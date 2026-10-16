Hưng Yên cập nhật tiến độ giải ngân và triển khai dự án các địa phương

Đẩy nhanh tiến độ

Theo báo cáo của UBND phường Phố Hiến, kế hoạch đầu tư công năm 2026 tỉnh Hưng Yên giao cho phường 639,738 tỷ đồng. Đến ngày 16/10, UBND phường đã giải ngân được 522,68 tỷ đồng, tương đương 81,7% kế hoạch tỉnh giao.

Trong 9 tháng đầu năm, UBND phường Phố Hiến đã phê duyệt quyết toán 12 dự án; phê duyệt dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công 36 dự án; khởi công mới 10 dự án; bàn giao đưa vào sử dụng 10 dự án.

Phường cũng hoàn thành thảm nhựa được trên 8,300 m2; lát vỉa hè trên 4.600 m2; hạ ngầm đường điện 700m; xây dựng đường điện chiếu sáng 1100m; xây dựng mới 14 phòng học…

Đại diện lãnh đạo UBND phường Phố Hiến cho biết, kế hoạch đầu tư công năm 2026 được phân bổ đúng mục tiêu và đảm bảo theo quy định của Luật Đầu tư công; Chỉ thị Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết của HĐND tỉnh và Nghị quyết của HĐND phường về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2026.

Việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công các dự án đảm bảo đúng trình tự theo quy định góp phần đẩy nhanh giải ngân vốn và đẩy nhanh tiến tiến độ thực hiện.

Các dự án đã hoàn thiện thủ tục đầu tư đủ điều kiện phân bổ vốn, phường đã ban hành quyết định phân bổ vốn cho các dự án mới, hiện các dự án đang hoàn thiện các thủ tục đầu tư để đấu thầu lựa chọn nhà thầu triển khai các dự án, đảm bảo giải ngân kế hoạch vốn đã giao.

UBND phường cũng đã giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường và các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát các dự án được tiếp nhận bàn giao, đánh giá sự cần thiết của từng dự án để xây dựng kế hoạch bố trí vốn.

Phường tập trung, ưu tiên bố trí vốn đầu tư các dự án đã hoàn thành, dự án chuyển tiếp cần bố trí vốn để hoàn thành dứt điểm, dự án có khối lượng để giải ngân. Tập trung đầu tư hoàn thành, sớm đưa các công trình vào khai thác sử dụng, phát huy hiệu quả vốn đầu tư.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh Hưng Yên đang đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án. Ảnh: Phùng Nguyện.

Một số dự án dự án quan trọng được tập trung giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công và dự kiến hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2026 góp phần quan trọng trong việc cải thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật của phường Phố Hiến như Đường giao thông An Tảo - Trung Nghĩa (đoạn từ sông Điện Biên đến sông Tân An); Xây dựng đường giao thông xã Trung Nghĩa (đoạn từ sông Đống Lỗ đến khu dân cư mới xã Trung Nghĩa); Cải tạo, chỉnh trang một số tuyến đường phố nội thị thành phố Hưng Yên.

Bên cạnh đó là các dự án Tu bổ, tôn tạo quần thể di tích lịch sử và kiến trúc quốc gia đặc biệt Phố Hiến; Cải tạo, nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng các ngõ xóm và đèn trang trí khu vực trung tâm; Dự án Trồng cây xanh giải phân cách tuyến đường trục phía Bắc; Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường ngõ xóm phường Phố Hiến.

Ngoài ra, các dự án khu dân cư đấu giá quyền sử dụng đất được tập trung đầu tư đẩy nhanh tiến độ để tạo nguồn vốn đảm bảo thực hiện kế hoạch đầu tư công đã được giao…

Tuy nhiên, một số dự án triển khai trên địa bàn phường tiến độ còn kéo dài do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng như đường Trần Quang Khải, Hoàng Hoa Thám; do năng lực của nhà thầu còn yếu như đường giao thông An Tảo - Trung Nghĩa, xây dựng đường giao thông xã Trung Nghĩa (đoạn từ sông Đống Lỗ đến khu dân cư mới xã Trung Nghĩa).

Nguyên nhân được UBND phường chỉ ra đó là việc phối hợp và đôn đốc giữa Ban Quản lý dự án và các nhà thầu, bao gồm cả các nhà thầu tư vấn chưa tốt, hiệu quả chưa cao dẫn đến tiến độ chuẩn bị đầu tư dự án và tiến độ thi công chậm nên chưa có khối lượng để giải ngân.

