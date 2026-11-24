Ông Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Festival phát biểu tại cuộc họp. Ảnh (Báo Hưng Yên).

Ngày 23/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Lại Văn Hoàn chủ trì cuộc họp với các sở, ngành và đơn vị liên quan về công tác chuẩn bị Festival Hoa và sinh vật cảnh tỉnh Hưng Yên lần thứ nhất, năm 2026.

Theo kế hoạch, Festival mang chủ đề “Hương sắc miền di sản”, được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh trong 5 ngày, từ 24 - 28/12/2026 tại xã Phụng Công. Lễ khai mạc dự kiến bắt đầu lúc 20 giờ ngày 24/12, bế mạc vào tối 28/12.

Điểm nhấn của Festival là các không gian trưng bày hoa, cây cảnh, sản phẩm gốm cùng những mặt hàng đặc trưng của địa phương. Bên cạnh các sản phẩm OCOP và sản phẩm chủ lực của tỉnh, ban tổ chức dự kiến bố trí những hoạt động giới thiệu làng nghề, tạo cơ hội kết nối giữa các cơ sở sản xuất với thị trường tiêu thụ.

Chương trình khai mạc dự kiến đón khoảng 4.000 - 5.000 người. Một hoạt động đáng chú ý khác là màn diễu hành 15 xe hoa trên tuyến đường đê 378, với chủ đề “Dòng hương sắc qua miền di sản”.

Ngoài hoạt động trưng bày, Festival còn có các tour tham quan, trải nghiệm làng hoa, cây cảnh; hội thảo khoa học bàn về phát triển nghề trồng hoa, cây cảnh và hệ thống điểm check-in thông minh phục vụ khách tham quan.

Thông qua sự kiện, Hưng Yên hướng tới giới thiệu những sản phẩm tiêu biểu của nghề trồng hoa, cây cảnh, quảng bá các làng nghề truyền thống và mở rộng cơ hội xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu. Đây cũng là dịp giới thiệu tiềm năng du lịch gắn với các vùng sản xuất hoa, cây cảnh trên địa bàn.

Tại cuộc họp, các đại biểu trao đổi về phương án tổ chức, cách bố trí khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm, công tác truyền thông và những điều kiện phục vụ Festival. Các nội dung liên quan đến an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường cũng được đưa ra thảo luận.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Văn Hoàn yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát các đầu việc, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra tiến độ chuẩn bị, kịp thời giải quyết những khó khăn phát sinh.

Ông lưu ý công tác quảng bá cần làm nổi bật nét riêng của nghề trồng hoa, cây cảnh Hưng Yên, các sản phẩm đặc trưng và giá trị văn hóa của những làng nghề truyền thống. Các sở, ngành và địa phương được giao nhiệm vụ phải phối hợp thực hiện, bảo đảm tiến độ và các điều kiện tổ chức Festival.