh Hưng Yên nói chung, ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh nói riêng không chỉ triển khai thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy chính quyền theo định hướng của Trung ương mà còn bảo đảm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị về quản lý nhà nước, phát triển kinh tế-xã hội trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do diễn biến thời tiết ngày càng cực đoan, bất thường, chịu ảnh hưởng liên tiếp của các cơn bão, tác động trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân.

Trong bối cảnh đó, chuyển đổi số được xác định là một trong những giải pháp quan trọng, tạo động lực đổi mới phương thức quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành, nhất là đối với lĩnh vực đất đai, chuyển đổi số không chỉ dừng lại ở việc ứng dụng công nghệ, xây dựng phần mềm hay số hóa hồ sơ, mà quan trọng hơn là phải hình thành được một hệ thống dữ liệu đất đai đầy đủ, chính xác, đồng bộ, được cập nhật thường xuyên và có khả năng khai thác, chia sẻ, kết nối với các cơ sở dữ liệu khác.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên Bùi Xuân Hậu cho biết, thời gian qua, với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên đã quyết liệt triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Công an tăng cường đẩy mạnh công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh về hoàn thiện xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên đã tập trung chỉ đạo, thường xuyên kiểm đếm tiến độ, xác định rõ khối lượng, trách nhiệm và thời hạn hoàn thành, kịp thời báo cáo, tham mưu xử lý các trường hợp chậm tiến độ, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Đến nay, tỉnh Hưng Yên có khoảng 3,2 triệu thửa đất phải xây dựng cơ sở dữ liệu đăng ký đất đai; trong đó, tỉnh Hưng Yên đã hoàn thành được khoảng 900.000 thửa đất trong cơ sở dữ liệu đất đai đã đảm bảo việc đúng, đủ, sạch, sống và có thể sử dụng chung, kết nối chung với các nguồn dữ liệu khác; còn khoảng trên 400.000 thửa đất có trong cơ sở dữ liệu đất đai nhưng cần phải bổ sung để đảm bảo cho đầy đủ cơ sở dữ liệu đất đai. Tỉnh có khoảng 1,9 triệu thửa đất chưa có trong cơ sở dữ liệu đất đai, sẽ phải hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trong giai đoạn 2026-2027.

Người dân phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên làm thủ tục rà soát cơ sở dữ liệu đất đai. (Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN)

Trong quá trình triển khai thực hiện, do khối lượng công việc cần thực hiện rất lớn, thời gian thực hiện ngắn, nhân lực cấp xã còn hạn chế; hồ sơ đất đai qua nhiều thời kỳ, lưu trữ chưa đồng bộ, việc bàn giao hồ sơ sau sắp xếp đơn vị hành chính còn gặp khó khăn.

Tại một số địa phương của tỉnh, công tác chỉ đạo, đôn đốc chưa quyết liệt nên triển khai, tiến độ kê khai, đăng ký đất đai còn chậm, chưa đồng đều. Khối lượng thửa đất cần tiếp tục bổ sung, chuẩn hóa để đạt tiêu chí “đúng-đủ-sạch-sống” của tỉnh còn lớn.

Từ thực tiễn triển khai làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, nhằm khắc phục khó khăn, vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên đề xuất, dữ liệu đất đai phải được hình thành trên cơ sở hồ sơ, tài liệu có căn cứ pháp lý; trong đó, Ủy ban Nhân dân các xã, phường chịu trách nhiệm xác minh tại cơ sở. Văn phòng Đăng ký đất đai đối soát hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh hướng dẫn, kiểm tra và hoàn thiện dữ liệu, bảo đảm đúng hồ sơ, đúng thực tế, đúng pháp lý.

Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân xã, phường là cấp gần dân, sát địa bàn, nắm rõ quá trình quản lý, sử dụng đất và có điều kiện xác minh những thông tin mà hồ sơ cũ hoặc cơ sở dữ liệu đất đai chưa phản ánh đầy đủ. Vì vậy, muốn xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai chính xác, đầy đủ, Ủy ban Nhân dân các xã, phường cần xác định kê khai, đăng ký đất đai là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, tập trung hoàn thành theo thời hạn Ủy ban Nhân dân tỉnh giao, nhất là đối với các thửa đất chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng còn tài liệu đo đạc có giá trị sử dụng. Đồng thời, xây dựng kế hoạch, tiến độ thực hiện cụ thể theo tuần, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả; thường xuyên cập nhật tiến độ, chủ động tháo gỡ khó khăn phát sinh và chịu trách nhiệm về chất lượng dữ liệu được xác lập, cập nhật trên địa bàn.

Việc chỉ tập trung làm sạch dữ liệu tại một thời điểm mà không duy trì việc cập nhật, chỉnh lý thường xuyên, dữ liệu sẽ nhanh chóng phát sinh sai lệch. Vì vậy, cần chuyển từ tư duy “chiến dịch làm sạch dữ liệu” sang tư duy “quản trị dữ liệu thường xuyên”, bảo đảm dữ liệu đất đai luôn được cập nhật, chính xác, đầy đủ và có giá trị phục vụ công tác quản lý nhà nước.

Với vai trò là cơ quan chủ trì, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên tiếp tục chủ động phối hợp, đồng hành cùng Ủy ban Nhân dân các xã, phường và tập trung hướng dẫn, kiểm tra, đối soát, chuẩn hóa và cập nhật dữ liệu, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các thửa đất lên cơ sở dữ liệu đất đai. Đồng thời, chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai khai thác, đối soát hồ sơ, Giấy chứng nhận, dữ liệu đo đạc và các nguồn thông tin liên quan; thường xuyên theo dõi tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các trường hợp chậm tiến độ, bảo đảm dữ liệu đất đai đúng, đủ, sạch, sống./.