Một số kỹ sư thuộc Ban Quản lý dự án mới ra trường, chưa có kinh nghiệm quản lý dự án; các nhà thầu thi công, tư vấn chưa tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công công trình và thực hiện gói thầu tư vấn, cá biệt có dự án nhà thầu thi công năng lực yếu mặc dù đã được chủ đầu tư và UBND phường đôn đốc…

Về nguyên nhân khách quan, do giá cả vật tư, nhân công tăng cao và nguồn cung hạn chế dẫn đến khó khăn cho các đơn vị thi công, ảnh hưởng tới tiến độ thi công và giải ngân nguồn vốn; nguồn gốc đất một số dự án còn phức tạp, chế độ chính sách bồi thường thay đổi làm ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án…

Để đảm bảo công tác giải ngân kế hoạch năm, trong những tháng còn lại của năm, UBND phường giao Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tăng cường quản lý, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của cấp trên và của phường.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường phân công cụ thể lãnh đạo, cán bộ phụ trách từng dự án, cá thể hóa trách nhiệm để làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện và giải ngân dự án theo kế hoạch đề ra…

Nhiều dự án trên địa bàn tỉnh được hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng phát huy tốt hiệu quả đầu tư, tạo sức lan tỏa thúc đẩy các ngành, lĩnh vực phát triển. Ảnh: Phùng Nguyện.

Năm 2026, xã Tống Trân với kế hoạch vốn được tỉnh giao là 98,924 tỷ đồng. Đến ngày 9/9, UBND xã giải ngân được 12,685 tỷ đồng, đạt 12,82% kế hoạch; vốn ngân sách xã được giao 142,259 tỷ đồng đồng, đã giải ngân 66,892 tỷ đồng, đạt 47,02%.

Về công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn xã tiếp tục được đẩy nhanh. Đến ngày 9/9, xã Tống Trân đã hoàn thành và bàn giao mặt bằng 2 dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử địa điểm Cây đa và đền La Tiến; đường Tân Phúc - Võng Phan. Xã triển khai thu hồi đất đối với 2 dự án: đường nối từ ĐT.386 đến ĐH.64 và tuyến nối với ĐT.378; dự án xây dựng đường từ ĐT.386, khu dân cư mới xã Tam Đa đến giao với ĐH.64.

Theo đánh giá của UBND xã Tống Trân, trong thời gian qua, tiến độ giải ngân một số nguồn vốn đầu tư công còn thấp; công tác giải phóng mặt bằng một số dự án gặp khó khăn; tiến độ thực hiện một số công trình chưa đáp ứng yêu cầu…

Nguyên nhân do thủ tục quy chủ sử dụng đất và giải phóng mặt bằng còn khó khăn; giá nguyên vật liệu xây dựng, vật tư nông nghiệp có biến động; thời tiết diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến thi công; một số cơ chế, chính sách liên quan đến đất đai, đầu tư, xây dựng còn có khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện…

Bên cạnh đó, một số cán bộ, công chức chưa thực sự chủ động trong tham mưu và tổ chức; công tác phối hợp giữa một số bộ phận có thời điểm chưa chặt chẽ; ý thức của một bộ phận người dân trong chấp hành các quy định về môi trường, đất đai, xây dựng còn hạn chế…

Phó Chủ tịch UBND xã Tống Trân Đặng Xuân Quân cho biết, trong những tháng cuối năm, UBND xã Tống Trân tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt nguồn vốn ngân sách tỉnh; tập trung tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiên độ thi công, nghiệm thu, quyết toán, phấn đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch đầu tư công của năm.

UBND xã cũng đề nghị cấp có thẩm quyền tiếp tục hướng dẫn, thảo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng, đầu tư, xây dựng và triển khai các dự án trên địa bàn; tiếp tục quan tâm bố trí nguồn lực hỗ trợ địa phương thực hiện chuyển đổi số, đầu tư hạ tầng thiết yếu; các sở, ngành tiếp tục tăng cường hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đổi với các nhiệm vụ được phân cấp cho cấp xã, bảo đảm thống nhất, đúng quy định, khả thì trong tổ chức thực hiện…

Triển khai nhiều dự án trọng điểm

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hưng Yên, năm 2026, tổng kế hoạch vốn Ban được giao là 19.626,185 tỷ đồng, bố trí cho 66 dự án đầu tư công và 3 dự án PPP. Đến hết ngày 8/10, Ban giải ngân được 2.382,183 tỷ đồng, đạt 34,9% kế hoạch vốn của năm.

Bên cạnh đó Ban đang tập trung đẩy nhanh tiến độ lập chủ trương đầu tư 4 dự án dự kiến khởi công mới năm 2026 theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên và UBND tỉnh.

Ban cũng đã trình phê duyệt chủ trương đầu tư 3/4 dự án dự kiến khởi công mới năm 2026: Dự án Xây dựng tuyến đường Chu Mạnh Trinh kéo dài từ giao với đường Triệu Quang Phục đến giao với đường trục Bắc - Nam phía Tây (đường ADB) Khu Đại học Phố Hiến; Dự án Xây dựng đường bên ĐT.379 đoạn từ nút giao với đường Vành đai 3,5 đến cầu vượt QL.39; Dự án đầu tư tuyến đường kết nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Đối với các dự án đang tổ chức triển khai thực hiện, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hưng Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án được giao làm chủ đầu tư.

Đến nay cơ bản các dự án đang được triển khai đảm bảo đúng tiến độ theo quy định, đặc biệt là 6 dự án trọng điểm quốc gia và dự án điểm của tỉnh: Dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; Dự án tuyến đường Tân Phúc - Võng Phan (giao ĐT.378), tỉnh Hưng Yên; Dự án xây dựng tuyến đường kết nối di sản văn hóa, du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng;

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Nam Định và Thái Bình (trước đây) theo phương thức đối tác công tư; Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ phường Thái Bình đến xã Hưng Hà; Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ phường Phố Hiến đến xã Hưng Hà.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và tiến độ giải ngân kế hoạch vốn năm 2026, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hưng Yên đã tập trung chỉ đạo các phòng của Ban đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục đầu tư các dự án.

Thường xuyên chỉ đạo các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đã có mặt bằng; thường xuyên phối hợp, tổ chức họp với các địa phương để đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công…

Tuy nhiên, theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, đến nay tiến độ thực hiện các dự án và tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 của Ban vẫn còn chưa cao.

Nguyên nhân được Ban chỉ ra do công tác giải phóng mặt bằng của các địa phương còn chậm nhiều dự án không có mặt bằng để cho nhà thầu tổ chức thi công. Do đó không thể giải ngân vốn chi cho công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời nhà thầu không có mặt bằng thi công nên không phát sinh khối lượng, không thể giải ngân kinh phí xây dựng cho nhà thầu thi công. Các vị trí vướng mặt bằng đa số là các vị trí xây dựng cầu, có giá trị xây dựng lớn.

Bên cạnh đó, thời gian gần đây nguồn cung cấp các vật liệu khoáng sản như cát, đá dăm, cấp phối, đất đắp… để thi công công trình khan hiếm, giá tăng cao nên rất khó khăn cho nhà thầu thi công, nhà thầu nhiều lúc không có nguồn vật liệu để tổ chức thi công dự án. Giá dầu biến động tăng, kéo theo chi phí vận chuyển và giá vật liệu xây dựng tăng theo.

Tại một số thời điểm, việc cung ứng xăng dầu trên thị trường gặp khó khăn, xuất hiện tình trạng khan hiếm cục bộ, dẫn đến tình trạng máy móc phải dừng chờ nhiên liệu, dây chuyền thi công bị đứt đoạn không thể tổ chức thi công liên tục theo kế hoạch.

Mặt khác, hiện nay địa bàn tỉnh triển khai đồng loạt nhiều dự án lớn, do đó một số nhà thầu gặp khó khăn trong việc bố trí nhân lực (nhất là lực lượng công nhân) để triển khai thực hiện dự án do các doanh nghiệp lớn đã hút hết lao động.

Một số nhà thầu khi đấu thầu bỏ giá thấp, giảm giá từ 18 - 20% giá gói thầu, khi thi công năng lực yếu, triển khai thi công chậm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân…

Một góc xã Tống Trân hôm nay. Ảnh: Phùng Nguyện.

Để đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công đối với các dự án trên địa bàn tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên hướng dẫn, xử lý nhanh chóng, dứt điểm các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của các địa phương về công tác giải phóng mặt bằng, không để những tồn tại, khó khăn kéo dài không được xử lý dẫn đến chậm tiến độ giải phóng mặt bằng; đối với các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền cần tổng hợp báo cáo ngay cơ quan cấp trên để hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

Tiếp tục tham mưu rút ngắn thời gian thẩm định, phê duyệt các thủ tục liên quan (chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án...); có giải pháp tháo gỡ kịp thời nguồn cung và giá vật liệu cho các dự án trọng điểm của tỉnh, đặc biệt là nguồn cát, cấp phối đá dăm, đất đắp. Cập nhật thông báo giá nhiên liệu, vật liệu phù hợp với mặt bằng diễn biến của thị trường.

Đồng thời tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, phường có dự án do Ban làm chủ đầu tư đi qua, tập trung lực lượng, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các vị trí còn vướng mắc tại các dự án; cho phép điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn năm 2026 giữa các dự án của Ban để phù hợp nhu cầu vốn thực hiện từng dự án…

Trong thời gian tới, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hưng Yên sẽ tích cực, chủ động phối hợp với cơ quan thực hiện giải phóng mặt bằng; chỉ đạo các nhà thầu thi công tập trung tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thành nhiều “mũi” thi công với tinh thần làm việc “3 ca, 4 kíp”, “vượt nắng, thắng mưa”; khi nhận mặt bằng đoạn tuyến nào phải tổ chức thi công ngay không chờ bàn giao cả tuyến; chủ động đảm bảo nguồn cung vật liệu để phục vụ thi công dự án theo đúng quy định tại hồ sơ mời thầu và hợp đồng xây dựng đã ký kết.

Đồng thời, Ban sẽ rà soát, xử phạt theo hợp đồng các nhà thầu thi công chậm tiến độ, cố tình “chây ỳ”, không có biện pháp cải thiện tiến độ trên công trường; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát các công trình, dự án nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo tiến độ. Kịp thời phát hiện và xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai các dự án; phối hợp với các sở, ngành kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền xem xét việc điều chỉnh giá công bố giá vật liệu phù hợp thực tế, tạo điều kiện cho các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thi công…