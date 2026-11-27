Trước giờ bóng lăn, Thái Nguyên đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng nhờ phong độ ấn tượng từ đầu mùa, trong khi Hưng Yên đứng cao hơn 1 bậc. Đội bóng này cùng Thái Nguyên và Becamex TPHCM đang tạo ra cuộc đua tam mã gay cấn. Do vậy, màn so tài giữa Thái Nguyên và Hưng Yên chẳng khác nào trận chung kết sớm.

Tính chất 6 điểm của trận đại chiến biến mặt sân thành một chiến trường thực sự ngay từ tiếng còi khai cuộc. Thời gian đầu, các cầu thủ Thái Nguyên chủ động đẩy cao đội hình, áp đặt lối chơi kiểm soát bóng tầm cao nhằm đánh phủ đầu đối thủ. Hàng tiền vệ cơ động của đội bóng xứ chè liên tục luân chuyển bóng sang hai biên, tạo ra sức ép đáng kể lên khung thành đối phương.

Tuy nhiên, Hưng Yên cho thấy họ không phải là kẻ thách thức dễ bị khuất phục. Đội bóng phố Hiến tổ chức khối phòng ngự lùi sâu đầy kỷ luật, bọc lót kín kẽ và sẵn sàng tung ra những đường phất bóng dài chuyển trạng thái cực kỳ sắc bén. Sự xuất sắc của thủ thành bên phía Hưng Yên đã từ chối ít nhất hai cơ hội của chân sút chủ lực Thái Nguyên, trong khi đó hàng công đội khách tỏa sáng với pha ghi bàn ở phút 27 của Khalio.

Phút 44, Thái Nguyên đã làm rung mành lưới đội khách với pha đánh đầu cận thành của Anh Tuấn. Tiếc rằng tình huống bị từ chối sau khi trọng tài tham khảo VAR với lỗi việt vị. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Hưng Yên.

Sang hiệp hai, thế trận giằng co tiếp tục được duy trì ở cường độ cao với những pha tranh chấp quyết liệt ở khu vực trung tuyến. Khi Thái Nguyên bắt đầu có dấu hiệu nôn nóng và dâng đội hình lên quá cao để tìm kiếm bàn thắng kết liễu trận đấu, họ đã rơi vào cái bẫy phản công được giăng sẵn.

Hưng Yên thường xuyên tạo ra cơ hội tốt. Trong hiệp 2, họ dứt điểm tới 5 lần, gồm 2 lần đưa bóng đi trúng đích và tạo ra cơ hội rõ nét. Trong khi bên kia chiến tuyến, Thái Nguyên chỉ có 3 lần hãm thành và cả 3 đều đi không chính xác.

Những phút cuối trận chứng kiến nỗ lực vùng lên trong tuyệt vọng của Thái Nguyên. Toàn bộ đội hình của họ tràn sang phần sân đối phương, thực hiện liên tiếp các pha treo bóng bổng đầy may rủi. Dẫu vậy, bản lĩnh và sự tập trung tối đa đã giúp hàng thủ Hưng Yên đứng vững trước sóng gió cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Với chiến thắng 1-0 đầy quả cảm, Hưng Yên chính thức vượt mặt chính đối thủ để chiếm lấy ngôi đầu bảng Sacombank V.League 2-2026/27. Họ tạo ra khoảng cách an toàn 4 điểm so với đối thủ trực tiếp Thái Nguyên sau vòng 9. Đây có thể là cú bứt phá mạnh mẽ của họ ở cuộc đua lên hạng.

Xem SACOMBANK V.League 2-2026/27 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn