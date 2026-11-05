Hưng Yên: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 15,64%

Hội nghị giao ban Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên với Thường trực Đảng ủy các xã, phường trong tỉnh. (Ảnh: PHẠM HÀ)

Tại hội nghị, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên báo cáo về tình hình phát triển kinh tế xã hội trong 10 tháng, với những điểm nổi bật: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 15,64% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 16,05%; sản xuất, phân phối điện tăng 11,27%; cung cấp nước, quản lý, xử lý rác thải, nước thải tăng 15,82%; khai khoáng giảm 3,62%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 10 tháng ước đạt 250.405 tỷ đồng, tăng 17,41% so với cùng kỳ năm 2025. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân tăng 4,3%. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt 22,44 tỷ USD, tăng 30,09%; trong đó xuất khẩu đạt 11,44 tỷ USD, tăng 18,18%, nhập khẩu đạt 11 tỷ USD, tăng 45,31%.

Thu ngân sách nhà nước 10 tháng đạt 58.487 tỷ đồng, bằng 69,4% dự toán; trong đó thu nội địa đạt 52.098 tỷ đồng, bằng 67,1% dự toán. Thu từ xuất, nhập khẩu đạt 6.124 tỷ đồng, bằng 92,1% dự toán.

Tỉnh Hưng Yên thành lập mới 4 khu công nghiệp, gồm: khu công nghiệp Liên Hà Thái (Green iP-3), khu công nghiệp Tân Dân, khu công nghiệp số 08, khu công nghiệp số 10; 4 cụm công nghiệp, gồm: Hải Triều, Việt Bắc, Đô Lương, Đông Đô; điều chỉnh quyết định thành lập 25 cụm công nghiệp.

Toàn tỉnh đã giải phóng mặt bằng hơn 2.072ha đất khu, cụm công nghiệp, tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư. Tổ chức khánh thành Nhà máy Spectre Hưng Yên 2 tại khu công nghiệp Sông Trà, phường Thái Bình.

Bí thư Đảng ủy phường Thượng Hồng, tỉnh Hưng Yên phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: PHẠM HÀ)

Đến ngày 31/10/2026, tỉnh Hưng Yên giải ngân 30.565 tỷ đồng; trong đó vốn kế hoạch giao trong năm giải ngân 28.236 tỷ đồng, đạt 65% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 68,3% sau khi tiết kiệm 5% ngân sách địa phương.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh Hưng Yên được triển khai gắn với cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy sau sắp xếp, nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Bám sát chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy Hưng Yên tập trung lãnh đạo toàn diện các mặt công tác, xác định nhiệm vụ trọng tâm, tăng cường làm việc với cơ sở, tháo gỡ khó khăn, gắn với trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu.